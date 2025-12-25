TFT : Comment jouer la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 décembre 2025 à 16h32
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex sur TFT ?

La composition Piltover/Rempart avec le T-Hex du set 16 de TFT est assez difficile à mettre en place, car elle exige de débloquer le T-Hex le plus rapidement possible, en se procurant Caitlyn 3 étoiles. La front lane est constituée d'unités Rempart (Warden), ainsi que Shyvana. Il est impératif de récupérer des légendaires pour prétendre à la victoire, ce qui implique une bonne gestion du tempo de la partie, et de votre économie.


Pour jouer la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex, vous devriez entamer une série de défaites pour générer suffisamment d'or, ce qui sera nécessaire à l'acquisition de Caitlyn 3 étoiles. Pour ce faire, n'hésitez pas à abuser de Bard, et récupérez Vi, Loris, puis Orianna dès que possible. Lorsque vous aurez touché Caitlyn 3, ainsi que les 3 autres Piltover 2 étoiles, vous obtiendrez le T-Hex.

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Votre objectif sera de remonter vos finances avec 6 Piltover et Seraphine si vous obtenez le module Mining drill, celui octroyant de l'or. Renforcez votre front lane sans tarder, avec Nautilus et Braum, puis faites route vers le niveau 9. En attendant Zilean, Lissandra fera l'affaire. Au niveau 9, achetez/améliorez Lucian & Senna (pour Pistolero), Shyvana et Zilean.

→ Notez que le T-Hex doit « manger » Caitlyn.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

T-Hex
  • Soif-de-Sang
  • Main de la justice
  • Tueur de géants
  • Lame d'infini
  • Fléau vengeur
  • Lame funeste
Lucian & Senna
  • Buff rouge
  • Dernier souffle
  • Lame d'infini
  • Lame funeste
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Tueur de géants
Braum
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Lithoplastron de gargouille
  • Cœur intrépide
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex ?

Jouer Piltover/Rempart avec le T-Hex ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait d'avoir cliqué sur une optimisation d'économie, ou d'avoir reçu naturellement des exemplaires de Caitlyn.

compo-pilto-invoker-thex-tft-set16
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Piltover/Rempart avec le T-Hex du set 16 de TFT sont variées, dans le sens où tout ce qui peut faciliter la mise en place d'une telle équipe doit être considéré.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Niveau supérieur !
  • Gagnant-gagnant 
  • Tout doit disparaître 
  • Spécialiste des fins de partie
  • Fin de partie
  • Cleptomanie
  • Achat 3 étoiles
  • Armurier
  • Abondance de glaives
  • Défaite planifiée
  • Reliques de la lumière
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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