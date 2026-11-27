Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Tireur reroll avec Draven carry sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Tireur reroll avec Draven carry.



Comment jouer la composition Tireur reroll avec Draven carry sur TFT ?

La composition Tireur reroll avec Draven carry du set 19 de TFT repose sur le reroll de plusieurs unités de palier 3, et active le trait Tireur (4). Plusieurs version existent, mais celle que nous allons vous présenter valorise diverses synergies, à l'instar de K/DA, Pentakill ou encore Chorégraphe.





Pour jouer la composition Tireur reroll avec Draven carry, vous devriez commencer avec Draven, Braum, Lillia, Gragas et Kai'Sa, puis ajouter Samira au niveau 6, et Leona au niveau 7. Une autre solution consiste à faire appel à Draven, Gnar, Viego, Braum, Kayn et Olaf. Quelle que soit l'équipe choisie pour démarrer, votre objectif sera d'aller rapidement au niveau 7 pour slow roll Draven, Braum, Kai'Sa et Viego à 3 étoiles. Vous pourrez ensuite avancer pour améliorer Yorick et Yone, et poser Twisted Fate au niveau 9.

Les objets supplémentaires sont à attribuer à Viego ou Twisted Fate.

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Selon la méta et les circonstances de la partie, mieux vaut parfois privilégier le reroll et l'équipement de Viego à celui de Kai'Sa.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Draven

Lame d'infini

Dernier souffle

Buff bleu

Lame funeste

Fléau vengeur

Lance de Shojin

Kai'Sa

Buff rouge (TF applique aussi de l'anti-heal, mais cela demeure utile avant de l'obtenir)

Fureur du kraken

Lame enragée de Guinsoo

Dernier souffle

Braum

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Armure roncière

Griffe de dragon

Cœur intrépide

Quand jouer la composition Tireur reroll avec Draven carry ?

Jouer la composition Tireur reroll avec Draven carry est une bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Draven et de Braum relativement tôt dans la partie. Des composants AD sont aussi à prendre en considération, tout comme une optimisation axée sur le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Tireur reroll avec Draven carry sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Tireur reroll avec Draven carry du set 19 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Objets de Pandore

Secteur commercial

Armurier

Abondance de glaives

Expédition

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Pile ou face

Coup de chance

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.