TFT : Comment jouer la composition classique de Targon ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique de Targon sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Targon du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition classique de Targon sur TFT ?
La composition classique de Targon du set 16 de TFT
est plus difficile à mettre en place qu'il n'y paraît, car il est indispensable de débloquer rapidement Aurelion Sol pour pouvoir prétendre à la victoire. En effet, si vous accédez au trou noir, vous gagnerez à coup sûr.
Pour jouer la composition classique de Targon,
plusieurs options s'offrent à vous, mais les meilleures sont de commencer avec une équipe forte, avec des champions Targon, ou encore, en bénéficiant du Ionia XP. L'objectif sera de disposer le plus vite possible de Leona 2 étoiles, ce qui entraînera le déverrouillage de Diana, mais aussi de Taric. Dès que vous aurez acquis Aurelion Sol, vous pourrez démarrer la collecte de poussières d'étoile.
Si vous le pouvez, achetez Leona 3 étoiles. Dans le cas contraire, faites de Skarner votre tank principal.
Diana jouera le rôle de carry secondaire, et Fiddlesticks saura intégrer votre composition avec brio, pour apporter du contrôle. Si vous accédez au niveau 9, vous pourriez faire appel à Shyvana, et profiter ainsi de son aura.→ Cette version standard de Targon n'est pas la meilleure depuis le patch 16.3. Nous vous recommandons de vous tourner vers celle avec Seraphine.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Aurelion Sol
Diana (variable)
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Emblème d'Incantateur
Leona/Skarner
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Détermination du titan
- Combo : Soif-de-Sang / Lame enragée de Guinsoo / Détermination du titan
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition classique de Targon ?
Jouer la composition classique de Targon
n'est une bonne idée que dans certains cas :
- l'optimisation Appel cosmique
- des exemplaires naturels de Leona
- de l'équipement pour Aurelion Sol
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique de Targon sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition classique de Targon
du set 16
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, ou qui vous aideront à récupérer l'équipement idéal pour Aurelion Sol.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Appel cosmique
- Pluie d'argent
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Axiome d'air
- Deux de moins
- Buffet de composants
- Trésors enfouis
- Objets de Pandore
- Larmes à gogo
- Océan de larmes
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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