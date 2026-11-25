Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Zeri et Vi avec Attaquant sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Zeri et Vi avec Attaquant carry.



Comment jouer la composition Zeri et Vi avec Attaquant carry sur TFT ?

La composition Zeri et Vi avec Attaquant carry du set 19 de TFT active plusieurs synergies, ce qui justifie la présence de Jazz. Elle repose surtout sur des champions légendaires, ce qui rend sa mise en place assez compliquée, surtout sans optimisation d'économie.





Pour jouer la composition Zeri et Vi avec Attaquant carry, il n'existe pas de plan de jeu prédéfini : le but est d'avancer une équipe solide pour économiser des points de vie, avant de transiter au niveau 9. Une autre solution consiste à démarrer avec Heartsteel et une base Jazz avec Bard et Lucian, ou encore autour de K/DA. Votre objectif sera d'aller le plus vite possible en bonne santé, et avec de l'argent, au niveau 9, pour effectuer votre transition en trouvant et améliorant Zeri, Vi, Dr. Mundo et Nunu.

Positionnez Zeri dans l'hexagone Manager.

Priorisez Zeri pour le contrat de Magnat de la musique du Dr. Mundo.

Les objets supplémentaires sont à accorder à Nunu (AP).

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer un Smeech ou un Rakan.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Zeri

Lance de Shojin

Lame d'infini

Dernier souffle

Lame funeste

Tueur de géants

Vi

Soif-de-Sang

Détermination du titan

Gage de Sterak

Mercure

Dr. Mundo

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Cœur intrépide

Quand jouer la composition Zeri et Vi avec Attaquant carry ?

Jouer la composition Zeri et Vi avec Attaquant carry est une bonne option si vous disposez d'au moins une optimisation d'économie, ou que la rencontre d'ouverture octroie de l'or. De plus, des composants AD sont indispensables à l'équipement de vos champions.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Zeri et Vi avec Attaquant carry sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Zeri et Vi avec Attaquant carry du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Armurier

Réunion d'anniversaire

Ascension sociale

Bye bye boutique

Repaire du baron

Abondance de glaives

Crescendo aléatoire

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.