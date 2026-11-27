Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry.



Comment jouer la composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry sur TFT ?

La composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry du set 19 de TFT est axée sur le late game et est difficile à mettre en place, en raison surtout des conditions de déverrouillage de Lee Sin, Wukong et Janna. Sans snowball, vous risquez de peiner à récupérer ces champions.





Pour jouer la composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry, il n'existe pas de plan de jeu prédéfini : le but est d'avancer une équipe solide pour économiser des points de vie, jusqu'à récupérer un exemplaire de Xayah. Votre objectif sera d'aller le plus vite possible en bonne santé, et avec de l'argent, au niveau 8, pour acheter Xayah, Alune et Leona. Idéalement, vous trouverez Xayah au niveau 7, ce qui vous permettra de débloquer les autres Gu Shen rapidement. Au niveau 9, faites entrer Miss Fortune et Dr. Mundo.

Positionnez Xayah dans l'hexagone Manager.

Priorisez Xayah pour le contrat de Magnat de la musique du Dr. Mundo.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer un Twisted Fate ou une Rell.

Positionnez Janna à l'opposé des carrys adverses.

N'optez pour le parchemin de la bête qu'en cas de snowball.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Xayah

Lance de Shojin

Lame d'infini

Dernier souffle

Lame funeste

Tueur de géants

Buff bleu

Lee Sin

Soif-de-Sang

Détermination du titan

Gage de Sterak

Mercure

Tueur de géants

Manteau de la nuit

Janna

Coiffe de Rabadon

Buff bleu

Morellonomicon

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Wukong

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Vœu du protecteur

Cœur intrépide

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry ?

Jouer la composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry est une bonne option si vous recevez assez tôt un exemplaire de Xayah et que votre début de partie est victorieux. Par ailleurs, disposer d'au moins une optimisation d'économie offre un avantage certain, tout comme des composants utiles à vos champions.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Gu Feng/Manager avec Xayah carry du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



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