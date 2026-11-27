Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry.



Comment jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry sur TFT ?

La composition Jazz avec Jinx et Smeech carry du set 19 de TFT repose surtout sur les traits Ionic Spark et Jazz, et active 8 synergies, ce qui facilite grandement le déblocage de Smeech. Elle est orientée vers le late game, c'est pourquoi une optimisation d'économie vous serait très utile pour la réussir.





Pour jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry, vous devriez démarrer autour de Ionic Spark avec Elise, Yunara, Annie et Sett, puis Galio et Briar au niveau 6. Bien entendu, d'autres options sont possibles, et dans tous les cas, votre objectif sera d'aller rapidement au niveau 8 pour effectuer votre transition. Vous devrez alors acheter Jinx, Mel, Yuumi et Shyvana, puis aller au niveau 9 pour finaliser votre composition avec Smeech.

Jinx peut être insérée à votre équipe dès son déblocage au niveau 7.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer Rell ou Yone.

N'hésitez pas à récupérer des emblèmes pour maximiser les bonus offerts par Jazz.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Jinx

Lame enragée de Guinsoo

Dernier souffle

Lame d'infini

Lame funeste

Fléau vengeur

Pistolame Hextech

Smeech

Soif-de-Sang

Détermination du titan

Gage de Sterak

Mercure

Tueur de géants

Main de la justice

Mel

Buff bleu

Morellonomicon

Bâton du Vide

Coiffe de Rabadon

Dent de Nashor

Gantelet précieux

Shyvana

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry ?

Jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry est une bonne option si vous commencez la partie de manière victorieuse, et que vous disposez d'objets utiles à vos carrys. Une optimisation d'économie offre également un avantage certain pour réussir la mise en place de cette équipe.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Repaire du baron

Croissance typique

Appel du Chaos

Bronze pour la vie

Livraison de champions

Spécialiste des fins de partie

Coup de chance

Crescendo aléatoire

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.