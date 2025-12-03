TFT : Comment jouer la composition classique de Bilgewater ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 décembre 2025 à 12h00
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique de Bilgewater sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition classique de Bilgewater ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Bilgewater du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Bilgewater sur TFT ?

La composition de Bilgewater du set 16 de TFT repose sur 7 pirates, et existe en plusieurs versions. Dans celle-ci, nous allons considérer que Miss Fortune et Gangplank sont vos carrys principaux. Néanmoins, Fizz pourrait jouer un rôle plus important au fur et à mesure des mises à jour du jeu. Notez qu'il existe une composition axée sur Graves, avec des Bagarreurs, que vous pouvez consulter ici, mais aussi une Peeba Bilgewater.

compo-classique-bilgewater
Pour jouer la composition classique de Bilgewater, il est essentiel de poser sans tarder Bilgewater, pour commencer à collecter des serpents d'argent. Utilisez Illaoi, Twisted Fate, Graves et Shen. Dès que possible, passez en 5 Bilgewater, en incluant Gangplank, Nautilus et Graves. Votre objectif sera alors d'avancer sans tarder vers le niveau 8 afin de trouver et améliorer Miss Fortune et Fizz. Normalement, il ne sera pas nécessaire de vous arrêter trop longtemps au niveau 7 pour récupérer Gangplank et Nautilus 3 étoiles, étant donné que le marché noir devrait vous rapporter plusieurs exemplaires de ces champions.

À lire également

TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?

TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?

Accédez ensuite au niveau 9 dans l'optique d'inclure Tahm Kench, mais aussi Ornn pour Rempart. Ensuite, vous pouvez soit choisir d'ajouter un Fiddlesticks ou un Aatrox.

À lire également

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Miss Fortune
  • Lame d'infini
  • Fléau vengeur
  • Dernier souffle
  • Cocktail du capitaine 
  • Dague du mort
  • Tromblon du second
Gangplank
  • Main de la justice
  • Manteau de la nuit
  • Mercure
  • Soif-de-Sang
  • Sabre coupe-gorge
  • Pièce porte-bonheur
Nautilus/Tahm Kench
  • Armure de Warmog
  • Cestes
  • Lithoplastron de gargouille
  • Cœur intrépide
  • Visage spirituel
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quand jouer la composition Bilgewater ?

Jouer Bilgewater se décide dès les premières manches, car il est impératif de poser tôt la synergie en raison des serpents d'argent. Plus vous en aurez, plus votre puissance augmentera, si bien que bifurquer sur Bilgewater n'est pas une bonne idée. De ce fait, en recevant naturellement des exemplaires de champions Bilgewater, vous pourriez vous orienter vers cette direction.

compo-bilgewater-classique-tft-set16
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique Bilgewater sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Bilgewater du set 16 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Glaives à gogo
  • Abondance de glaives
  • Armurier
  • Lotus précieux
  • Reliques de la lumière
  • Largage binaire
  • Super sac de butin
  • Volonté de la lance
  • Récompenses de guerre
  • Achat 3 étoiles
  • Couronnement
  • Butin varié
  • Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : La composition Aphelios/Nidalee, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 15 septembre 2026

TFT : La composition Aphelios/Nidalee, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios/Nidalee sur le set 18 de TFT.
TFT : B-patch 18.2, les détails de la mise à jour
Teamfight Tactics 15 septembre 2026

TFT : B-patch 18.2, les détails de la mise à jour

Retrouvez les changements prévus avec le B-patch 18.2 de TFT du 15 septembre 2026 dans cet article.
TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 02 septembre 2026

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.

commentaire (0)