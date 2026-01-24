TFT : Comment jouer la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine sur TFT ?
La composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine du set 16 de TFT
est assez difficile à mettre en place, car elle nécessite de débloquer Aurelion Sol, puis d'effectuer une transition presque intégrale : tous les champions Targon, à l'exception de Taric, laisseront leur place à d'autres unités. Au patch 16.3, cette équipe est très puissante, ce qui entraîne de fortes chances d'être contesté.
Pour jouer la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine,
plusieurs options s'offrent à vous, mais les meilleures sont de commencer avec une équipe forte, avec des champions Targon, ou encore, en bénéficiant du Ionia XP. L'objectif sera de disposer le plus vite possible de Leona 2 étoiles, ce qui entraînera le déverrouillage de Diana, mais aussi de Taric. Dès que vous aurez acquis Aurelion Sol, vous pourrez démarrer la collecte de poussières d'étoile.
→ Pensez à conserver (ou à jouer) Vi et Neeko, vous en aurez besoin.
Une fois Aurelion Sol récupéré, allez au niveau 8 (à moins que vous n'y soyez déjà), et achetez Swain, Taric 2 étoiles et Seraphine. Il ne vous restera qu'à passer niveau 9 pour vous renforcer de légendaires, Azir, Shyvana et Fiddlesticks.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Aurelion Sol
Taric
- Lance de Shojin
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Bâton du vide
- Buff rouge
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine ?
Jouer la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine
n'est une bonne idée que dans certains cas :
- l'optimisation Appel cosmique
- des exemplaires naturels de champions Targon
- un augment d'économie
- de l'équipement AP
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Targon avec Aurelion Sol et Seraphine
du set 16
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Appel cosmique
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Axiome d'air
- Trésors enfouis
- Défaite planifiée
- Ascension sociale
- Besace héroïque
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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