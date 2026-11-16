TFT : Comment débloquer les champions du set 19 avec la mécanique du déverrouillage ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 novembre 2026 à 10h12
Retrouvez comment débloquer tous les personnages jouables du set 19 de TFT dans cet article avec la mécanique du déverrouillage.
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TFT : Comment débloquer les champions du set 19 avec la mécanique du déverrouillage ?

Sur Primastic Tour, vous devrez composer avec pas moins de 94 unités, et ce chiffre étonnant est directement lié à la mécanique principale du set, le déverrouillage, qui fait son grand retour. Afin de vous aider sur ce 19ème set de TFT, nous vous indiquons ici comment débloquer toutes les unités non accessibles par défaut.

Qu'est-ce que la mécanique du déverrouillage sur le set 19 de TFT ?

Sur le set 19 de TFT, la mécanique principale consiste à ce que tous les champions ne soient pas accessibles sans effort. En effet, pour en débloquer certains, vous devrez d'abord compléter des missions en respectant parfois un prérequis lié au niveau. Il ne sera par exemple pas possible d'obtenir Sona avant le niveau 10, même si la quête associée à cette unité est validée. Vous aurez tout intérêt à faire appel à la mécanique du déverrouillage pour bénéficier d'unités indispensables à votre composition. Une fois un champion débloqué, il apparaît automatiquement dans votre boutique.

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Comment débloquer les champions du set 19 ?

Pour que vous y voyiez plus clair, nous vous indiquons ici de quelle façon déverrouiller les unités de Prismatic Tour. Notez que ces données sont susceptibles d'être modifiées, nous mettrons donc cet article à jour régulièrement.

Palier légendaire et légendaire+

Personnage Mission
Akali (K/DA) X niveaux d'étoiles uniques de champions K/DA sans avoir débloqué Akali True Damage
Akali (True Damage) Gagner X Bling True Damage sans avoir débloqué Akali K/DA
Aphelios Alune ou Yone X étoiles
Gwen Les fans d'Ionic Spark acclament X fois
Janna Gagner X intérêts tant que Xayah est sur le plateau
Lee Sin Infliger X dégâts aux joueurs tant que Xayah est sur le plateau
Mordekaiser X niveaux d'étoiles uniques de champions Pentakill
Pyke Avoir X PO ou plus à la fin du combat (niveau 7 requis)
Taliyah Un champion de chaque coût commence le combat sur une case Beach Pop
Teemo Collecter X Hype Hyperpop
Vladimir Seulement X champion dans les deux premières rangées du plateau (niveau 8 requis)
Baron Nashor Collecter tous les membres de l'ensemble de Baron. Infliger X dégâts avec le Malzahar le plus fort
Rakan Gagner X combats d'affilée au niveau 8+, Perdre X combats d'affilée au niveau 8+
Smeech Avoir X types non-uniques ou plus actifs (niveau 9 requis)
Sona Les champions Collab sont inspirés X fois (niveau 10 requis)


Palier épique

Personnage Mission
Alistar Une Cotte de mailles équipée sur un Caster ou un Marksman (niveau 7 requis)
Alune X champions Heartsteel ou Prodigy uniques (niveau 7 requis)
Jinx X objets sur un champion Ionic Spark ou Hitmaker (niveau 7 requis)
Kayle X champions Pentakill ou Swiftstriker uniques (niveau 7 requis)
Thresh Les ennemis passent X secondes captivés par Classical
Vayne Aligner Rock pendant X combats (niveau 7 requis)
Wukong Les alliés infligent X dégâts tant que Xayah est sur le plateau
Yasuo X niveaux d'étoiles de champions True Damage et Slayer (niveau 7 requis)
Zac X champions Beach Pop ou Juggernaut uniques (niveau 7 requis)


Palier 3

Personnage Mission
Evelynn X champions K/DA ou Renegade
Galio Avoir X types Bodyguard, Juggernaut ou Frontman actifs (niveau 7 requis)
Syndra X niveaux d'étoiles uniques de champions Beach Pop ou Choreographe
Tibbers Annie X étoiles avec X objet


Palier 2

Personnage Mission
Ashe Un champion Beach Pop avec X objets
Lulu Vos champions Hyperpop lancent leur compétence X fois avec le type actif
Nasus Un champion Classical avec X objets
Renata Glasc X objets sur un champion Classical ou Choreographer
Samira X objets sur un champion Classical, Renegade ou Trickshot
Seraphine Actualiser la boutique (reroll) X fois avant le carrousel de la Phase 2
Tristana Obtenir X éliminations avec Hyperpop actif

Palier 1

Personnage Mission
Kobuko Ziggs X étoiles avec X objet


Ces informations seront également consultables en jeu, alors n'ayez pas d'inquiétude si vous avez un trou de mémoire en pleine partie. Le set 19 de TFT sortira le 2 décembre 2026, alors préparez-vous à composer sur l'ensemble le plus fourni en champions et optimisations de l'histoire du jeu.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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