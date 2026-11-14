TFT : C'est officiel, le déverrouillage revient avec le set 19

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2026 à 10h08
La mécanique préférée de la communauté de TFT sera de nouveau disponible avec le set 19, Prismatic Tour. Le déverrouillage va venir rythmer toutes vos parties à partir du mois de décembre 2026.
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TFT : C'est officiel, le déverrouillage revient avec le set 19

Riot Games l'avait promis il y a déjà plusieurs mois, en juin 2026 : la mécanique que vous aviez adorée sur Lore & Legends reviendra sur TFT avec le set 19. Le 13 novembre, le développeur l'a confirmé.

Le déverrouillage sera disponible sur le set 19 de TFT, Prismatic Tour

S'il y a bien un ensemble de TFT qui a rencontré un franc succès, c'est le set 19, et ce n'est pas par hasard. Sa mécanique principale, le déverrouillage, avait permis un jeu diversifié, et des compositions variées avec une centaine de champions. Face à un tel plébiscite, Riot Games avait en toute logique décidé de la faire revenir, une promesse qui devient réalité avec Prismatic Tour, l'ensemble 19 qui sortira le 2 décembre prochain. 

Comment fonctionne le déverrouillage ?

Pour débloquer des champions avec ce système, il suffit de compléter la quête qui lui est associée. Aphelios pourra par exemple être acquis en posant un arc sur un champion Heartsteel, tandis que Mordekaiser sera déverrouillé à la condition de poser 11 niveaux d'étoiles Pentakill sur le plateau, à l'instar de Galio et de Demacia sur le set 16. Comme sur Lore & Legends, à chaque fois que vous obtiendrez une unité de cette façon, elle sera disponible à l'achat dans la prochaine boutique.

prismatic-tour

De ce fait, Prismatic Tour comprendra certainement un grand nombre de champions, promettant une grande richesse dans les compositions et le gameplay. Des informations supplémentaires relatives au contenu de l'ensemble arriveront avec le dev drop du week-end du 14 novembre, mais nous savons déjà comment fonctionnera le trait à risques du set, True Damage. Restez à l'affût de l'actualité de TFT pour ne rien manquer et découvrir en détails le prochain set, qui s'annonce déjà palpitant.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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