TFT : Riot présente Prismatic Tour, le set 19 accueillera 94 champions

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2026 à 17h59
Riot Games a dévoilé un large aperçu du set 19 de TFT. Retour de la mécanique du déverrouillage, Collection de tournée et verticales variées, Prismatic Tour a de bonnes chances de conquérir le cœur des joueurs.
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TFT : Riot présente Prismatic Tour, le set 19 accueillera 94 champions

Le 13 novembre 2026, Riot Games confirmait le retour du déverrouillage avec le set 19 de TFT, une mécanique qui avait largement fait ses preuves sur Lore & Legends. Deux jours plus tard, le dev drop de présentation de Prismatic Tour a été partagé, et nous vous résumons son contenu ci-dessous.

Prismatic Tour a été présenté, l'ensemble 19 de TFT sera musical et ramène votre mécanique préférée

La sortie de Prismatic Tour, le set 19 de TFT, approche à grands pas : ce nouvel ensemble va accueillir un nombre colossal de champions en raison du retour de la mécanique du déverrouillage. Dans le dev drop du 15 novembre 2026, Riot Games a confirmé que 94 unités seront jouables : certaines seront disponibles comme d'habitude via la boutique, tandis que d'autres devront être débloquées en accomplissant des quêtes variées, tantôt simples, par exemple poser 3 champions Heartsteel pour obtenir Alune, tantôt plus difficiles, à l'instar de Smeech qui vous obligera à activer 8 traits différents. Ce personnage aura la particularité de se battre en dansant et de générer des emblèmes de types.

unlock-smeech

Côté synergie, les Yordle seront présents via Hyperpop, une famille qui ne dispose que de champions déblocables, à l'exception de Ziggs (palier 1). En passant trois étoiles les Yordle, vous obtiendrez Teemo, le Maître de la hype.

unlock-teemo

Riot Games a également mis l'accent sur Gu Feng, une quête mythique « aux unités déblocables complexes qui commence par une seule unité : Xayah à 4 PO ». Le but sera de prendre un maximum de risques pour aller au niveau 11, pour obtenir Wukong puis les légendaires Janna et Lee Sin. Une fois les 4 Gu Feng posés, vous aurez le choix entre deux parchemins : celui de puissance divine ou celui de la bête. Ce dernier octroie un buff majeur à toute votre équipe, mais cela a un prix : si vous perdez 2 combats à la suite, la bête vous dévorera.

gu-feng-bete

La Collection de tournée, une pièce virtuelle personnalisable 

La Collection de tournée arrive avec le set 19 de TFT. Il s'agit d'une « nouvelle expérience en jeu dans laquelle vous collecterez des souvenirs du Prismatic Tour pour décorer votre chambre ». Grâce à cela, vous obtiendrez également des portails et des petites légendes

tour-collection

6 verticales pour composer

Riot Games a dévoilé quelques-unes des verticales du Prismatic Tour, mais a précisé qu'il y en aurait 6.

  • Ionic Spark : la plus grande verticale avec 10 unités. Des fans offrent des bonus de soins et de vitesse d'attaque. Annie débloque Tibbers, et Aurora, Jinx, Shyvana ainsi que Gwen activent le palier de génération de butin.
  • Le palier cosmétique Exalté avec Chibi Ionic Spark Gwen, capable de transformer temporairement les autres joueurs en poupées via des emotes.
  • K/DA : progression basée sur le cumul des étoiles, débloquant musiques et effets.
  • True Damage, le trait risqué de l'ensemble.

Synchronisation visuelle Unreal avec la musique

Le nouveau set de TFT introduit un système musical entièrement dynamique basé sur un score de priorité en temps réel. Avec 20 genres et plus de 80 000 combinaisons, la musique s'adapte en continu à vos actions : les pistes restent calmes pendant la phase de préparation avant de monter en intensité lors des combats. Vos choix de compositions, vos déverrouillages d'unités et l'intégration d'artistes solo (comme Miss Fortune ou Garen) superposent de nouvelles couches instrumentales (8-bit, country, synthwave), le tout synchronisé pour la première fois avec les effets visuels de ton plateau.

Miniature vidéo

La date de sortie du Prismatic Tour, le set 19 de TFT a été fixée au 2 décembre, et devrait être testable sur le PBE à compter du mercredi 18 novembre en France.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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