TFT : Comment jouer la composition Ionia Peeba ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 janvier 2026 à 12h41
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ionia Peeba sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Ionia Peeba ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ionia Peeba du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Ionia Peeba sur TFT ?

La composition Ionia Peeba du set 16 de TFT suit une direction relativement claire, mais sa réussite dépend de votre capacité à atteindre le niveau 9 en bonne santé. 

compo-peeba-ionia (1)
Pour jouer la composition Ionia Peeba, il est préférable de démarrer tout de suite avec cette synergie, en tenant compte du fait que certain chemins sont plus avantageux que d'autres. Nous vous recommandons en toute logique de commencer avec des unités de cette région, Shen, Xin Zhao, Jhin, et Tristana pour Pistolero. Au niveau 6, ajoutez Ahri et Yasuo.

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Votre objectif sera de vous rendre rapidement au niveau 9 avec une économie prospère, en effectuant une première stabilisation au niveau 8 : trouvez Yunara et Wukong, et si possible, Swain. Au niveau 9, ajoutez et/ou améliorez Kindred, Shyvana, Sett (qui aura été débloqué au niveau 8), ainsi que Lucian & Senna.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Yunara
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Lame d'infini
  • Détermination du titan
  • Lame funeste
  • Tueur de géants
  • Fléau vengeur
Sett
  • Main de la justice
  • Gantelet précieux
  • Fléau vengeur 
  • Coiffe de Rabadon
  • Étincelle ionique
  • Pistolame Hextech
Wukong
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Lithoplastron de gargouille 
  • Vœu du protecteur
  • Griffe de dragon
  • Armure roncière
Kindred
  • Dernier souffle
  • Buff rouge
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Lame d'infini
  • Lame funeste
  • Pistolame Hextech

Quand jouer la composition Ionia Peeba ?

Jouer la composition Ionia Peeba incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur ce trait ou sur l'économie. De plus, un début de partie victorieux devrait vous encourager à tenter votre chance avec cette équipe.

compo-peeba-ionia-set16-tft
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ionia Peeba sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ionia Peeba du set 16 de TFT sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Deux de moins
  • Investissement sur le futur
  • Lancer de dés 
  • Ascension sociale
  • Meilleurs amis
  • Choristes
  • Pluie d'argent
  • Niveau supérieur !
  • Tout doit disparaître 
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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