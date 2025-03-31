TFT : Comment jouer la composition Nitro/Exotech reroll ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Nitro/Exotech reroll sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Nitro/Exotech reroll du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Nitro/Exotech reroll sur TFT ?
La composition Nitro/Exotech reroll du set 14 de TFT
nécessite de reroll 3 étoiles un maximum d'unités Nitro ainsi que Jhin, votre carry principal,
dans l'optique de récupérer le plus de chromes possible pour l'invocation de la synergie. Elle fait concurrence aux compositions reroll Nitro, à savoir Nitro/Dynamo
et Nitro/Cyberboss
.
Pour jouer la composition Nitro/Exotech reroll,
il est préférable de ne pas investir d'or dans de l'expérience en début de partie, et d'entamer une série de défaites. Nous vous conseillons de poser le plus vite possible 3 Nitro afin de commencer à farmer des chromes pour R-080T. Récupérez tous les exemplaires de Jhin, Elise, Nidalee, Kindred et Shyvana que vous verrez, et débutez le slow roll après le PvE de la phase 2. Dès que les champions de palier 1 auront été améliorés 3 étoiles, allez au niveau 6 pour faire de même avec Shyvana, Elise, Naafiri et surtout Jhin. Avancez ensuite pour inclure Sejuani et activer Bastion.
Notez qu'après avoir accumulé 200 chromes, votre R-080T se transformera en T-rex capable de tirer un laser géant administrant de lourds dégâts à vos adversaires. Vous devriez à ce moment être assez puissant pour avancer sereinement vers les niveaux supérieurs, et ajouter progressivement d'autres unités pour vous renforcer, comme des tanks supplémentaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Elise
Shyvana/Sejuani
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Brise-garde
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
Jhin
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Rédemption
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Lance de Shojin
- Dernier souffle
- Brise-garde
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Naafiri, Nidalee ou même Kindred, à définir selon la nature des composants disponibles.
À qui accorder les objets Exotech ?
Pour vous aider à équiper correctement vos carrys, nous vous indiquons ici à qui il est préférable d'attribuer chaque objet Exotech
.
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Châssis corrompu
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Bobine cybernétique
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Capaciteur de flux
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Arc holographique
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Hyper crocs
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Techno lanterne
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Stabilisateur d'impulsions
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|Mordekaiser, Jax, Sejuani
| Mordekaiser, Jax, Sejuani
|Zeri, Naafiri
| Varus, Jhin, Zeri
|Naafiri, Jhin, Varus
|Jax, Mordekaiser, Sejuani
|Jhin, Zeri
Quand jouer la composition Nitro/Exotech reroll ?
Comme toute composition reroll, jouer Nitro/Exotech
se décide rapidement. En effet, étant donné qu'il vous faudra construire avec des unités de palier 1, 2 puis 3, il est préférable de s'orienter dès les premières manches vers cette équipe. Vous devriez néanmoins considérer revoir votre plan de jeu si d'autres participants semblent aussi emprunter ce chemin, au risque de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles.
Qui plus est, forcer une composition n'est jamais une bonne chose, ou très rarement. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous engager dans cette voie si vous recevez naturellement des exemplaires de vos carrys.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Nitro/Exotech reroll sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Nitro/Exotech reroll
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Exotech, Diadème de Exotech, Couronne de Exotech
- Chromatique (augment Nitro)
- Pièces détachées (augment Nitro)
- Jeu de patience
- Jour de relance
- Banc de Pandore
- Nuit étoilée
- Toujours plus vite
- Cleptomanie
- Ticket prismatique
- Limitations
- Abondance de glaives
- Lotus perforant
- À vos marques, prêts... (Think fast)
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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