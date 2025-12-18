TFT : Comment jouer la composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 décembre 2025 à 15h16
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Colosse/Bourreau (Juggernaut/Slayer) avec Bel'Veth carry du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry sur TFT ?

La composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry du set 16 de TFT exige d'atteindre rapidement le niveau 8 pour être mise en place, en trouvant vos épiques et en débloquant Aatrox. La mise en place peut se révéler délicate en étant contesté, et il est nécessaire de tenir compte de certains paramètres, par exemple la mutation du 2 Néant, pour que cette équipe soit la plus efficace possible.

compo-belveth-juggernaut
Pour jouer la composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry, vous devriez commencer la partie en jouant strong board, par exemple en évoluant autour de Noxus, plus particulièrement avec Draven. Vous pourriez ainsi utiliser ce dernier, accompagné de Ashe, Briar, Cho'Gath et Sion, avec un autre Bagarreur ou deux Défenseurs. 

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Votre objectif sera d'accéder rapidement au niveau 8, de façon à débloquer Aatrox, puis à acheter et améliorer Bel'Veth et Swain, puis avancez vers le niveau 9 pour ajouter un Assaillant pour la vitesse d'attaque apportée par cette synergie, idéalement Kindred. Dans l'attente de Shyvana, utilisez Nautilus.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Bel'Veth
  • Fureur du kraken
  • Mercure
  • Tueur de géants
  • Arme Darkin
  • Main de la justice
  • Soif-de-Sang
Aatrox
  • Soif-de-Sang
  • Détermination du titan
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Lame d'infini
  • Tueur de géants
Swain
  • Armure de Warmog
  • Vœu du protecteur
  • Linceul de la congruence
  • Visage spirituel
  • Cœur intrépide

Quand jouer la composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry ?

Jouer Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait de disposer de son équipement BIS (Kraken/Mercure/GS). De plus, une mutation Void profitable à Bel'Veth ou une optimisation vous permettant d'accéder rapidement au niveau 8 devraient également vous encourager dans cette direction.

compo-bourreau-colosse-belveth-tft-set16
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Colosse/Bourreau avec Bel'Veth carry du set 16 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Niveau supérieur !
  • Stratégie d'investissement
  • Gagnant-gagnant 
  • Abondance de glaives
  • Investissement sur le futur
  • Tout doit disparaître 
  • Glaives à gogo
  • Paire de quatre 
  • Protection infinie
  • Relances épiques
  • Volonté de la lance
  • Armurier
  • Esprit encombré
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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