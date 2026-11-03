TFT : MàJ 18.6, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 18.6 de TFT a été déployée le mercredi 4 novembre 2026, et le grand changement de ce patch est sans aucun doute la sortie du client dédié à l'auto-battler, comme annoncé il y a quelques jours par Riot Games. Les détails des compensations à venir avec le prochain ensemble à la suite de la transition difficile vers le moteur Unreal Engine sont aussi communiqués, et bien entendu, divers équilibrages sont de la partie. Notez toutefois qu'ils ne seront pas nombreux, pour ne pas bouleverser trop profondément la méta à l'approche du tournoi de la Tactician's Crown. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 18.6 de TFT ci-dessous. Il s'agit d'une traduction non officielle, puisque celle de Riot Games n'est pas encore accessible en français à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Patch notes 18.6 de TFT

Nouveau client dédié

Notre client TFT indépendant est disponible avec ce patch ! Cette version initiale pose les bases des améliorations que nous déploierons dans la version 18.7 et les suivantes, jusqu'au set 19.

Avec cette sortie, quelques changements concernant le contenu cosmétique sont à prévoir à l'avenir. Les nouveaux cosmétiques qui pouvaient historiquement être utilisés à la fois sur TFT et LoL (notamment les petites légendes et les emotes) ne seront plus partagés entre les jeux, car ils seront désormais développés sur des moteurs différents.

Compensations

Nous savons que la transition vers Unreal a connu quelques ratés et nous vous remercions pour votre patience. Pour vous remercier et lancer le set 19, nous introduisons une série de missions simples au patch 19.1 et une compensation supplémentaire pour les joueurs ayant acheté du contenu cosmétique.

Tous les joueurs :

Jouer 1 partie pendant le set 19 pour gagner 500 jetons de trésor.

Jouer 20 parties pendant le set 19 pour gagner un Chibi fantastique aléatoire.

De plus :

Les joueurs possédant un Tacticien ou une arène fantastique avant le patch 18.7 recevront 2 médaillons fantastiques.

Les joueurs possédant un Tacticien prestige avant le patch 18.7 recevront un chibi fantastique non annoncé.

Changements majeurs

Traits

Fleur spirituelle : AD/AP : 12/30/50/55% ⇒ 12/30/55/65%

Sylvestre : Bonus PV pour 9 unités : 25% ⇒ 10%

Ami de la forêt : Portée du BFF, AD/AP : 15/28/33% ⇒ 15/30/38%

Unités : Palier 1

Kobuko

Soin de la compétence (AP) : 285/335/480 ⇒ 300/350/550

Rek'Sai

Soin de la compétence (AP) : 10/14/20 ⇒ 10/16/24

Unités : Palier 2

Lycan

Dégâts d'attaque renforcés : 65/100/160 AD ⇒ 65/100/180 AD

Unités : Palier 4

Malphite

Bouclier : 735/885/2000 (AP) ⇒ 750/925/2000 (AP)

Dégâts de la compétence (AP) : 40/60/2000 ⇒ 100/150/2000

Nidalee Forme AD :

Soin : 300/450/2000 (AP) ⇒ 325/550/2000 (AP)

Dégâts bonus au 3ème lancement : 125% ⇒ 140%

Nidalee Forme AP :

Dégâts d'attaque renforcés : 185/275/2000 (AP) ⇒ 195/295/2000 (AP)

Dégâts de la 3ème attaque : 330/500/3000 (AP) ⇒ 350/525/3000 (AP)

Sentinelle ancestrale

Ratio PV du bouclier : 10% ⇒ 12%

Optimisations

Accélérateur mécanique

AS par déclenchement : 10% ⇒ 12%

Agrandissement

AD/AP bonus du Pixie : 50% ⇒ 35%

Résistance acharnée

Résistances de base : 8 ⇒ 10

Shopping intensif

PO de départ accordés : 6 ⇒ 7

Sans rival

Partage du soin de Rengar : 25% ⇒ 50%

Partage du mana de Kha'Zix : 50% ⇒ 70%

Esprits de la forêt

Curio Cart

Coût de l'Emblem : 15 ⇒ 17

Middle Path

Coût : 4 ⇒ 5

Coût d'amélioration : 3 ⇒ 4

Corrections de bugs & Follow the Fix

Ajustement du chat en jeu pour afficher plus de lignes avec un texte de meilleure taille et une fenêtre plus claire et moins intrusive.

Correction d'un problème à cause duquel certains consommables changeaient de place sur le banc d'objets après utilisation.

Joyau putréfiant n'accorde plus plus d'AP que prévu.

Calculated Loss accorde désormais correctement des PO au début de la phase de planification suivante.

Dès légérement magiques accorde désormais correctement ses PV et sa taille.

Chefs cuisiniers est correctement exclu de Couronnement et Enracinement.

Emblématique et U.R.F. devraient désormais être mutuellement exclusifs.

Lame du parieur ne fait plus tomber de PO lors des rounds PVE.

Le mode Streamer a été réintégré.

Typologie ne donne plus d'emblèmes inéligibles.

Les améliorations Esprits de la forêt Moonrise et Solar Gift n'apparaîtront plus dans la boutique si Blossom est inactif.

Correction de divers plantages.

Correction d'un problème d'affichage des liens vers les cibles.

Correction d'un problème de trajectoire des projectiles lorsque deux unités se déplaçaient en même temps.

Attente récompensée et Attente récompensée II affichent désormais correctement le nom du champion sélectionné dans la description de l'optimisation.

Choncc or Treat : Solo Leveling a été désactivé en raison d'un bug.

Léger raccourcissement du temps d'attente lors de la libération du Carrousel.

Dans la boutique sur PC, l'état au survol de « Buy XP » et « Reroll » est plus visible.

Correction de problèmes faisant disparaître les bordures d'objets sur mobile.

La commande /Deafen a été réajoutée au chat.

Lucidité ne donne plus d'XP de manière erronée dans certaines situations.

Esprit encombré ne donne plus d'XP de manière erronée dans certaines situations.

Enclumes imbriquées n'échouera plus à donner l'enclume de composant et les PO lorsque le banc du joueur est plein.

Cosmétiques convertis avec le patch 18.6

75 éléments cosmétiques sont réintroduits avec ce patch, en plus de quelques arènes.

Booms

Make it Rain

Bewitching Prowling Projectile

Chosen of the Wolf Death Lotus

Dawning Shadow

Death Sentence

Death From Below

Dragon Trainer Buster Shot

Galaxy Slayer Razor Shuriken

God-King Demacian Justice

Guqin Crescendo

High Noon Death Sentence

Last Breath

Miss Fortune Make It Rain

Mythmaker Paddle Star!

Mythmaker Vanguard's Edge

Needlework

PROJECT: Silver Bolts

Star Guardian Glitterlance

Star Guardian Unleashed Power

Summon: Tibbers

K/DA 3.0 Evelynn Boom

Tacticiens