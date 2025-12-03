TFT : Comment jouer la composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune sur TFT ?
La composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune du set 16 de TFT
n'est pas aussi simple à mettre en place qu'il n'y paraît, car elle requiert de maîtriser les mécaniques propres au trait Bilgewater
. Elle peut offrir des résultats surprenants si elle est réussie, mais le chemin sera sans doute semé d'embuches.
Pour jouer la composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune,
vous devriez démarrer tout de suite avec Bilgewater, en posant Illaoi, Twisted Fate, puis Graves. Shen sera à inclure pour Bagarreur. En avançant, ajoutez des unités de Bilgewater pour accumuler davantage de serpents d'argent
, et obtenir des objets propres à cette synergie. Ils seront à attribuer à Miss Fortune ou Twisted Fate, voire Graves (cela dépend de leur nature). La difficulté sera de parvenir à accéder aux niveaux supérieurs tout en passant Twisted Fate, Graves, et si possible Illaoi, 3 étoiles. N'hésitez donc pas à acheter au marché noir des exemplaires de ces personnages ainsi que des duplicateurs.
Il pourrait être intéressant de passer en 7 Bilgewater à un moment donné, mais cela ne peut se décider que selon les circonstances de la partie. Twisted Fate et Graves sont liés par « Complices », un passif qui les booste mutuellement, c'est pourquoi la présence de l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Pour cette raison, nous ne retenons pas Fizz et Gangplank dans cette composition, ni Nautilus, qui a beaucoup moins à apporter que 6 Bagarreurs. En accédant au niveau 9, placez 6 Bagarreurs, et n'oubliez pas de nourrir régulièrement votre Tahm Kench. Si d'aventure vous passez niveau 10, vous pourriez inclure Kindred pour Assaillant.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Graves
Tahm Kench
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
Miss Fortune
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Couronne de la reine
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Fléau vengeur
- Cocktail du capitaine (ou sur TF)
- Dague du mort
Quand jouer la composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune ?
Jouer Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune
se décide rapidement, car il est indispensable de poser très tôt cette synergie pour démarrer la collecte de serpents d'argent. Ainsi, en recevant des champions présentant ce trait, des composants AD, ou une optimisation axée profitable à cette équipe, vous pourriez considérer cette sortie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose. Avant de dépenser de l'or en relance, vérifiez donc d'abord que personne ne vous imite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bilgewater/Bagarreur avec Graves et Miss Fortune
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bagarreurs baraqués (augment Bagarreur)
- Glaives à gogo
- Abondance de glaives
- Emblématiquement
- Reliques de la lumière
- Pluie d'argent
- Composants de guerre
- Honneur du maître de guerre
- Axiome d'air
- Éveil de l'âme
- Achat 3 étoiles
- Esprit de la rédemption
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)