TFT : Set 19, quelle est la date de sortie de Prismatic Tour ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 19 de TFT sur les serveurs officiels et le PBE dans cet article.

Riot Games a levé le voile sur ce qui vous attend avec le prochain set de TFT, le 19ème. Prismatic Tour vous plongera dans un univers musical dans lequel vous retrouverez des groupes virtuels bien connus, à l'instar de True Damage ou Heartsteel. De nouvelles synergies seront également de la partie, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Afin de vous aider à bien vous préparer à cette aventure à venir, nous vous indiquons ici la date de sortie du set 19 de TFT sur les serveurs officiels et le PBE.

Quand va sortir le set 19 de TFT ?

En révélant ce qui vous attend sur le set 19 de TFT, Riot Games a aussi fixé la date de sortie de Prismatic Tour au mercredi 2 décembre 2026, avec le patch 19.1.

Prismatic Tour va ramener une mécanique qui avait rencontré un franc succès il y a un an : le déverrouillage des personnages. Au total, 94 unités seront jouables, mais certaines ne seront accessibles qu'après l'accomplissement de quêtes spécifiques. En plus de cela, la musique jouera un rôle primordial : un système musical entièrement dynamique basé sur un score de priorité en temps réel sera inclus, si bien que la musique s'adapte en continu à vos actions. La Collection de tournée sera aussi de la partie, une pièce virtuelle personnalisable avec des éléments de décoration obtenus en progressant sur l'ensemble.

Quand Prismatic Tour sera accessible sur le PBE ?

Comme d'habitude, l'ensemble pourra être testé sur le PBE deux semaines avant sa sortie officielle, soit le mardi 17 novembre 2026 dans la soirée. Toutefois, nous vous recommandons de tenter de vous y rendre le lendemain, pour éviter les files d'attente, souvent très longues à ce moment. Des mises à jour arriveront régulièrement sur le PBE, mais y participer vous permettra de vous familiariser avec les synergies et le déblocage des champions.

Rendez-vous donc dès le 2 décembre pour participer au démarrage du set 19 de TFT, ou le 17 novembre pour le tester sur le PBE.