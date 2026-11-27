Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry.
Comment jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry sur TFT ?
La composition Jazz avec Jinx et Smeech carry du set 19 de TFT repose surtout sur les traits Ionic Spark et Jazz, et active 8 synergies, ce qui facilite grandement le déblocage de Smeech. Elle est orientée vers le late game, c'est pourquoi une optimisation d'économie vous serait très utile pour la réussir.
Pour jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry, vous devriez démarrer autour de Ionic Spark avec Elise, Yunara, Annie et Sett, puis Galio et Briar au niveau 6. Bien entendu, d'autres options sont possibles, et dans tous les cas, votre objectif sera d'aller rapidement au niveau 8 pour effectuer votre transition. Vous devrez alors acheter Jinx, Mel, Yuumi et Shyvana, puis aller au niveau 9 pour finaliser votre composition avec Smeech.
- Jinx peut être insérée à votre équipe dès son déblocage au niveau 7.
- Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer Rell ou Yone.
- N'hésitez pas à récupérer des emblèmes pour maximiser les bonus offerts par Jazz.
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Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Jinx
- Lame enragée de Guinsoo
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Pistolame Hextech
Smeech
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Mercure
- Tueur de géants
- Main de la justice
Mel
- Buff bleu
- Morellonomicon
- Bâton du Vide
- Coiffe de Rabadon
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
Shyvana
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry ?
Jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry est une bonne option si vous commencez la partie de manière victorieuse, et que vous disposez d'objets utiles à vos carrys. Une optimisation d'économie offre également un avantage certain pour réussir la mise en place de cette équipe.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry sur le set 19 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Jazz avec Jinx et Smeech carry du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Repaire du baron
- Croissance typique
- Appel du Chaos
- Bronze pour la vie
- Livraison de champions
- Spécialiste des fins de partie
- Coup de chance
- Crescendo aléatoire
- Pile ou face
Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.
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