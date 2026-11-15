TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 19, Prismatic Tour ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2026 à 18h03
Retrouvez la liste complète de toutes les unités jouables ainsi que leur palier et leurs synergies sur le set 19 de TFT, Prismatic Tour, dans cet article.
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TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 19, Prismatic Tour ?

Primastic Tour, le prochain ensemble de TFT, sera musical, et vous retrouverez composerez notamment avec les groupes virtuels de K/DA, Pentakill ou encore Heartsteel, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, des champions empruntés à LoL seront disponibles pour vos compositions, et pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous proposons de consulter la liste des 94 champions disponibles sur le set 19 de TFT ci-dessous.

Les unités du set 19 de TFT, la liste détaillée

Palier 1

  • Elise (Ionic Spark / Frontman)
  • Gnar (Pentakill / Trickshot)
  • Katarina (Classical / Slayer)
  • Kayn (Heartsteel / Slayer)
  • Kennen (True Damage / Bodyguard)
  • Kobuko (Hyperpop / Frontman)
  • Lillia (K/DA / Bodyguard)
  • Neeko (K/DA / Encore / Prodigy)
  • Olaf (Pentakill / Rock / Juggernaut)
  • Sett (Heartsteel / Frontman)
  • Taric (Beach Pop / Juggernaut)
  • Varus (Rock / Encore)
  • Yunara (Ionic Spark / Swiftstriker)
  • Ziggs (Hyperpop / Arcanist / Swiftstriker)
  • Zoe (Beach Pop / Arcanist)

zoe  

Palier 2

  • Annie (Ionic Spark / Arcanist / Juggernaut)
  • Ashe (Beach Pop / Swiftstriker)
  • Camille (Rock / Slayer)
  • Ezreal (Heartsteel / Encore)
  • Gragas (K/DA / Juggernaut)
  • Illaoi (Illbeats / Frontman)
  • Jax (EDM / Bodyguard / Swiftstriker)
  • Karthus (Pentakill / Arcanist)
  • Lucian (Jazz / Hitmaker / Encore)
  • Lulu (Hyperpop / Choreographer)
  • Lux (Ionic Spark / Prodigy)
  • Nasus (Classical / Bodyguard)
  • Qiyana (True Damage / Renegade)
  • Renata Glasc (Classical / Choreographer)
  • Renekton (Beach Pop / Frontman)
  • Samira (Classical / Renegade / Trickshot)
  • Seraphine (Indie)
  • Tristana (Hyperpop / Hitmaker)

  lux  

Palier 3

  • Amumu (Emo)
  • Bard (Jazz / Swiftstriker)
  • Braum (Illbeats / Juggernaut)
  • Briar (Ionic Spark / Slayer)
  • Draven (Illbeats / Trickshot)
  • Ekko (True Damage / Juggernaut / Prodigy)
  • Evelynn (K/DA / Renegade)
  • Galio (Jazz / Frontman)
  • Kai'Sa (K/DA / Trickshot)
  • K'Sante (Heartsteel / Bodyguard)
  • Malzahar (Composer / Prodigy)
  • Senna (True Damage / Hitmaker)
  • Swain (Rock / Arcanist / Frontman)
  • Syndra (Beach Pop / Choreographer)
  • Tibbers (Ionic Spark / Bodyguard)
  • Viego (Pentakill / Choreographer / Slayer)

  swain  

Palier 4

  • Ahri (K/DA / Choreographer)
  • Alistar (Country)
  • Alune (Heartsteel / Manager / Prodigy)
  • Aurora (Ionic Spark / Renegade)
  • Garen (Synthwave / Choreographer)
  • Graves (Beach Pop / Renegade)
  • Jhin (Classical / Encore)
  • Jinx (Ionic Spark / Hitmaker)
  • Kayle (Pentakill / Swiftstriker)
  • Leona (K/DA / Bodyguard / Manager)
  • Locke (Rock / Swiftstriker)
  • Mel (R&B / Arcanist)
  • Shyvana (Ionic Spark / Frontman)
  • Thresh (Classical / Frontman)
  • Vayne (Rock / Trickshot)
  • Wukong (Gu Feng)
  • Xayah (Gu Feng / Hitmaker)
  • Yasuo (True Damage / Slayer)
  • Yone (Heartsteel / Slayer)
  • Yorick (Pentakill / Juggernaut)
  • Yuumi (Illbeats / Encore)
  • Zac (Beach Pop / Juggernaut)

locke  

Palier 5

  • Akali (K/DA)
  • Akali (True Damage / Freestyle)
  • Aphelios (Heartsteel)
  • Dr. Mundo (Record Mogul / Manager)
  • Gwen (Ionic Spark / Melodic Heart)
  • Janna (Gu Feng / Windblessed / Prodigy)
  • Lee Sin (Gu Feng)
  • Miss Fortune (8-Bit / Hitmaker)
  • Mordekaiser (Pentakill)
  • Nidalee (Mariachi / Choreographer)
  • Nunu & Willump (Disco / Frontman)
  • Pyke (Rock / Renegade)
  • Rell (R&B / Beat Master)
  • Taliyah (Beach Pop / Encore)
  • Teemo (Hyperpop / Hype Man)
  • Twisted Fate (Tango / Trickshot)
  • Vi (EDM / Juggernaut)
  • Vladimir (Classical / Arcanist)
  • Zeri (Goth / Swiftstriker)

lee-sin  

Unités à 7 PO 

  • Baron Nashor (One Monster Band)
  • Rakan (Boy Band / Choreographer)
  • Smeech (Jazz / Slayer)
  • Sona (Producer / Collab)

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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