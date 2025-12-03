TFT : Comment jouer la composition Ionia avec Yasuo et Yone ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ionia avec Yasuo et Yone sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ionia avec Yasuo et Yone du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Ionia avec Yasuo et Yone sur TFT ?
La composition Ionia avec Yasuo et Yone du set 16 de TFT
n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à moins d'être contesté. Elle implique également de bénéficier d'un proc Ionia
favorable à Yasuo et Yone, et d'être en mesure de suivre le tempo de la partie.
Pour jouer la composition Ionia avec Yasuo et Yone,
il est recommandé de commencer avec Jhin, Shen, Yasuo et Qiyana ou Briar, puis d'inclure Kennen et Xin Zhao au niveau 6 (ou Ahri à la place de Jhin, mais cela coûte cher). Vous devrez slow roll Yasuo 3 étoiles, ce qui entraînera le déverrouillage de Yone.
Lorsque vous aurez accompli cette mission, avancez pour passer en 7 Ionia, avec Yone, puis Sett au niveau 8. Intégrez Wukong à votre équipe dès que possible, ainsi que Yunara. Kindred se joindra ensuite à votre composition pour apporter Assaillant, et si vous parvenez au niveau 9, renforcez-vous d'un légendaire puissant en stand alone
, tel que Fiddlesticks ou Lucian & Senna.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Yasuo/Yone
Wukong
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Mercure
- Manteau de la nuit
- Soif-de-Sang
- Main de la justice
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Ionia avec Yasuo et Yone ?
Jouer la composition Ionia avec Yasuo et Yone
incarne une bonne sortie si vous recevez naturellement des exemplaires de Yasuo ou une optimisation axée sur le reroll. Ce plan peut vous mener vers la victoire en ayant cliqué sur l'augment Le droit chemin
, mais cela rendra votre progression plus difficile, dans le sens où le niveau 10 sera obligatoire pour prétendre à la victoire.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ionia avec Yasuo et Yone sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Ionia avec Yasuo et Yone
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Le droit chemin (pari risqué : vous devrez reroll Yasuo pour récupérer Yone, et parvenir au niveau 10)
- Épreuves du crépuscule (dans ce cas, vous jouerez une version légèrement différente)
- Relances régulières
- Honneur du maître de guerre
- Pluie d'argent
- Abondance de glaives
- Glaives à gogo
- Volonté de la lance
- Armurier
- Offrande sanguinaire
- Reliques de la lumière
- Petits mais costauds
- Justice critique
- Meilleurs amis
- Esprit d'équipe
- Ticket prismatique
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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