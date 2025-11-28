TFT : Table des loots de la synergie Ixtal du set 16

Nombre de fragments solaires Butins

25 2 PO

1 champion de palier 2

50 1 champion de palier 1 + 1 champion de palier 3

4 PO

2 champions de palier 2

80 3 champions de palier 2

1 PO + 1 duplicateur mineur

1 champion de palier 1, 2 et 3

120 une enclume à composant

4 PO + 2 champions de palier 3

150 4 PO + une enclume à composant

6 PO + 3 champions de palier 3

200 2 composants aléatoires

2 PO + une enclume à objet complet

3 PO + des gants de voleur

2 duplicateurs mineurs + 3 champions de palier 3

250 6 PO + une enclume à objet complet

un reforgeur, un composant aléatoire, une spatule ou une poêle

300 14 PO + 3 champions de palier 4

2 PO + une enclume à artefact

12 PO + une enclume à objet complet + un reforgeur

350 2 PO + un objet de la lumière aléatoire + un reforgeur

2 enclumes à objet complet

2 gants de voleur + un suppresseur

12 PO + un duplicateur + 3 champions de palier 4

400 une enclume à composant + une couronne de tacticien

un objet de la lumière + une enclume à composant + un reforgeur

12 PO + 2 enclumes à objet complet + un suppresseur

450 8 PO + 5 composants aléatoires

3 enclumes à composant + 3 champions légendaires + un duplicateur

6 duplicateurs mineurs + 3 champions de palier 3 à 2 étoiles

500 une enclume à objet complet + une cape de tacticien + un suppresseur

15 PO + 3 enclumes à objet complet

550 7 duplicateurs mineurs + une couronne de tacticien + une enclume à objet complet

30 PO + une couronne de tacticien + des gants de voleur de la lumière

625 10 PO + un objet de la lumière + 2 couronnes de tacticien

2 enclumes à objet complet + un suppresseur + 3 améliorations de masterworking

70 PO + 2 objets de la lumière + un suppresseur + 2 reforgeurs

700 un objet de la lumière + une enclume à artefact + une enclume à objet complet + 2 duplicateurs + 1 suppresseur + 1 reforgeur

un objet de la lumière + une couronne de tacticien + une enclume à artefact + 2 duplicateurs + 1 légendaire 2 étoiles

800 30 PO + 2 Brock + 2 couronnes de tacticien + 2 objets de la lumière + un suppresseur

120 PO + un suppresseur + une orbe d'objet + 2 duplicateurs

2 Brock + une spatule + une poêle + 2 BF + 2 arcs + 2 armures + 2 baguettes + 2 ceintures + 2 négatrons + 2 gants

900 160 PO + une orbe d'objet + un suppresseur + 1 duplicateur

40 PO + 3 objets de la lumière + 2 couronnes de tacticien + 2 duplicateurs

100 PO + 2 duplicateurs + 2 objets de la lumière + 2 couronnes de tacticien

1 000 1 légendaire à 3 étoiles + un suppresseur