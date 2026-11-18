Le set 18 de TFT va bientôt laisser sa place à Prismatic Tour, qui sortira début décembre 2026, et pour clôturer Enchanted Wilds en beauté, Riot Games ne propose quasiment que des buffs aux synergies et aux champions. Qui plus est, certaines unités disposent à présent d'un trait supplémentaire, à l'instar d'Ivern qui devient un Sylvestre. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 18.7 de TFT ci-dessous.
Patch notes 18.7 de TFT
Prismatic Tour
Au cas où vous ne l'auriez pas vu, nous avons annoncé notre prochain set ce week-end, avec plus de 20 genres musicaux répartis entre 94 champions. Ce set sera parfait pour les adeptes de champions uniques, des DJ, des compositeurs polyvalents et les fans de True Damage !
Découvrez l'annonce dans notre dev drop ici !
Le support MacOS fait son retour
La prise en charge native de macOS revient pour les appareils équipés de puces de la série M et les appareils MacBook avec le patch 18.7. TFT étant à nouveau compatible avec les appareils macOS, nous avons ajouté la prise en charge des écrans Retina, et nous allons continuer à suivre de près les commentaires des joueurs·ses et les signalements de bugs afin de nous assurer que tout fonctionne comme prévu. Pour plus d'informations, notamment sur la configuration minimale et la configuration recommandée ainsi que sur les modes d'affichage pris en charge, veuillez consulter l'article d'aide du Support ici.
Changements majeurs
Aussi grands que le nombre de champions (94) de notre prochain set !
Systèmes : Reforgeurs
Les Reforgeurs disposent désormais d'un système de file d'attente interne, empêchant d'obtenir les mêmes objets lors de plusieurs utilisations consécutives. Par exemple, si vous reforgez un Arc courbe en Épée, la prochaine fois que vous reforgerez cet objet, il ne pourra pas redevenir un Arc courbe. Il s'agit d'un buff pour les Reforgeurs et, espérons-le, d'un nerf contre la frustration.
Types
Assemblée : Le palier le plus élevé du type Assemblée permet de gagner plus d'essences à chaque défaite, donc lorsque vous obtenez une Lux de l'Assemblée rare et puissante et quelques emblèmes en début de partie, vous pouvez essayer d'obtenir le plus gros jackpot du type : la huitième place.
Éclipse : Éclipse étant l'un des points forts du set en tant que type caché à débloquer via une quête, nous souhaitions le rendre encore plus mémorable dans ce dernier patch en accélérant le rythme des exécutions et en retardant le moment où elles commencent, afin de faire d'Éclipse un type encore plus puissant et spectaculaire.
Sylvestre : Nous avons ajouté une nouvelle unité (légendaire) à Sylvestre : nous avons donc dû réduire la puissance des seuils (5) et (7) afin de tenir compte du fait qu'ils seront beaucoup plus faciles à atteindre (et plus puissants) avec les compos Ivern de fin de partie.
Fæ : Le dernier palier de PO du type Fæ était quasiment impossible à atteindre, mais il devrait désormais être assez accessible avec une compo très puissante. Ce dernier palier permet de gagner UNE TONNE DE PO, alors faites tout pour l'atteindre !
Infernal : Se lancer à la poursuite de la compo verticale du type Infernal est encore plus brûlant qu'avant !
Primitif : Le phénix du type Primitif octroiera désormais des composants plus rapidement, et en plus grande quantité, au cours de la partie.
Jungle : Nous réduisons une partie de la puissance du type pour augmenter la puissance de Caillou et Rougelin, dans le but de rétablir l'une de nos compos de relance préférées.
Ami de la forêt : Avec l'arrivée d'un nouveau Yordle pour le type Ami de la forêt, la compo à (7) unités est désormais accessible sans Spatule ET elle comprend deux puissantes unités à 5 PO. Toute cette puissance nécessite de réduire légèrement les stats offertes par ce type pour qu'il reste adapté aux Yordles.
Assemblée
- Essence par défaite : 22/28/35/60 ⇒ 22/28/35/70
Éclipse
- Délai de l'éclipse : 8 sec ⇒ 9 sec
- Intervalle entre deux éliminations : 3,5 sec ⇒ 3 sec
Sylvestre
- PV bonus à 5 Sylvestre : 200 ⇒ 125
- PV de base du Protecteur de Fonds-de-bois : 450 ⇒ 375
Fæ
- Dernier seuil : 888 888 ⇒ 720 000
Infernal
- Brûlure : 1/1/3/4 ⇒ 1/1/4/5
Primitif
Phénix
- Nombre max de composants : 4 ⇒ 6
- Éliminations par composant : 14 ⇒ 12
Jungle (7)
- Dégâts d'attaque/puissance : 5% ⇒ 4%
Ami de la forêt
- Pourcentage de PV bonus : 15/40/55 ⇒ 15/40/45
- Pourcentage de vitesse d'attaque bonus : 15/35/55 ⇒ 15/35/45
- Bonus d'Ami de la forêt (7) : 100% ⇒ 75%
Infernal
- Brûlure : 1/1/3/4 ⇒ 1/1/4/5
Unités : Palier 1
Rougelin et Caillou : L'époque où vous deviez relancer pour obtenir Rougelin et Caillou est révolue, mais elle reviendra bientôt.
Kobuko : Kobuko peut désormais mettre ses ennemis KO en 3 étapes : 3 étoiles, compo Bagarreurs verticale, Warmog + Warmog + Gage de Sterak. Notez qu'il ne s'agit pas d'une bonne compo : c'est la meilleure qui soit !
Ornn : Ornn peut à nouveau créer plusieurs artefacts, n'est-ce pas génial ?
Rougelin
- Dégâts physiques de la compétence : 310/465/700/1 200 ⇒ 330/495/745/1 265
Kobuko
- Dégâts magiques de la compétence : 70/105/150/255 ⇒ 80/120/180/300
- Scaling des dégâts de la compétence en fonction des PV : 10% ⇒ 15%
Leona
- Scaling des dégâts de la compétence en fonction de l'armure : 1,5/2,7/4,06 ⇒ 1,8/3/4,36
Ornn
- Seuil d'artefact : 90 000/230 000/410 000/ ⇒ 90 000/210 000/370 000
Caillou
- Dégâts magiques de la compétence : 160/240/360/615 ⇒ 170/255/385/655
Unités : Palier 2
Elise : L'Emblème de Saccageur/l'optimisation Sombre rituel empêchaient cette araignée de finir aux oubliettes, mais grâce à ces buffs et ce build, elle pourra encaisser un torrent de dégâts.
Kayle : Si Solaire a connu un certain succès, Kayle n'a jamais été la vedette du spectacle, juste un champion à faire monter en niveau d'étoiles.
Teemo : Au début du set, les champignons de Teemo étaient beaucoup trop grands à cause d'un bug, mais nous avons décidé de conserver ce bug comme fonctionnalité.
Carapateur : Peut-on considérer les carapateurs comme des insectes ? Ce sont juste des araignées d'eau avec des pinces, non ? Quoi qu'il en soit, comme le Carapateur cesse d'attaquer lorsqu'il est enfoui, il n'a jamais vraiment pu jouer le rôle de carry. Mais désormais, cette petite merveille attaque même lorsqu'elle est enfouie, ce qui permet de créer des builds amusants associant l'Emblème de Chasseur et Aube de Haut-Lac-d'Argent + Concentration lointaine.
Warwick : Bien que les Wolf Bros aient du succès, Warwick 3 étoiles a souvent du mal en fin de partie. Un buff 3 étoiles fera hurler ce loup de joie.
Elise
- Dégâts magiques de la compétence : 35/50/80/110 ⇒ 40/60/90/130
Kayle
- Dégâts magiques de la compétence à l'impact : 65/97/110/115 ⇒ 68/102/115/120
LeBlanc
- LeBlanc est désormais légèrement plus efficace pour générer des unités.
Teemo
- Les champignons de Teemo sont désormais plus grands !
- Pourcentage de chance de faire apparaître un champignon : 10/12/15 ⇒ 12/15/18
Carapateur
- Le Carapateur peut désormais attaquer en étant enfoui.
- Dégâts d'attaque de base : 50/75/112,5/168,75 ⇒ 60/90/135/202,5
Warwick
- Dégâts de la morsure : 230/345/535/910 ⇒ 230/345/560/950
Unités : Palier 3
Kha'Zix : La Tactician's Crown étant terminée (bravo à SPOILER), nous pouvons redonner un peu de puissance à l'un de nos champions les plus exigeants en termes de maîtrise.
Krug : Maintenant qu'il est Invocateur, Krug fonctionnera de la même manière que Yorick lorsque le type est actif. Et comme il est assez facile d'intégrer un autre Invocateur à la compo, nous avons apporté un léger nerf compensatoire.
Kha'Zix
- Dégâts de base : 230/310/450 ⇒ 240/325/480
- Dégâts contre les cibles isolées : 250/350/530 ⇒ 260/360/540
Krug
- Est désormais un Invocateur.
- Les Krugos gagnent 15% de PV max supplémentaires lorsqu'ils sont invoqués.
- PV de Base des Krugos : 50/100/180 ⇒ 50/75/150
Unités : Palier 4
Aphelios : Saviez-vous que le Set Design Lead pour Prismatic Tour fait une super imitation d'Aphelios ? Elle est aussi parfaite que silencieuse.
Aphelios
- Dégâts de l'explosion lunaire : 450/675 ⇒ 500/750
Unités : Palier 5
Ivern : Nous avons longuement hésité entre faire de Maokai ou d'Ivern une unité Sylvestre, mais nous avons finalement choisi Ivern, car le type a déjà suffisamment d'unités de première ligne. Nous n'avons pas pu ajouter les deux champions au type, car avoir trois champions à 5 PO dans une même compo verticale serait un peu trop audacieux.
Kennen
- Est désormais un Ami de la forêt.
Ivern
- Est désormais un Sylvestre.
Optimisations
Au-delà des changements amusants, nous avons apporté quelques ajustements d'équilibrage aux optimisations qui seront aussi disponibles dans notre prochain set (spoiler).
- Prêt anticipé : PO : 20 ⇒ 22
- Tentative de comeback : Vitesse d'attaque par PV manquants : 0,3% ⇒ 0,4%
- Corrosion : Perte de résistance toutes les 2 secondes : 4 ⇒ 3
- Électrocharge II : Dégâts par phase : 80/110/140 ⇒ 65/90/120
- Lancer de dés : Délai réduit entre les lancers de dés
- Feu concentré : Dégâts d'attaque toutes les 5 sec : 5% ⇒ 4%
- Artefacts à la rescousse : Composants : 2 ⇒ 3
- Stratégie d'investissement I/II : les PV bonus fonctionnent correctement avec les sources en pourcentage de PV.
- Stratégie d'investissement I - PV par intérêt : 9 ⇒ 8
- Stratégie d'investissement II - PV par intérêt : 12 ⇒ 10
- OBSTINATION : Mises à jour de la bulle d'aide
- Objets de Pandore II++ : PO de base : 6 ⇒ 7
- Partage emblématique : Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 25%
Corrections de bugs et Follow the Fix
Bien que nous continuions à répertorier nos corrections de bugs pour ce patch ici, n'oubliez pas de consulter le site web Follow the Fix (FTF) pour un aperçu plus large des corrections, des améliorations de la qualité de vie, du processus de conversion des cosmétiques et bien plus encore, prévus pour ce patch, le prochain et ceux à venir.
- Le bouton Échap permet désormais d'annuler les choix d'armurerie non confirmés.
- Les PV de l'adversaire se mettent désormais correctement à jour après une victoire.
- Arènes mieux centrées.
- Les fenêtres de dialogue se ferment désormais de manière cohérente.
- Le Protège-bras du savant ne cumule plus d'effets lors d'éliminations de non-champions (par exemple : les plantes Sylvestre).
- Le mana stocké ne persiste plus entre les combats.
- L'effet Grandification des Dés légèrement magiques fonctionne sur les armées fantômes.
- Pile ou face affiche désormais des effets visuels représentant un lancer de pièce.
- L'Œuf d'or des Dés magiques fonctionne désormais.
- Correction d'un autre problème rare d'Enclumes imbriquées.
- Description des optimisations incohérentes.
- Correction d'un problème où l'armurerie d'optimisation en 4-2 pouvait ne pas s'ouvrir si une armurerie d'enclume expirait au moment où la manche d'optimisation commençait.
- Correction d'un problème où le montant de l'Assemblée de 500 était incorrectement indiqué comme 450 dans l'armurerie d'encaissement.
- Correction de divers plantages.
Améliorations des performances et paramètres automatiques
Nous avons apporté d'importantes améliorations de performances et optimisations avec le patch 18.7 ! Mais il ne s'agit pas là des dernières améliorations, car nous continuerons à peaufiner les paramètres à l'avenir. Pour en savoir plus sur ces modifications sur le long terme, n'hésitez pas à consulter notre site public de suivi de chasse aux bugs et d'amélioration des performances, TFT : Follow the Fix.
- PARAMÈTRES AUTOMATIQUES : tout d'abord, nous avons introduit un mode de paramètres automatiques qui permet à TFT de gérer vos paramètres. Avec le mode automatique, vos paramètres peuvent être modifiés d'un patch à l'autre afin de mieux correspondre aux performances de votre appareil. Vous pouvez désactiver le mode automatique en passant en mode personnalisé. Avec la 18.7, le mode automatique est activé par défaut, ce qui équilibrera les performances et la qualité visuelle. Cela affecte la qualité des effets, la qualité de la résolution et les limites de fréquence d'images, mais pas les autres paramètres comme l'économie de batterie ou le mode performance sur mobile.
- AMÉLIORATIONS DE LA QUALITÉ VISUELLE (MOBILE) : correction de la résolution de rendu, qui était inférieure à celle prévue sur certains appareils mobiles. Les paramètres par défaut de certains de ces appareils ont été ajustés à 30 IPS. La plupart des appareils devraient bénéficier d'améliorations de la qualité visuelle. Cela sera particulièrement visible sur Android, mais pas sur la totalité des appareils. Ces améliorations de la qualité visuelle seront déployées pour les joueurs avec le mode automatique activé. Les joueurs en mode personnalisé ne verront pas leurs paramètres modifiés.
- NOUVEAUX PARAMÈTRES DE RÉSOLUTION (MOBILE) : nous avons dissocié la qualité de la résolution du paramètre de qualité générale afin que les joueurs aient davantage de contrôle pour faire des compromis entre la qualité visuelle et les performances. Notez qu'une qualité de résolution de 100 % ne garantit PAS une résolution native complète.
- DIVERSES OPTIMISATIONS DES PERFORMANCES : nous avons apporté des améliorations significatives à l'ensemble du jeu afin d'optimiser ses performances sur tous les appareils, notamment en réduisant considérablement les saccades sur les appareils OpenGL.
Cosmétiques convertis dans le patch 18.7
476 cosmétiques seront convertis dans le patch 18.7.
- Boums légendaires (28) : Bootcamp, Lotus mortel, Jugement divin, Earn Your Legacy, Flèche de cristal enchantée, Destin scellé, Lancer de gâteau, Duo éclatant, Coup cathartique, Vent hurlant, Pluie d'Icathia, Contrainte infinie, Piège nocif, Orbe d'illusion, Super laser survolté, Astro-pong, Convergence parallèle, Floraison renversante, Tête chat-sseuse, Grappin propulsé, Tchac, tchac !, Onde sonore, Tempête d'acier, Épée des Darkin, Arc térébrant, Pointe de l'avant-garde, Marque de la mort (Zed), Guillotine noxienne
- Boum fantastique (1) : Oblitération du Pulsar sombre :
- Chibis de base (22) : Ahri chibi, Akali chibi, Amumu chibi, Ashe chibi, Blitzcrank chibi, Janna chibi, Jinx chibi, Kai'Sa chibi, Kayle chibi, Lillia chibi, Miss Fortune chibi, Morgana chibi, Neeko chibi, Riven chibi, Sona chibi, Syndra chibi, Tristana chibi, Vex chibi, Yasuo chibi, Yunara chibi, Yuumi chibi, Zoé chibi
- Champions libérés de base (4) : Senna libérée, Thresh libéré, Darius libéré, Pyke libéré
- Boums standards (19) : Lancer de seau, Canon survita-minet, Charge de dragon, Piétinement d'elnuk, Déluge pyrotechnique, Déboulonné, Chemin dentelé, Flopée de projectiles, Châtiment prismatique, Tueur de serpents, Sombre emprise, Cracheur de feu !, Floraison de la victoire, Transpercétoile, Super roquette de la mort !, Retournement de situation, Piques du Néant, Miaoument historique, Ailes de la fureur
- Portails standards (10) : Bienvenue dans le cyberespace, Profanation, Langoureux latte, Fleur de porcelaine, Reforgé, Déferlement de richesse, Lever de soleil de Shan Hai, Ombres naufragées, La voie du K.-O., Vers l'immortalité
- Petites légendes (374) : Lamolosse akana, Farfadet de l'Anomalie, Ao Shin, Gloup arcade, Lapitchoune des arcanes, Dango des arcanes, Kiko des arcanes, Bungo cosmique, Taupe astronaute, Ao Shin éveillé, Ao Shin légencre azurée, Baron, Ornithoquack de l'Académie du combat, Lapitchoune lapin de combat, Ornithoquack chat de combat, Poro abeille, Astrovix abeille, Bringuebedaine, Cupcake date d'anniversaire, Spirigâteau d'anniversaire, Gâteaumite d'anniversaire, Pasquale miniatueur, Bringuebedaine de la Brume noire, Rocki de la Brume noire, Esprit runique de la Brume noire, Pic-toc de Brume noire, Ombra de Brume noire, Bringuebedaine de la Lune de sang, Ombra de la Lune de sang, Sbire de siège bleu, Esprit runique des ronces, Dango bubblegum, Lapitchoune abeille, Bungo, Souflet cactus, Pulseiche cactus, Lapitchoune Café Chouchous, Abyssia de calcite, Nageoteur volcanique, Shiro et Kuro toutou et matou, Taupe du Chaos, Ombra du Chaos, Pic-toc techno-chimique, Lapitchoune choco chaud, Goupireuil attrape-nuage, Hanteur des nuages, Griffon d'argent des nuages, Kapi café, Cupcake biscuit et larmes, Shisa maître cuisinier, Hamlet concombre, Khat'Sai cosmique, Tamarin cosmique, Baron fléau cosmique, Pulseiche cosmique, Balétoile cosmique, Lapitchoune de l'assemblée, Dango de l'assemblée, Pasquale de l'assemblée, Rocki, Farfadet de Cyber City, Dango, Dango abeille, Carapateur élégant, Shiro et Kuro démiurges cosmiques, Hanteur de matière noire, Ao Shin du pulsar sombre, Cakoala du pulsar sombre, Moustache du pulsar sombre, Baron aux ailes noires, Abyssia darkin, Ao Shin légencre obscure, Pasquale héraut de l'aube, Corgnon étoile du matin, Bungo bien-aimé, Globouille des abysses, Lapitchoune exquise, Ornithoquack livraison express, Ao Shin disco, Ombra disco, Ao Shin divin, Pasquale draconique, Ombra draconique, Ossia dracodanseuse, Pulseiche nova d'effroi, Balétoile nova d'effroi, Pulseiche nihiliste, Moustache El Tigre, Ao Shin ancien, Hanteur ancestral, Griffon d'argent ancestral, Ao Shin légencre ardente, Ao Shin emo, Ombra emo, Sourcière extra épicée, Nixie extra épicée, Souflet extra épicé, Corbins extra épicés, Protecteur féroce, Rango rose féroce, Dango ultraféroce, Hanteur de feu, Ao Shin pyrotechnicien, Dango pyrotechnicien, Ornithoquack pyrotechnicien, Globouille langue-de-feu, Poro magmatique, Sourcière fortunée, Goupireuil renard de feu, Globouille grenouille, Ombra smoothie aux fruits, Pulseiche pastèque, Poro cosplay Corgnon, Pulseiche justicier galactique, Ignacio vainqueur galactique, Balétoile fléau galactique, Ao Shin légencre des aquilons, Esprit runique glacial, Nageoteur chic, Balétoile gluant, Ornithoquack bonnard, Lainou gothique, Cakoala groovy, Hamlet, Cupcake cœur brisé, Ombra Hexor, Rocki Hextech, Shiro et Kuro de l'Ouest, Pasquale de l'Ouest, Pulseiche de l'Ouest, Ornithoquack butineur, Globouille butineur, Hundun, Sourcière du Voyage immortel, Hanteur infernal, Griffon d'argent infernal, Pulseiche d'encre, Sourcière guerrière d'encre, Sourcière iridescente, Taupe cuirassée, Baron de jade, Bungo de jade, Ornithoquack dragon de jade, Nageoteur de jade, Sourcière gelée, Chiwaza sombre, Moustache K.O. Coliseum, Corgnon K/DA ALL OUT, Goupireuil K/DA ALL OUT, Pulseiche K/DA ALL OUT, Corgnon K/DA POP/STARS, Goupireuil K/DA POP/STARS, Pulseiche K/DA POP/STARS, Coutoutou kanmei, Melisma kanmei, Kapi, Coutoutou maïs, Pulseiche maïs, Kiko, Pasquale le boss, Lamolosse, Coutoutou, Sourcière koi, Corbins koi, Rocki légionnaire, Pic-toc légionnaire, Dango limonade, Ombra maître nageur, Rango sauveteur éclair, Dango fruité, Dango lion dansant, Corgnon cœur de lion, Lainou diablotin, Ombra requin riquiqui, Coutoutou miche de pain, Lapitchoune lotus, Goupireuil doux gardien, Dango lanterne porte-bonheur, Sourcière aux nouilles porte-bonheur, Corgnon Bête lunaire, Hanteur aux griffes lunaires, Lapitchoune du Festival lunaire, Corgnon du Festival lunaire, Ornithoquack érudit lunaire, Pulseiche pilote de mecha, Nixie sirène, Ornithoquack fauteur de troubles, Mixmaster Ao Shin, Mixmaster Ombra, Corgnon volcanique, Ornithoquack hyperfestif, Hanteur des montagnes, Griffon d'argent des montagnes, Hundun nébuleux, Neexie, Sourcière héraut de la nuit, Pasquale héraut de la nuit, Hamlet noble, Noctero, Farfadet noxien, Hanteur des océans, Griffon d'argent des océans, Baron de l'Odyssée, Pulseiche de l'Odyssée, Dragon ancestral Dieu ancien, Moustache vieux maître, Balétoile orque, Taupe de l'Ordre, Pulseiche de l'Ordre, Ombra de l'Ordre, Pulseiche hors-la-loi, Ornithoquack soirée pyjama, Ao Shin Pentakill, Sbire de siège Pentakill, Ombra Pentakill, Pic-toc fleuri, Pic-toc de pétricite, Ornithoquack piltovien, Po'Ro, Souflet à la plage, Gloup pop groove, Bringuebedaine de porcelaine, Lapitchoune de porcelaine, Dango de porcelaine, Sourcière de porcelaine, Souflet de porcelaine, Tamarin, Ao Shin guitariste électrique, Caracoco, PROJET : Ornithoquack, PROJET : Dragon ancestral, Noctero Pulsefire, Lumicorne équinoxe radieux, Lapitchoune lièvre rouge, Rango rouge feu, Sbire de siège rouge, Poro au nez rouge, Patte-preste repentant, Rango resplendissant, Bungo de la rose, Nixie de la rose, Nageoteur de la rose, Griffon d'argent de la rose, Ao Shin déchu, Ao Shin runomancien, Esprit runique sakura, Rocki sablonneux, Père Poro, Lapitchoune mage rouge, Gribouille, Ombra requin plongeur, Esprit runique de jeune pousse, Rocki Sentinelle, Hanteur Sentinelle, Esprit runique sentinelle, Hanteur des Îles obscures, Hanteur au masque d'ombre, Sourcière des rouleaux de Shan Hai, Dragon ancestral des rouleaux de Shan Hai, Shiro et Kuro des rouleaux de Shan Hai, Shiro et Kuro, Shisa, Fenroar de Shurima, Lamolosse shurimien, Corbins shurimiens, Ombra bassiste enflammé, Serpi, Tamarin à la neige, Fenroar soda, Ao Shin héraut du soleil, Ornithoquack combattant spirituel, Lamolosse combattant spirituel, Coutoutou combattant spirituel, Tamarin combattant spirituel, Farfadet combattant spirituel, Moustache combattant spirituel, Gonflouille astro-groove, Souflet astro-groove, Shisa astro-groove, Pulseiche astro-groove, Soyeux rayon de soleil, Sourcière akana de Fleur spirituelle, Sourcière kanmei de Fleur spirituelle, Kiko fleur spirituelle, Shiro et Kuro fleur spirituelle, Kapi des sources spirituelles, Pulseiche, Astrochat poussière d'étoile, Ao Shin forgeur d'étoiles, Baron gardien des étoiles, Ornithoquack gardien des étoiles, Cakoala gardien des étoiles, Carapateur gardien des étoiles, Pasquale gardien des étoiles, Soyeux gardien des étoiles, Griffon d'argent gardien des étoiles, Farfadet gardien des étoiles, Moustache gardien des étoiles, Baron terreur des étoiles, Cakoala terreur des étoiles, Goupireuil terreur des étoiles, Kiko terreur des étoiles, Carapateur terreur des étoiles, Pasquale terreur des étoiles, Moustache terreur des étoiles, Goupireuil poussière d'étoile, Hun Dun lumière stellaire, Balétoile, Moustache recousu, Dango rush sucré, Bringuebedaine folie sucrée, Ornithoquack cône à sucre, Corgnon cône à sucre, Globouille cône à sucre, Poro cône à sucre, Pulseiche cône à sucre, Ao Shin splash estival, Ombra bronzette, Super Coutoutou intergalactique, Super Pasquale, Baron de la Super escouade, Cakoala de la Super escouade, Moustache de la Super escouade, Sourcière aux pétales, Rango flèche bleue, Carapateur baraqué, Pulseiche takoyaki, Dango théière, Ao Shin légencre terrestre, Ombra du tonnerre, Bringuebedaine tempétueux, Lamolosse tempétueux, Coutoutou tempétueux, Nageoteur des mers, Pic-toc, Esprit runique tour de défense, Hanteur toxique, Bringuebedaine triomphant, Rocki triomphant, Entomite triomphante, Hanteur triomphant, Nixie triomphante, Pic-toc triomphant, Rocki de glace pure, Hundun esprit jumeau, Moustache ultra-menace, Goupireuil sauvage, Baron en vacances, Poro vaillant, Nixie vampire, Bringuebedaine héros de guerre, Rocki héros de guerre, Sourcière héroïne de guerre, Ornithoquack héros de guerre, Corgnon héros de guerre, Hanteur héros de guerre, Nageoteur héros de guerre, Dracofée victorieuse, Griffon d'argent héros de guerre, Pic-toc héros de guerre, Sbire de siège du Néant, Corgnon du Néant, Sourcière gaufre, Corgnon sylvestre, Dango vieux sage, Lainou bizarroïde, Chiwaza des Worlds 2025, Poro cosplay Yone, Bringuebedaine du Solstice, Nageoteur du Solstice, Ornithoquack zaunien, Astrochat miaoustronaute, Carapateur Café Chouchous, Carapateur.
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