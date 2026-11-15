TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 19, Prismatic Tour ?

Primastic Tour, le prochain ensemble de TFT, sera musical, et vous retrouverez composerez notamment avec les groupes virtuels de K/DA, Pentakill ou encore Heartsteel, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, des champions empruntés à LoL seront disponibles pour vos compositions, et pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous proposons de consulter la liste des 94 champions disponibles sur le set 19 de TFT ci-dessous.
Les unités du set 19 de TFT, la liste détaillée
Palier 1
- Elise (Ionic Spark / Frontman)
- Gnar (Pentakill / Trickshot)
- Katarina (Classical / Slayer)
- Kayn (Heartsteel / Slayer)
- Kennen (True Damage / Bodyguard)
- Kobuko (Hyperpop / Frontman)
- Lillia (K/DA / Bodyguard)
- Neeko (K/DA / Encore / Prodigy)
- Olaf (Pentakill / Rock / Juggernaut)
- Sett (Heartsteel / Frontman)
- Taric (Beach Pop / Juggernaut)
- Varus (Rock / Encore)
- Yunara (Ionic Spark / Swiftstriker)
- Ziggs (Hyperpop / Arcanist / Swiftstriker)
- Zoe (Beach Pop / Arcanist)
Palier 2
- Annie (Ionic Spark / Arcanist / Juggernaut)
- Ashe (Beach Pop / Swiftstriker)
- Camille (Rock / Slayer)
- Ezreal (Heartsteel / Encore)
- Gragas (K/DA / Juggernaut)
- Illaoi (Illbeats / Frontman)
- Jax (EDM / Bodyguard / Swiftstriker)
- Karthus (Pentakill / Arcanist)
- Lucian (Jazz / Hitmaker / Encore)
- Lulu (Hyperpop / Choreographer)
- Lux (Ionic Spark / Prodigy)
- Nasus (Classical / Bodyguard)
- Qiyana (True Damage / Renegade)
- Renata Glasc (Classical / Choreographer)
- Renekton (Beach Pop / Frontman)
- Samira (Classical / Renegade / Trickshot)
- Seraphine (Indie)
- Tristana (Hyperpop / Hitmaker)
Palier 3
- Amumu (Emo)
- Bard (Jazz / Swiftstriker)
- Braum (Illbeats / Juggernaut)
- Briar (Ionic Spark / Slayer)
- Draven (Illbeats / Trickshot)
- Ekko (True Damage / Juggernaut / Prodigy)
- Evelynn (K/DA / Renegade)
- Galio (Jazz / Frontman)
- Kai'Sa (K/DA / Trickshot)
- K'Sante (Heartsteel / Bodyguard)
- Malzahar (Composer / Prodigy)
- Senna (True Damage / Hitmaker)
- Swain (Rock / Arcanist / Frontman)
- Syndra (Beach Pop / Choreographer)
- Tibbers (Ionic Spark / Bodyguard)
- Viego (Pentakill / Choreographer / Slayer)
Palier 4
- Ahri (K/DA / Choreographer)
- Alistar (Country)
- Alune (Heartsteel / Manager / Prodigy)
- Aurora (Ionic Spark / Renegade)
- Garen (Synthwave / Choreographer)
- Graves (Beach Pop / Renegade)
- Jhin (Classical / Encore)
- Jinx (Ionic Spark / Hitmaker)
- Kayle (Pentakill / Swiftstriker)
- Leona (K/DA / Bodyguard / Manager)
- Locke (Rock / Swiftstriker)
- Mel (R&B / Arcanist)
- Shyvana (Ionic Spark / Frontman)
- Thresh (Classical / Frontman)
- Vayne (Rock / Trickshot)
- Wukong (Gu Feng)
- Xayah (Gu Feng / Hitmaker)
- Yasuo (True Damage / Slayer)
- Yone (Heartsteel / Slayer)
- Yorick (Pentakill / Juggernaut)
- Yuumi (Illbeats / Encore)
- Zac (Beach Pop / Juggernaut)
Palier 5
- Akali (K/DA)
- Akali (True Damage / Freestyle)
- Aphelios (Heartsteel)
- Dr. Mundo (Record Mogul / Manager)
- Gwen (Ionic Spark / Melodic Heart)
- Janna (Gu Feng / Windblessed / Prodigy)
- Lee Sin (Gu Feng)
- Miss Fortune (8-Bit / Hitmaker)
- Mordekaiser (Pentakill)
- Nidalee (Mariachi / Choreographer)
- Nunu & Willump (Disco / Frontman)
- Pyke (Rock / Renegade)
- Rell (R&B / Beat Master)
- Taliyah (Beach Pop / Encore)
- Teemo (Hyperpop / Hype Man)
- Twisted Fate (Tango / Trickshot)
- Vi (EDM / Juggernaut)
- Vladimir (Classical / Arcanist)
- Zeri (Goth / Swiftstriker)
Unités à 7 PO
- Baron Nashor (One Monster Band)
- Rakan (Boy Band / Choreographer)
- Smeech (Jazz / Slayer)
- Sona (Producer / Collab)
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