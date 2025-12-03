TFT : Comment jouer la composition Ixtal reroll ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ixtal reroll sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ixtal reroll du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Ixtal reroll sur TFT ?
La composition Ixtal reroll du set 16 de TFT
suit une direction claire, et peut vous conduire à la victoire en raison des récompenses variées que peut offrir cette synergie
, et bien sûr, la présence du légendaire Brock. Néanmoins, il n'est ici pas le seul carry, puisque Bard, Orianna et Neeko jouent un rôle prépondérant. La version que nous allons vous présenter ici requiert de reroll dans l'idéal 5 unités, avant d'avancer vers les niveaux supérieurs.
Pour jouer la composition Ixtal reroll,
vous devriez démarrer tout de suite en jouant autour de Ixtal, avec Qiyana, Neeko et Milio, ainsi que Bard, à déverrouiller avant le premier carrousel. Au niveau 6, ajoutez Vi et Orianna, mais n'hésitez pas à débloquer Nidalee si vous le pouvez. Orianna peut être obtenue au cours d'une phase de PvE, durant laquelle vous poserez Caitlyn, Vi et Loris.
Votre objectif sera de slow roll Orianna, Bard, Neeko, Milio et Vi 3 étoiles, avant d'avancer pour inclure Nidalee puis Skarner. Qiyana laissera place à Brock dès que vous aurez collecté 500 fragments solaires, et Swain vous apportera Arcaniste au niveau 9.
→ Notez que si le module Piltover
n'est pas intéressant, vous pourriez tout aussi bien bifurquer sur Freljord, en jouant Lissandra à la place d'Orianna, et Sejuani + Braum au lieu de Bard et Swain. Lissandra jouerait alors un rôle de carry à part entière. Par ailleurs, accorder de l'équipement à Neeko n'est pas une mauvaise idée, dans le sens où tant que votre Neeko est en vie, Nidalee ne peut pas être directement ciblée par vos adversaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Bard
Nidalee
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Bâton de l'archange
- Buff bleu
- Coiffe de Rabadon
Brock
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Tueur de géants
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Manteau de la nuit
- Lame d'infini
Quand jouer la composition Ixtal reroll ?
Jouer Ixtal reroll
peut incarner une belle sortie si vous avez reçu naturellement des exemplaires d'Ixtal, car plus tôt vous posez cette synergie, meilleures sont vos chances de débloquer Brock rapidement. De plus, des composants AP sont obligatoires.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ixtal reroll sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Ixtal reroll
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Expédition d'Ixtal (augment Ixtal)
- Ticket prismatique
- Secteur commercial
- Objets de Pandore
- Esprit d'équipe
- Relances étoilées
- Pluie d'argent
- Super sac de butin
- Lithoplastron solo
- Besace héroïque
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
commentaire (1)
complétement stupide cette compo et comment elle est positionnée sur le board.. à ne pas essayer c'est la perte assurée