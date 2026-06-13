TFT va connaître une mise à jour technique majeure et disposer de son propre client

L'avenir de TFT est au centre des préoccupations de Riot Games, et pour qu'il soit radieux, le développeur va apporter une mise à jour technique de taille au jeu en 2026.

TFT s'apprête à vivre deux changements majeurs du point de vue technique en 2026. Riot Games a partagé un dev update, vidéo dans laquelle sont annoncés l'arrivée du moteur Unreal Engine et d'un client propre à l'auto-battler.

TFT va se doter de son propre client et de la technologie Unreal en 2026

À partir du prochain set, c'est-à-dire le 18ème, prévu pour l'été 2026, TFT passera du moteur de jeu Hextech au moteur Unreal. Selon Riot Games, cette migration ne changera pas grand-chose pour vous pendant les 3 ensembles à venir, mais le développement d'un client PC autonome est en cours, et sortira bientôt. Autrement dit, vous n'aurez plus besoin d'installer LoL et ses mises à jour pour lancer une partie de TFT, et les performances du jeu n'en seront que meilleures.

La communauté demandait depuis longtemps une telle mise à jour, et cela viendra améliorer l'expérience sur l'auto-battler. Pour justifier cela, le développeur a expliqué que « c'est tout un travail de faire tourner deux jeux sur le même moteur et sur le même client », en évoquant le lien entre LoL et TFT. Cette nouvelle technologie devrait ainsi contribuer à rendre TFT plus fluide, d'autant que la transition sera effectuée en douceur. Riot Games a précisé avoir commencé à former ses équipes il y a deux ans à l'Unreal Engine, dans le but de vous rassurer : vous ne constaterez pas de changement majeur qui viendrait perturber vos habitudes.

Le développeur a évoqué brièvement ce qu'il adviendra avec le set 18 : le 1er patch sur Unreal sera plus important que d'habitude, en raison du remplacement de l'application. Le nouveau client PC sera disponible quelques patchs après la sortie de l'ensemble. Au fil des sets, les performances de l'Unreal seront de plus en plus visibles, mais il faudra patienter un peu. La transition prendra un peu de temps, et Riot a donné rendez-vous dans quelques semaines à la communauté pour reparler de tout cela, avant la sortie du set 18, qui aura lieu le 12 août prochain.