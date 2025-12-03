TFT : Comment jouer la composition classique de Bilgewater ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique de Bilgewater sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Bilgewater du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Bilgewater sur TFT ?
La composition de Bilgewater du set 16 de TFT
repose sur 7 pirates, et existe en plusieurs versions. Dans celle-ci, nous allons considérer que Miss Fortune et Gangplank sont vos carrys principaux. Néanmoins, Fizz pourrait jouer un rôle plus important au fur et à mesure des mises à jour du jeu. Notez qu'il existe une composition axée sur Graves, avec des Bagarreurs, que vous pouvez consulter ici
, mais aussi une Peeba Bilgewater
.
Pour jouer la composition classique de Bilgewater,
il est essentiel de poser sans tarder Bilgewater, pour commencer à collecter des serpents d'argent. Utilisez Illaoi, Twisted Fate, Graves et Shen. Dès que possible, passez en 5 Bilgewater, en incluant Gangplank, Nautilus et Graves. Votre objectif sera alors d'avancer sans tarder vers le niveau 8 afin de trouver et améliorer Miss Fortune et Fizz. Normalement, il ne sera pas nécessaire de vous arrêter trop longtemps au niveau 7 pour récupérer Gangplank et Nautilus 3 étoiles, étant donné que le marché noir devrait vous rapporter plusieurs exemplaires de ces champions.
Accédez ensuite au niveau 9 dans l'optique d'inclure Tahm Kench, mais aussi Ornn pour Rempart. Ensuite, vous pouvez soit choisir d'ajouter un Fiddlesticks ou un Aatrox.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Miss Fortune
Gangplank
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Dernier souffle
- Cocktail du capitaine
- Dague du mort
- Tromblon du second
Nautilus/Tahm Kench
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Soif-de-Sang
- Sabre coupe-gorge
- Pièce porte-bonheur
- Armure de Warmog
- Cestes
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Visage spirituel
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Bilgewater ?
Jouer Bilgewater
se décide dès les premières manches, car il est impératif de poser tôt la synergie en raison des serpents d'argent. Plus vous en aurez, plus votre puissance augmentera, si bien que bifurquer sur Bilgewater n'est pas une bonne idée. De ce fait, en recevant naturellement des exemplaires de champions Bilgewater, vous pourriez vous orienter vers cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique Bilgewater sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bilgewater
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Glaives à gogo
- Abondance de glaives
- Armurier
- Lotus précieux
- Reliques de la lumière
- Largage binaire
- Super sac de butin
- Volonté de la lance
- Récompenses de guerre
- Achat 3 étoiles
- Couronnement
- Butin varié
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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