Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri carry avec Chorégraphe sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Ahri carry avec Chorégraphe.



Comment jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe sur TFT ?

La composition Ahri carry avec Chorégraphe du set 19 de TFT active plusieurs synergies, mais sa puissance repose principalement sur Chorégraphe, avec une Ahri dans l'hexagone de Manager.





Pour jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe, mieux vaut démarrer autour de K/DA avec Lillia, Neeko, Evelynn, Kai'Sa et Gragas, en ajoutant temporairement Ekko au niveau 6. N'hésitez pas à utiliser quelque temps Akali à partir du niveau 7, puis avancez pour effectuer votre transition au niveau 8. Vous devrez alors trouver et améliorer Ahri, Mel, Garen et Leona, débloquer Vladimir et idéalement, obtenir une Nidalee ou un Dr. Mundo. Il ne vous restera qu'à aller au niveau 9 pour finaliser votre équipe.

Positionnez Ahri dans l'hexagone Manager.

Priorisez Ahri pour le contrat de Magnat de la musique du Dr. Mundo.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer un autre Chorégraphe, un Manager supplémentaire voire un légendaire puissant.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Ahri

Lance de Shojin

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon

Buff bleu

Bâton du Vide

Dent de Nashor

Nidalee

Main de la justice

Gantelet précieux

Tueur de géants

Coiffe de Rabadon

Bâton du Vide

Garen / Leona

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Cœur intrépide

Quand jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe ?

Jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe est une bonne option si vous disposez d'au moins une optimisation d'économie, ou que vous commencez la partie avec des unités K/DA. De plus, des composants AP sont indispensables à l'équipement de vos champions.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ahri carry avec Chorégraphe sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ahri carry avec Chorégraphe du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

C'est la fête (augment Chorégraphe)

Diadème de Chorégraphe / Couronne de Chorégraphe

Management toxique

Gestion actionnaire (augment Manager)

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Bye bye boutique

Repaire du baron

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.