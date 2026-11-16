TFT : Comment débloquer les champions du set 19 avec la mécanique du déverrouillage ?

Sur Primastic Tour, vous devrez composer avec pas moins de 94 unités, et ce chiffre étonnant est directement lié à la mécanique principale du set, le déverrouillage, qui fait son grand retour. Afin de vous aider sur ce 19ème set de TFT, nous vous indiquons ici comment débloquer toutes les unités non accessibles par défaut.
Qu'est-ce que la mécanique du déverrouillage sur le set 19 de TFT ?
Sur le set 19 de TFT, la mécanique principale consiste à ce que tous les champions ne soient pas accessibles sans effort. En effet, pour en débloquer certains, vous devrez d'abord compléter des missions en respectant parfois un prérequis lié au niveau. Il ne sera par exemple pas possible d'obtenir Sona avant le niveau 10, même si la quête associée à cette unité est validée. Vous aurez tout intérêt à faire appel à la mécanique du déverrouillage pour bénéficier d'unités indispensables à votre composition. Une fois un champion débloqué, il apparaît automatiquement dans votre boutique.
À lire également
TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 19, Prismatic Tour ?
Retrouvez la liste complète de toutes les unités jouables ainsi que leur palier et leurs synergies sur le set 19 de TFT, Prismatic Tour, dans cet article.
Comment débloquer les champions du set 19 ?
Pour que vous y voyiez plus clair, nous vous indiquons ici de quelle façon déverrouiller les unités de Prismatic Tour. Notez que ces données sont susceptibles d'être modifiées, nous mettrons donc cet article à jour régulièrement.
Palier légendaire et légendaire+
|Personnage
|Mission
|Akali (K/DA)
|X niveaux d'étoiles uniques de champions K/DA sans avoir débloqué Akali True Damage
|Akali (True Damage)
|Gagner X Bling True Damage sans avoir débloqué Akali K/DA
|Aphelios
|Alune ou Yone X étoiles
|Gwen
|Les fans d'Ionic Spark acclament X fois
|Janna
|Gagner X intérêts tant que Xayah est sur le plateau
|Lee Sin
|Infliger X dégâts aux joueurs tant que Xayah est sur le plateau
|Mordekaiser
|X niveaux d'étoiles uniques de champions Pentakill
|Pyke
|Avoir X PO ou plus à la fin du combat (niveau 7 requis)
|Taliyah
|Un champion de chaque coût commence le combat sur une case Beach Pop
|Teemo
|Collecter X Hype Hyperpop
|Vladimir
|Seulement X champion dans les deux premières rangées du plateau (niveau 8 requis)
|Baron Nashor
|Collecter tous les membres de l'ensemble de Baron. Infliger X dégâts avec le Malzahar le plus fort
|Rakan
|Gagner X combats d'affilée au niveau 8+, Perdre X combats d'affilée au niveau 8+
|Smeech
|Avoir X types non-uniques ou plus actifs (niveau 9 requis)
|Sona
|Les champions Collab sont inspirés X fois (niveau 10 requis)
Palier épique
|Personnage
|Mission
|Alistar
|Une Cotte de mailles équipée sur un Caster ou un Marksman (niveau 7 requis)
|Alune
|X champions Heartsteel ou Prodigy uniques (niveau 7 requis)
|Jinx
|X objets sur un champion Ionic Spark ou Hitmaker (niveau 7 requis)
|Kayle
|X champions Pentakill ou Swiftstriker uniques (niveau 7 requis)
|Thresh
|Les ennemis passent X secondes captivés par Classical
|Vayne
|Aligner Rock pendant X combats (niveau 7 requis)
|Wukong
|Les alliés infligent X dégâts tant que Xayah est sur le plateau
|Yasuo
|X niveaux d'étoiles de champions True Damage et Slayer (niveau 7 requis)
|Zac
|X champions Beach Pop ou Juggernaut uniques (niveau 7 requis)
Palier 3
|Personnage
|Mission
|Evelynn
|X champions K/DA ou Renegade
|Galio
|Avoir X types Bodyguard, Juggernaut ou Frontman actifs (niveau 7 requis)
|Syndra
|X niveaux d'étoiles uniques de champions Beach Pop ou Choreographe
|Tibbers
|Annie X étoiles avec X objet
Palier 2
|Personnage
|Mission
|Ashe
|Un champion Beach Pop avec X objets
|Lulu
|Vos champions Hyperpop lancent leur compétence X fois avec le type actif
|Nasus
|Un champion Classical avec X objets
|Renata Glasc
|X objets sur un champion Classical ou Choreographer
|Samira
|X objets sur un champion Classical, Renegade ou Trickshot
|Seraphine
|Actualiser la boutique (reroll) X fois avant le carrousel de la Phase 2
|Tristana
|Obtenir X éliminations avec Hyperpop actif
Palier 1
|Personnage
|Mission
|Kobuko
|Ziggs X étoiles avec X objet
Ces informations seront également consultables en jeu, alors n'ayez pas d'inquiétude si vous avez un trou de mémoire en pleine partie. Le set 19 de TFT sortira le 2 décembre 2026, alors préparez-vous à composer sur l'ensemble le plus fourni en champions et optimisations de l'histoire du jeu.
commentaire (0)