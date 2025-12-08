TFT : Comment jouer la composition Peeba de Bilgewater ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Peeba de Bilgewater sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Peeba de Bilgewater du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Peeba de Bilgewater sur TFT ?
La composition de Bilgewater du set 16 de TFT
est comme son nom le laisse entendre, très axée sur le late game. En effet, elle consiste à conserver 5 Bilgewater, et de vous renforcer d'unités légendaires (au patch 16.2). Elle n'est pas l'équipe late game
la plus difficile à mettre en place, car vous suivez toujours une direction relativement claire.
Pour jouer la composition Peeba de Bilgewater,
vous devez démarrer sans tarder avec 3 Bilgewater, puis passer en 5 dès que possible. De ce fait, vous ferez appel à Illaoi, Gangplank, Twisted Fate, Graves et Nautilus, accompagnés de Sion ou Shen pour Bagarreur. Graves saura porter les objets qui iront plus tard sur Miss Fortune, et votre tâche sera de disposer de 7 Bilgewater à un moment donné (au niveau 8), dans l'optique d'obtenir des objets au marché noir, mais aussi de débloquer rapidement Tahm Kench.
Au niveau 9, effectuez votre transition :
- Garder MF, Fizz, Nautilus, Tahm Kench et Illaoi
- Acheter Ziggs, Lucian & Senna, Ornn et Shyvana
- Si Nautilus n'est pas 3 étoiles : retirer Illaoi et Nautilus, et les remplacer par Wukong et Braum/Taric. Ornn peut aussi être ignoré, pour jouer à la place un Fiddlesticks, à vous de juger de la meilleure option selon les circonstances de la partie.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
. Lucian & Senna
Nautilus/Tahm Kench
- Buff rouge
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Lance de Shojin
- Lame enragée de Guinsoo
Fizz
- Armure de Warmog
- Pile d'agrumes
- Cœur intrépide
- Visage spirituel
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Ziggs
- Explosifs du marché noir
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Main de la justice
- Pistolame Hextech
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Bâton du vide
- Buff rouge
- Lame enragée de Guinsoo
- Bâton de l'archange
Quand jouer la composition Peeba de Bilgewater ?
Jouer Bilgewater
se décide dès les premières manches, car il est impératif de poser tôt la synergie en raison des serpents d'argent. Dans le cadre de la Peeba, une optimisation d'économie est requise, étant donné qu'il vous faudra accéder sans tarder au niveau 9. Un début de partie réussi devrait aussi vous encourager dans cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Peeba Bilgewater sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Peeba de Bilgewater
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Ascension sociale
- Tout doit disparaître
- Justice critique
- Gagnant-gagnant
- Armurier
- Niveau supérieur !
- Pluie d'argent
- Objets blindés
- Butin varié
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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