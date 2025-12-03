TFT : Comment jouer « Épreuves du crépuscule », l'augment de Xin Zhao du set 16 ? (Trials of Twilight)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Épreuves du crépuscule » sur le set 16 de Teamfight Tactics, Lore & Legends.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Épreuves du crépuscule (Xin Zhao) sur le set 16 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Épreuves du crépuscule » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Épreuves du crépuscule
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Xin Zhao
, puisqu'il deviendra un carry à part entière, et non plus un tank. Le but de cette optimisation est de transformer Xin en Zaahen, un légendaire à 7 PO. Ce dernier revêtira d'ailleurs les traits de Xin Zhao.
Vous gagnez 2 Xin Zhao. Votre Xin Zhao le plus fort attaque continuellement les ennemis proches et exécute les ennemis. Après 5 combats contre un joueur avec un Xin Zhao 3 étoiles, vous déverrouillez Zaahen. Zaahen remplace Xin Zhao et récupère ses objets.
Jouer avec « Épreuves du crépuscule
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Xin Zhao (Zaahen)
.EDIT :
Depuis le patch 16.4, cette optimisation est aussi proposée au palier prismatique
, et accorde des duplicateurs mineurs en plus d'une Soif-de-Sang.
Quelle composition construire autour de l'augment de Xin Zhao du set 16 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Épreuves du crépuscule »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la synergie Demacia. Il s'agit de la meilleure option possible au patch 16.2. Néanmoins, la verticale Ionia avec Yasuo reroll peut toujours incarner une belle sortie dans certains contextes.
Pour jouer Épreuves du crépuscule
, vous devriez démarrer tout de suite autour de Demacia, avec Jarvan IV et Sona, en ne tardant pas à déverrouiller Poppy. Ajoutez un Rempart au niveau 4, Loris ou Nautilus, puis avancez vers le niveau 6. À ce moment, vous évoluerez avec 5 Demacia et un Rempart. Votre mission sera de slow roll Xin Zhao 3 étoiles, en tenant compte du fait que vous devrez all in
si vous ne l'avez pas obtenu en 4-1. Ensuite, allez au niveau 7 pour débloquer Galio, et rendez-vous au niveau 8 pour trouver/améliorer vos épiques : Garen (tank principal), Lux (carry secondaire), Swain et Braum (ou n'importe quel autre Rempart).
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Xin Zhao/Zaahen
Lux
- Détermination du titan
- Soif-de-sang
- Lame d'infini
- Main de la justice
Garen
- Morellonomicon
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Bâton du vide
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quelles autres optimisations jouer avec « Épreuves du crépuscule » ?
En ayant opté pour l'augment Épreuves du crépuscule
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Bénédiction céleste
- Reliques de la lumière
- Objets de Pandore
- Buffet de composants
- Éveil de l'âme
- Armes Darkin
- Ticket prismatique
- Centre d'excellence
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
commentaires (2)
Ce n'est pas méta au patch 16.7, et en plus de cela, il a toujours fallu le BIS gear sur Zaahen (+ avoir xin 3 en 4-1, max 4-2, en économisant un max de HP) pour espérer top.
une belle compo pour faire top 7-8