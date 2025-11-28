TFT : Table des loots de la synergie Ixtal du set 16

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 novembre 2025 à 12h15
Retrouvez la table des butins disponibles avec les fragments solaires de la synergie Ixtal du set 16 de TFT dans cet article.
TFT : Table des loots de la synergie Ixtal du set 16
Chaque ensemble de TFT comporte une synergie à hauts risques, nécessitant souvent de perdre pour être récompensé plus tard. Sur Lore & Legends, la région Ixtal a la particularité de vous permettre de collecter des fragments solaires (Sunshards) en complétant des quêtes au choix. Chacune d'entre elles vous octroie un montant défini au préalable de cette monnaie, et vous pouvez la dépenser après validation de la mission. Néanmoins, il est également possible de continuer à augmenter la réserve, pour cash out le plus tard possible. Plus vous attendez, plus les butins qui vous seront offerts seront de qualité. Pour que vous y voyiez plus clair, nous vous présentons ici la table des loots de la synergie Ixtal du set 16 de TFT.

Quelles récompenses peut-on obtenir avec Ixtal sur le set 16 de TFT ?

Dans le tableau ci-dessous, sont indiquées les récompenses associées au nombre de fragments solaires stockés dans votre réserve. Plusieurs lots de butins peuvent vous être attribués selon le montant, chaque puce reflétant une possibilité.

Nombre de fragments solaires Butins
25
  • 2 PO
  • 1 champion de palier 2
50
  • 1 champion de palier 1 + 1 champion de palier 3
  • 4 PO
  • 2 champions de palier 2
80
  • 3 champions de palier 2
  • 1 PO + 1 duplicateur mineur
  • 1 champion de palier 1, 2 et 3
120
  • une enclume à composant
  • 4 PO + 2 champions de palier 3
150
  • 4 PO + une enclume à composant
  • 6 PO + 3 champions de palier 3
200
  • 2 composants aléatoires
  • 2 PO + une enclume à objet complet
  • 3 PO + des gants de voleur
  • 2 duplicateurs mineurs + 3 champions de palier 3
250
  • 6 PO + une enclume à objet complet
  • un reforgeur, un composant aléatoire, une spatule ou une poêle
300
  • 14 PO + 3 champions de palier 4
  • 2 PO + une enclume à artefact
  • 12 PO + une enclume à objet complet + un reforgeur
350
  • 2 PO + un objet de la lumière aléatoire + un reforgeur
  • 2 enclumes à objet complet
  • 2 gants de voleur + un suppresseur
  • 12 PO + un duplicateur + 3 champions de palier 4
400
  • une enclume à composant + une couronne de tacticien
  • un objet de la lumière + une enclume à composant + un reforgeur
  • 12 PO + 2 enclumes à objet complet + un suppresseur
450 
  • 8 PO + 5 composants aléatoires
  • 3 enclumes à composant + 3 champions légendaires + un duplicateur
  • 6 duplicateurs mineurs + 3 champions de palier 3 à 2 étoiles
500
  • une enclume à objet complet + une cape de tacticien + un suppresseur
  • 15 PO + 3 enclumes à objet complet
550
  • 7 duplicateurs mineurs + une couronne de tacticien + une enclume à objet complet
  • 30 PO + une couronne de tacticien + des gants de voleur de la lumière
625
  • 10 PO + un objet de la lumière + 2 couronnes de tacticien
  • 2 enclumes à objet complet + un suppresseur + 3 améliorations de masterworking
  • 70 PO + 2 objets de la lumière + un suppresseur + 2 reforgeurs
700
  • un objet de la lumière + une enclume à artefact + une enclume à objet complet + 2 duplicateurs + 1 suppresseur + 1 reforgeur
  • un objet de la lumière + une couronne de tacticien + une enclume à artefact + 2 duplicateurs + 1 légendaire 2 étoiles
800
  • 30 PO + 2 Brock + 2 couronnes de tacticien + 2 objets de la lumière + un suppresseur
  • 120 PO + un suppresseur + une orbe d'objet + 2 duplicateurs
  • 2 Brock + une spatule + une poêle + 2 BF + 2 arcs + 2 armures + 2 baguettes + 2 ceintures + 2 négatrons  + 2 gants
900
  • 160 PO + une orbe d'objet + un suppresseur + 1 duplicateur
  • 40 PO + 3 objets de la lumière + 2 couronnes de tacticien + 2 duplicateurs
  • 100 PO + 2 duplicateurs + 2 objets de la lumière + 2 couronnes de tacticien
1 000
  • 1 légendaire à 3 étoiles + un suppresseur
1 250
  • 2 légendaires à 3 étoiles + 2 suppresseurs

ixtal-loots
Si vous avez la chance de poser 7 Ixtal sur votre plateau, les butins bonus après chaque manque peuvent prendre la forme de :
  • un composant 
  • des gants de voleur
  • une amélioration de masterworking
  • une enclume à artefact
  • une couronne de tacticien
  • un blason de Ixtal
  • un légendaire et 5 PO
  • une spatule
  • un duplicateur 
Vous aurez sans doute compris que plus vous amassez de fragments solaires sans encaisser, meilleure sera la récompense. La synergie Ixtal peut vous faire instantanément gagner la partie en atteignant des montants élevés, mais bien entendu, y parvenir est extrêmement compliqué. La plupart du temps, nous vous recommandons de ne pas hésiter avant de récupérer vos butins, en particulier lorsque la situation tourne à votre désavantage. Quoi qu'il arrive, Brock se débloque une fois 500 fragments solaires collectés, même si vous les avez dépensés.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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