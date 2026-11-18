Le set 18 de TFT va bientôt laisser sa place à Prismatic Tour, qui sortira début décembre 2026, et pour clôturer Enchanted Wilds en beauté, Riot Games ne propose quasiment que des buffs aux synergies et aux champions. Qui plus est, certaines unités disposent à présent d'un trait supplémentaire, à l'instar d'Ivern qui devient un Sylvestre. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 18.7 de TFT ci-dessous.

Patch notes 18.7 de TFT

Prismatic Tour

Au cas où vous ne l'auriez pas vu, nous avons annoncé notre prochain set ce week-end, avec plus de 20 genres musicaux répartis entre 94 champions. Ce set sera parfait pour les adeptes de champions uniques, des DJ, des compositeurs polyvalents et les fans de True Damage !

Découvrez l'annonce dans notre dev drop ici !

Le support MacOS fait son retour

La prise en charge native de macOS revient pour les appareils équipés de puces de la série M et les appareils MacBook avec le patch 18.7. TFT étant à nouveau compatible avec les appareils macOS, nous avons ajouté la prise en charge des écrans Retina, et nous allons continuer à suivre de près les commentaires des joueurs·ses et les signalements de bugs afin de nous assurer que tout fonctionne comme prévu. Pour plus d'informations, notamment sur la configuration minimale et la configuration recommandée ainsi que sur les modes d'affichage pris en charge, veuillez consulter l'article d'aide du Support ici.

Changements majeurs

Aussi grands que le nombre de champions (94) de notre prochain set !

Systèmes : Reforgeurs

Les Reforgeurs disposent désormais d'un système de file d'attente interne, empêchant d'obtenir les mêmes objets lors de plusieurs utilisations consécutives. Par exemple, si vous reforgez un Arc courbe en Épée, la prochaine fois que vous reforgerez cet objet, il ne pourra pas redevenir un Arc courbe. Il s'agit d'un buff pour les Reforgeurs et, espérons-le, d'un nerf contre la frustration.

Types

Assemblée : Le palier le plus élevé du type Assemblée permet de gagner plus d'essences à chaque défaite, donc lorsque vous obtenez une Lux de l'Assemblée rare et puissante et quelques emblèmes en début de partie, vous pouvez essayer d'obtenir le plus gros jackpot du type : la huitième place.

Éclipse : Éclipse étant l'un des points forts du set en tant que type caché à débloquer via une quête, nous souhaitions le rendre encore plus mémorable dans ce dernier patch en accélérant le rythme des exécutions et en retardant le moment où elles commencent, afin de faire d'Éclipse un type encore plus puissant et spectaculaire.

Sylvestre : Nous avons ajouté une nouvelle unité (légendaire) à Sylvestre : nous avons donc dû réduire la puissance des seuils (5) et (7) afin de tenir compte du fait qu'ils seront beaucoup plus faciles à atteindre (et plus puissants) avec les compos Ivern de fin de partie.

Fæ : Le dernier palier de PO du type Fæ était quasiment impossible à atteindre, mais il devrait désormais être assez accessible avec une compo très puissante. Ce dernier palier permet de gagner UNE TONNE DE PO, alors faites tout pour l'atteindre !

Infernal : Se lancer à la poursuite de la compo verticale du type Infernal est encore plus brûlant qu'avant !

Primitif : Le phénix du type Primitif octroiera désormais des composants plus rapidement, et en plus grande quantité, au cours de la partie.

Jungle : Nous réduisons une partie de la puissance du type pour augmenter la puissance de Caillou et Rougelin, dans le but de rétablir l'une de nos compos de relance préférées.

Ami de la forêt : Avec l'arrivée d'un nouveau Yordle pour le type Ami de la forêt, la compo à (7) unités est désormais accessible sans Spatule ET elle comprend deux puissantes unités à 5 PO. Toute cette puissance nécessite de réduire légèrement les stats offertes par ce type pour qu'il reste adapté aux Yordles.

Assemblée

Essence par défaite : 22/28/35/60 ⇒ 22/28/35/70

Éclipse

Délai de l'éclipse : 8 sec ⇒ 9 sec

Intervalle entre deux éliminations : 3,5 sec ⇒ 3 sec

Sylvestre

PV bonus à 5 Sylvestre : 200 ⇒ 125

PV de base du Protecteur de Fonds-de-bois : 450 ⇒ 375

Fæ

Dernier seuil : 888 888 ⇒ 720 000

Infernal

Brûlure : 1/1/3/4 ⇒ 1/1/4/5

Primitif

Phénix

Nombre max de composants : 4 ⇒ 6

Éliminations par composant : 14 ⇒ 12

Jungle (7)

Dégâts d'attaque/puissance : 5% ⇒ 4%

Ami de la forêt

Pourcentage de PV bonus : 15/40/55 ⇒ 15/40/45

Pourcentage de vitesse d'attaque bonus : 15/35/55 ⇒ 15/35/45

Bonus d'Ami de la forêt (7) : 100% ⇒ 75%

Infernal

Brûlure : 1/1/3/4 ⇒ 1/1/4/5

Unités : Palier 1

Rougelin et Caillou : L'époque où vous deviez relancer pour obtenir Rougelin et Caillou est révolue, mais elle reviendra bientôt.

Kobuko : Kobuko peut désormais mettre ses ennemis KO en 3 étapes : 3 étoiles, compo Bagarreurs verticale, Warmog + Warmog + Gage de Sterak. Notez qu'il ne s'agit pas d'une bonne compo : c'est la meilleure qui soit !

Ornn : Ornn peut à nouveau créer plusieurs artefacts, n'est-ce pas génial ?

Rougelin

Dégâts physiques de la compétence : 310/465/700/1 200 ⇒ 330/495/745/1 265

Kobuko

Dégâts magiques de la compétence : 70/105/150/255 ⇒ 80/120/180/300

Scaling des dégâts de la compétence en fonction des PV : 10% ⇒ 15%

Leona

Scaling des dégâts de la compétence en fonction de l'armure : 1,5/2,7/4,06 ⇒ 1,8/3/4,36

Ornn

Seuil d'artefact : 90 000/230 000/410 000/ ⇒ 90 000/210 000/370 000

Caillou

Dégâts magiques de la compétence : 160/240/360/615 ⇒ 170/255/385/655

Unités : Palier 2

Elise : L'Emblème de Saccageur/l'optimisation Sombre rituel empêchaient cette araignée de finir aux oubliettes, mais grâce à ces buffs et ce build, elle pourra encaisser un torrent de dégâts.

Kayle : Si Solaire a connu un certain succès, Kayle n'a jamais été la vedette du spectacle, juste un champion à faire monter en niveau d'étoiles.

Teemo : Au début du set, les champignons de Teemo étaient beaucoup trop grands à cause d'un bug, mais nous avons décidé de conserver ce bug comme fonctionnalité.

Carapateur : Peut-on considérer les carapateurs comme des insectes ? Ce sont juste des araignées d'eau avec des pinces, non ? Quoi qu'il en soit, comme le Carapateur cesse d'attaquer lorsqu'il est enfoui, il n'a jamais vraiment pu jouer le rôle de carry. Mais désormais, cette petite merveille attaque même lorsqu'elle est enfouie, ce qui permet de créer des builds amusants associant l'Emblème de Chasseur et Aube de Haut-Lac-d'Argent + Concentration lointaine.

Warwick : Bien que les Wolf Bros aient du succès, Warwick 3 étoiles a souvent du mal en fin de partie. Un buff 3 étoiles fera hurler ce loup de joie.

Elise

Dégâts magiques de la compétence : 35/50/80/110 ⇒ 40/60/90/130

Kayle

Dégâts magiques de la compétence à l'impact : 65/97/110/115 ⇒ 68/102/115/120

LeBlanc

LeBlanc est désormais légèrement plus efficace pour générer des unités.

Teemo

Les champignons de Teemo sont désormais plus grands !

Pourcentage de chance de faire apparaître un champignon : 10/12/15 ⇒ 12/15/18

Carapateur

Le Carapateur peut désormais attaquer en étant enfoui.

Dégâts d'attaque de base : 50/75/112,5/168,75 ⇒ 60/90/135/202,5

Warwick

Dégâts de la morsure : 230/345/535/910 ⇒ 230/345/560/950

Unités : Palier 3

Kha'Zix : La Tactician's Crown étant terminée (bravo à SPOILER), nous pouvons redonner un peu de puissance à l'un de nos champions les plus exigeants en termes de maîtrise.

Krug : Maintenant qu'il est Invocateur, Krug fonctionnera de la même manière que Yorick lorsque le type est actif. Et comme il est assez facile d'intégrer un autre Invocateur à la compo, nous avons apporté un léger nerf compensatoire.

Kha'Zix

Dégâts de base : 230/310/450 ⇒ 240/325/480

Dégâts contre les cibles isolées : 250/350/530 ⇒ 260/360/540

Krug

Est désormais un Invocateur.

Les Krugos gagnent 15% de PV max supplémentaires lorsqu'ils sont invoqués.

PV de Base des Krugos : 50/100/180 ⇒ 50/75/150

Unités : Palier 4

Aphelios : Saviez-vous que le Set Design Lead pour Prismatic Tour fait une super imitation d'Aphelios ? Elle est aussi parfaite que silencieuse.

Aphelios

Dégâts de l'explosion lunaire : 450/675 ⇒ 500/750

Unités : Palier 5

Ivern : Nous avons longuement hésité entre faire de Maokai ou d'Ivern une unité Sylvestre, mais nous avons finalement choisi Ivern, car le type a déjà suffisamment d'unités de première ligne. Nous n'avons pas pu ajouter les deux champions au type, car avoir trois champions à 5 PO dans une même compo verticale serait un peu trop audacieux.

Kennen

Est désormais un Ami de la forêt.

Ivern

Est désormais un Sylvestre.

Optimisations

Au-delà des changements amusants, nous avons apporté quelques ajustements d'équilibrage aux optimisations qui seront aussi disponibles dans notre prochain set (spoiler).

Prêt anticipé : PO : 20 ⇒ 22

Tentative de comeback : Vitesse d'attaque par PV manquants : 0,3% ⇒ 0,4%

Corrosion : Perte de résistance toutes les 2 secondes : 4 ⇒ 3

Électrocharge II : Dégâts par phase : 80/110/140 ⇒ 65/90/120

Lancer de dés : Délai réduit entre les lancers de dés

Feu concentré : Dégâts d'attaque toutes les 5 sec : 5% ⇒ 4%

Artefacts à la rescousse : Composants : 2 ⇒ 3

Stratégie d'investissement I/II : les PV bonus fonctionnent correctement avec les sources en pourcentage de PV.

Stratégie d'investissement I - PV par intérêt : 9 ⇒ 8

Stratégie d'investissement II - PV par intérêt : 12 ⇒ 10

OBSTINATION : Mises à jour de la bulle d'aide

Objets de Pandore II++ : PO de base : 6 ⇒ 7

Partage emblématique : Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 25%

Corrections de bugs et Follow the Fix

Bien que nous continuions à répertorier nos corrections de bugs pour ce patch ici, n'oubliez pas de consulter le site web Follow the Fix (FTF) pour un aperçu plus large des corrections, des améliorations de la qualité de vie, du processus de conversion des cosmétiques et bien plus encore, prévus pour ce patch, le prochain et ceux à venir.

Le bouton Échap permet désormais d'annuler les choix d'armurerie non confirmés.

Les PV de l'adversaire se mettent désormais correctement à jour après une victoire.

Arènes mieux centrées.

Les fenêtres de dialogue se ferment désormais de manière cohérente.

Le Protège-bras du savant ne cumule plus d'effets lors d'éliminations de non-champions (par exemple : les plantes Sylvestre).

Le mana stocké ne persiste plus entre les combats.

L'effet Grandification des Dés légèrement magiques fonctionne sur les armées fantômes.

Pile ou face affiche désormais des effets visuels représentant un lancer de pièce.

L'Œuf d'or des Dés magiques fonctionne désormais.

Correction d'un autre problème rare d'Enclumes imbriquées.

Description des optimisations incohérentes.

Correction d'un problème où l'armurerie d'optimisation en 4-2 pouvait ne pas s'ouvrir si une armurerie d'enclume expirait au moment où la manche d'optimisation commençait.

Correction d'un problème où le montant de l'Assemblée de 500 était incorrectement indiqué comme 450 dans l'armurerie d'encaissement.

Correction de divers plantages.

Améliorations des performances et paramètres automatiques

Nous avons apporté d'importantes améliorations de performances et optimisations avec le patch 18.7 ! Mais il ne s'agit pas là des dernières améliorations, car nous continuerons à peaufiner les paramètres à l'avenir. Pour en savoir plus sur ces modifications sur le long terme, n'hésitez pas à consulter notre site public de suivi de chasse aux bugs et d'amélioration des performances, TFT : Follow the Fix.

PARAMÈTRES AUTOMATIQUES : tout d'abord, nous avons introduit un mode de paramètres automatiques qui permet à TFT de gérer vos paramètres. Avec le mode automatique, vos paramètres peuvent être modifiés d'un patch à l'autre afin de mieux correspondre aux performances de votre appareil. Vous pouvez désactiver le mode automatique en passant en mode personnalisé. Avec la 18.7, le mode automatique est activé par défaut, ce qui équilibrera les performances et la qualité visuelle. Cela affecte la qualité des effets, la qualité de la résolution et les limites de fréquence d'images, mais pas les autres paramètres comme l'économie de batterie ou le mode performance sur mobile.

: tout d'abord, nous avons introduit un mode de paramètres automatiques qui permet à TFT de gérer vos paramètres. Avec le mode automatique, vos paramètres peuvent être modifiés d'un patch à l'autre afin de mieux correspondre aux performances de votre appareil. Vous pouvez désactiver le mode automatique en passant en mode personnalisé. Avec la 18.7, le mode automatique est activé par défaut, ce qui équilibrera les performances et la qualité visuelle. Cela affecte la qualité des effets, la qualité de la résolution et les limites de fréquence d'images, mais pas les autres paramètres comme l'économie de batterie ou le mode performance sur mobile. AMÉLIORATIONS DE LA QUALITÉ VISUELLE (MOBILE) : correction de la résolution de rendu, qui était inférieure à celle prévue sur certains appareils mobiles. Les paramètres par défaut de certains de ces appareils ont été ajustés à 30 IPS. La plupart des appareils devraient bénéficier d'améliorations de la qualité visuelle. Cela sera particulièrement visible sur Android, mais pas sur la totalité des appareils. Ces améliorations de la qualité visuelle seront déployées pour les joueurs avec le mode automatique activé. Les joueurs en mode personnalisé ne verront pas leurs paramètres modifiés.

: correction de la résolution de rendu, qui était inférieure à celle prévue sur certains appareils mobiles. Les paramètres par défaut de certains de ces appareils ont été ajustés à 30 IPS. La plupart des appareils devraient bénéficier d'améliorations de la qualité visuelle. Cela sera particulièrement visible sur Android, mais pas sur la totalité des appareils. Ces améliorations de la qualité visuelle seront déployées pour les joueurs avec le mode automatique activé. Les joueurs en mode personnalisé ne verront pas leurs paramètres modifiés. NOUVEAUX PARAMÈTRES DE RÉSOLUTION (MOBILE) : nous avons dissocié la qualité de la résolution du paramètre de qualité générale afin que les joueurs aient davantage de contrôle pour faire des compromis entre la qualité visuelle et les performances. Notez qu'une qualité de résolution de 100 % ne garantit PAS une résolution native complète.

: nous avons dissocié la qualité de la résolution du paramètre de qualité générale afin que les joueurs aient davantage de contrôle pour faire des compromis entre la qualité visuelle et les performances. Notez qu'une qualité de résolution de 100 % ne garantit PAS une résolution native complète. DIVERSES OPTIMISATIONS DES PERFORMANCES : nous avons apporté des améliorations significatives à l'ensemble du jeu afin d'optimiser ses performances sur tous les appareils, notamment en réduisant considérablement les saccades sur les appareils OpenGL.

Cosmétiques convertis dans le patch 18.7

476 cosmétiques seront convertis dans le patch 18.7.