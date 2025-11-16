TFT : Ionia, comment fonctionne cette synergie du set 16 ?

Retrouvez des informations relatives au fonctionnement de la synergie Ionia, disponible sur le set 16 de TFT, dans cet article.
Le set 16 de TFT
sera disponible au début du mois de décembre 2025, et les joueurs pourront s'entraîner à composer avec les nouveaux traits sur le PBE dès le 19 novembre. Sur Lore & Legends, vous retrouverez des synergies empruntées à LoL, à l'instar de Demacia, Shurima, Piltover, ou encore Ionia
. Or, cette dernière réserve quelques particularités, que nous vous expliquons ci-dessous.
Ionia n'aura pas le même effet d'une partie à l'autre sur le set 16 de TFT
Si vous avez joué sur le set 7 de TFT
, ou plus récemment, sur le 7.5 à travers le mode Revival, vous avez sans doute expérimenté les Mirages. Concrètement, l'effet accordé par le trait varie d'une partie à l'autre, et cela a une influence directe sur la manière de construire une composition autour de cette synergie. Ionia fonctionnera de la même façon sur Lore & Legends
, puis les Ioniens emprunteront un chemin différent à chaque partie.
Pour que vous y voyiez un peu plus clair, voici le détail des chemins de Ionia
:
- Path of Spirit (Chemin de l'Esprit) → Les Ioniens gagnent des PV bonus. Lorsqu'un Ionien lance un sort, il gagne de l'AD et de l'AP cumulables.
- Path of Generosity (Chemin de la Générosité) → Toutes les trois éliminations auxquelles les Ioniens participent rapportent 1 pièce d'or. Les Ioniens gagnent de l'AD et de l'AP, augmentés de 1 % pour chaque pièce d'or obtenue de cette manière.
- Path of Enlightenment (Chemin de l'Illumination) → Les Ioniens gagnent de l'AD et de l'AP, plus encore selon votre niveau. Après chaque combat de joueurs, vous gagnez de l'expérience.
- Path of Transcendence (Chemin de la Transcendance) → Les Ioniens gagnent des PV bonus et infligent des dégâts magiques supplémentaires. Ces effets sont renforcés s'ils sont trois étoiles.
- Path of Precision (Chemin de la Précision) → Les compétences des Ioniens peuvent infliger des coups critiques, et ils gagnent de la Chance de coup critique. Chaque fois qu'un Ionien lance un sort, les unités ioniennes gagnent de l'AD et de l'AP cumulables.
Comme vous l'aurez sans doute compris, certaines parties -en jouant Ionia- seront donc axées sur le reroll, d'autres sur l'accès aux niveaux supérieurs, ce qui vous permettra de jouer les 10, tandis que d'autres boosteront considérablement la puissance de votre équipe. Il vous faudra en tenir compte pour tirer un maximum de bénéfice de chaque chemin, et pouvoir prétendre à la victoire.
Qui sont les champions de Ionia ?
La synergie Ionia peut être poussée à 10
, mais cela implique de disposer soit d'un emblème, soit de tous les personnages suivants :
Lore & Legends
- Shen
- Xin Zhao
- Yasuo
- Ahri
- Kennen (à débloquer)
- Wukong
- Yone (à débloquer avec un Yasuo 3 étoiles)
- Yunara
- Sett (à débloquer)
- Ziggs (à débloquer)
sortira le 3 décembre 2025, alors n'hésitez pas à bien vous préparer à ce lancement en passant du temps sur le PBE, et en commençant sereinement l'apprentissage des traits du set 16 de TFT
.
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