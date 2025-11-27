TFT : Les modules Piltover du set 16, la liste détaillée

Retrouvez les effets de tous les modules Piltover sur le set 16 de Teamfight Tactics dans cet article.
Lore & Legends, le set 16 de TFT
, a la particularité de réintroduire des traits empruntés aux régions de Runeterra, et Piltover en fait partie. La force de cette synergie est puisée dans l'invention placée sur le côté droit du plateau. Au bout de 8 seconds, elle déclenche un module dont l'effet dépend de votre choix. À chaque palier du trait (2/4/6), vous avez en effet la possibilité d'opter pour une amélioration parmi 3 possibilités. Afin que vous puissiez y voir un peu plus clair, nous vous présentons ici tous les modules de Piltover et leurs effets.
Quels sont les modules Piltover disponibles sur le set 16 de TFT ?
La synergie Piltover du set 16 de TFT
vous permet de vous renforcer de modules
, et il en existe 17. Tous sont catégorisés en palier : bronze, argent et or, correspondant au nombre d'unités Piltover que comporte votre équipe. À chaque partie, vous devrez effectuer un choix parmi 3 propositions aléatoires.
Bronze
- 90 Caliber Nets → étourdit les 3 ennemis ayant occasionné le plus de dégâts pendant 3 secondes.
- Blast Shield → tous les alliés gagnent un bouclier de 20 % de leur santé maximale.
- Continuum Cogs → tous les alliés gagnent 2 de régénération de mana et 12 d'AP.
- Electrical Overload → administre 100 + 10 % de la santé maximale de dégâts bruts aux ennemis.
- E.M.P → augmente le temps d'incantation de la compétence des ennemis de 15.
- Overclocked Capacitors → votre équipe gagne 22 % de vitesse d'attaque.
- Tuned Oscillator → augmente les soins et boucliers de votre équipe de 25 %.
Argent
- Acceleration Gate → après l'incantation, les unités Piltover récupèrent 35 % de leur mana maximal en 2 secondes.
- Gigantification Ray → les unités Piltover gagnent 23 % de santé maximale et deviennent 30 % plus larges.
- Kinetic Barrier → les unités Piltover gagnent 60 d'armure et 20 de résistance magique. S'il subissent davantage de dégâts magiques que physiques, ces montants sont inversés.
- Magnetron Coil → les unités Piltover gagnent 18 % d'amplification des dégâts, augmenté de 1 % pour chaque incantation d'un personnage Piltover pendant le combat.
- Micro-Rockets → lance 16 missiles reproduisant 66 % des dégâts occasionnés par les Piltover pendant le combat en tant que dégâts magiques.
Or
- Armor Nullifier → les unités Piltover occasionnent 25 % de dégâts en plus, 35 % contre les tanks.
- Echo Engine → pour le reste du combat, répété l'effets des autres modules toutes les 8 secondes.
- Mining Drill → gagner 1 PO ou une une botte, aléatoirement, à chaque incantation de Piltover. Taux de drop de l'or : 90 %.
- Superior Lifeform → invoquez une copie robotique de vos deux unités Piltover les plus fortes. Ils disposent de 40 % de la santé maximale des originaux, mais font 50 % de dégâts de plus.
- Upgrade ! → améliore un objet aléatoire en objet de la lumière porté par votre unité Piltover la plus forte. Accorde également 15 % de vitesse d'attaque et 300 points de santé.
Notez que les montants indiqués ici risquent de varier au fur et à mesure du déploiement des patchs de Lore & Legends.
commentaire (0)