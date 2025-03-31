TFT : Comment jouer la composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry sur TFT ?
La composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry du set 14 de TFT
nécessite de reroll 3 étoiles un maximum d'unités de palier 1 et 2, et de poser 4 Nitro et 4 Cyberboss. Même si Veigar deviendra votre carry principal, le T-rex des Nitro incarnera un renfort précieux en late game, si bien entendu vous avez accumulé suffisamment de chromes.
Pour jouer la composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry,
il est préférable de commencer autour de Nitro pour nourrir tout de suite votre invocation. Ainsi, vous pourriez poser Shyvana, Kindred, Nidalee et Poppy, mais sans investir d'or dans l'expérience. L'objectif sera de générer autant de PO que possible en subissant une série de défaites afin de slow roll au niveau 5 plusieurs unités 3 étoiles : Kindred, Nidalee, Poppy et idéalement Veigar. Si vous avez acquis les champions de palier 1, allez au 6 pour finaliser Shyvana et Veigar 3 étoiles. Elise et s'ajoutera à l'équation à ce moment.
Il ne vous restera ensuite qu'à avancer et d'acquérir Ziggs et Kobuko. Il pourrait être difficile de trouver ce dernier 2 étoiles au niveau 8, alors n'hésitez pas à aller au 9 si vos finances et les circonstances de la partie le permettent. Garen ou Zac pourraient alors vous renforcer encore.
Notez qu'après avoir accumulé 200 chromes, votre R-080T se transformera en T-rex capable de tirer un laser géant administrant de lourds dégâts à vos adversaires. Vous devriez à ce moment être assez puissant pour avancer sereinement vers les niveaux supérieurs et partir à la recherche de Kobuko, le 4ème
Cyberboss.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Veigar
Shyvana
- Buff bleu
- Gantelet précieux
- Brise-garde
- Lance de Shojin
Kobuko
- Lithoplastron de gargouille
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Rédemption
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Couronne de la reine
- Main de la justice
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Ziggs, qui porte bien le Morellonomicon.
Quand jouer la composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry ?
Comme toute composition reroll, jouer Nitro/Cyberboss
se décide rapidement. En effet, étant donné qu'il vous faudra construire avec des unités de palier 1 et 2, il est préférable de s'orienter dès les premières manches vers cette équipe. Vous devriez néanmoins considérer revoir votre plan de jeu si d'autres participants semblent aussi emprunter ce chemin, au risque de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles. Une alternative serait la composition Nitro/Dynamo
, faisant de Elise et MF vos carrys principaux.
Qui plus est, forcer une composition n'est jamais une bonne chose, ou très rarement. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous engager dans cette voie si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires des unités qui seront reroll.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Nitro/Cyberboss reroll avec Veigar carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Avènement des Cyberboss (augment Cyberboss)
- High score (augment Cyberboss)
- Banc de Pandore
- Canon de verre
- Flux de mana
- Âme ardente
- Nuit étoilée
- Toujours plus vite
- Lotus perforant
- Tout ce qui brille
- Ticket prismatique
- À vos marques, prêts... (Think fast)
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)