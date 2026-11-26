Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Ahri carry avec Chorégraphe.
Comment jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe sur TFT ?
La composition Ahri carry avec Chorégraphe du set 19 de TFT active plusieurs synergies, mais sa puissance repose principalement sur Chorégraphe, avec une Ahri dans l'hexagone de Manager.
Pour jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe, mieux vaut démarrer autour de K/DA avec Lillia, Neeko, Evelynn, Kai'Sa et Gragas, en ajoutant temporairement Ekko au niveau 6. N'hésitez pas à utiliser quelque temps Akali à partir du niveau 7, puis avancez pour effectuer votre transition au niveau 8. Vous devrez alors trouver et améliorer Ahri, Mel, Garen et Leona, débloquer Vladimir et idéalement, obtenir une Nidalee ou un Dr. Mundo. Il ne vous restera qu'à aller au niveau 9 pour finaliser votre équipe.
- Positionnez Ahri dans l'hexagone Manager.
- Priorisez Ahri pour le contrat de Magnat de la musique du Dr. Mundo.
- Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer un autre Chorégraphe, un Manager supplémentaire voire un légendaire puissant.
À lire également
TFT : Tier list des meilleures compositions du set 19, Prismatic Tour
Retrouvez notre tier list des meilleures compositions à jouer sur le set 19 de TFT, Prismatic Tour.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Ahri
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon
- Buff bleu
- Bâton du Vide
- Dent de Nashor
Nidalee
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Tueur de géants
- Coiffe de Rabadon
- Bâton du Vide
Garen / Leona
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe ?
Jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe est une bonne option si vous disposez d'au moins une optimisation d'économie, ou que vous commencez la partie avec des unités K/DA. De plus, des composants AP sont indispensables à l'équipement de vos champions.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
Chargement du sondage...0 votant
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe sur le set 19 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Ahri carry avec Chorégraphe du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- C'est la fête (augment Chorégraphe)
- Diadème de Chorégraphe / Couronne de Chorégraphe
- Management toxique
- Gestion actionnaire (augment Manager)
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Bye bye boutique
- Repaire du baron
- Pile ou face
Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.
commentaire (0)