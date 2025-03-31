TFT : Comment jouer la composition Nitro/Dynamo reroll ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Nitro/Dynamo reroll sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Nitro/Dynamo reroll du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Nitro/Dynamo reroll sur TFT ?
La composition Nitro/Dynamo reroll du set 14 de TFT
nécessite de reroll 3 étoiles un maximum d'unités Nitro dans l'optique de récupérer le plus de chromes possible pour l'invocation de la synergie. Elise devient le carry principal, et ses dégâts se voient être boostés par le trait Dynamo lui permettant de régénérer du mana. En fin de partie, Miss Fortune vient renforcer l'équipe en jouant le rôle de carry secondaire.
Pour jouer la composition Nitro/Dynamo reroll,
il est préférable de ne pas investir d'or dans de l'expérience en début de partie, à moins que vous ne receviez tout de suite un exemplaire d'Elise. Nous vous conseillons de poser le plus vite possible 3 Nitro afin de commencer à farmer des chromes pour R-080T. Récupérez tous les exemplaires de Jax, Elise, Nidalee, Kindred et Shyvana que vous verrez, et débutez le slow roll après le PvE de la phase 2. Dès que les champions de palier 1 auront été améliorés 3 étoiles, allez au niveau 6 pour faire de même avec Shyvana et Elise.
Notez qu'après avoir accumulé 200 chromes, votre R-080T se transformera en T-rex capable de tirer un laser géant administrant de lourds dégâts à vos adversaires. Vous devriez à ce moment être assez puissant pour avancer sereinement vers les niveaux supérieurs, et ajouter progressivement Naafiri pour A.M.P, ainsi que Jhin, Miss Fortune puis Aurora.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Elise
Shyvana/Nidalee
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
Miss Fortune
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
- Lance de Shojin
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Buff rouge
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple si Jax a été amélioré 3 étoiles, vous pourriez lui octroyer quelques pièces destinées à tanker.
Quand jouer la composition Nitro/Dynamo reroll ?
Comme toute composition reroll, jouer Nitro/Dynamo
se décide rapidement. En effet, étant donné qu'il vous faudra construire avec des unités de palier 1, 2 puis 3, il est préférable de s'orienter dès les premières manches vers cette équipe. Vous devriez néanmoins considérer revoir votre plan de jeu si d'autres participants semblent aussi emprunter ce chemin, au risque de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles.
Qui plus est, forcer une composition n'est jamais une bonne chose, ou très rarement. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous engager dans cette voie si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Nidalee, Kindred, Shyvana ou Elise.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Nitro/Dynamo reroll sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Nitro/Dynamo reroll
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Dynamo, Diadème de Dynamo, Couronne de Dynamo
- Chromatique (augment Nitro)
- Pièces détachées (augment Nitro)
- Dynamisation (augment Dynamo)
- Banc de Pandore
- Nuit étoilée
- Toujours plus vite
- Lotus perforant
- Pluie d'or
- Tout ce qui brille
- Cleptomanie
- Ticket prismatique
- À vos marques, prêts... (Think fast)
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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