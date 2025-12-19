TFT : Comment jouer la composition Piltover/Freljord avec le T-Hex ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Piltover/Freljord avec le T-Hex sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Piltover/Freljord avec le T-Hex du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Piltover/Freljord avec le T-Hex sur TFT ?
La composition Piltover/Freljord avec le T-Hex du set 16 de TFT
est assez difficile à mettre en place, car elle exige de débloquer le T-Hex, tout en accédant aux niveaux supérieurs sans tarder. Elle existe en plusieurs versions, mais celle que nous vous présentons ici repose sur 4 Piltover, 3 Freljord, 2 Incantateurs et 2 Pistolero.
Pour jouer la composition Piltover/Freljord avec le T-Hex,
vous devriez démarrer avec Piltover, en utilisant Caitlyn et Vi, ainsi que Jarvan IV et Kog'Maw. Dès que vous le pourrez, débloquez Orianna. En avançant, vous commencerez à remplacer les Tireurs d'élite par des Incantateurs, sans hésiter à vous renforcer de Défenseurs en milieu de partie.
Au niveau 8, déverrouiller le T-Hex en trouvant une Seraphine, et stabilisez-vous avec Lissandra, Braum, Taric et Sejuani. Vous devriez ensuite être en mesure d'avancer au niveau 9 et de récupérer le T-Hex 2 étoiles, ainsi que Lucian & Senna pour Pistolero.
→ Si vous n'avez pas Taric, un Fiddlesticks fera aussi l'affaire, et peut même incarner une meilleure option si vous avez plus besoin de contrôle que de tanks.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
T-Hex
Lissandra
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Tueur de géants
- Gage de Sterak
- Lame d'infini
Braum
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Piltover/Freljord avec le T-Hex ?
Jouer Piltover/Freljord avec le T-Hex
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait d'avoir cliqué sur une optimisation d'économie, ou recevoir naturellement des exemplaires d'unités Piltover.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Piltover/Freljord avec le T-Hex sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Piltover/Freljord avec le T-Hex
du set 16
de TFT
sont celles qui vous aideront à accéder aux niveaux supérieurs, facilitant ainsi sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Stratégie d'investissement
- Gagnant-gagnant
- Investissement sur le futur
- Réunion d'anniversaire
- Tout doit disparaître
- Spécialiste des fins de partie
- Esprit encombré
- Fin de partie
- Super sac de butin
- Cleptomanie
- Bataille de nourriture
- Lotus précieux
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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