TFT : Comment jouer « Hameçonnage », l'augment de Gragas du set 14 ? (The Chug Bug)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Hameçonnage » sur le set 14 de Teamfight Tactics, Cyber City.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Hameçonnage (Rhaast) sur le set 14 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Hameçonnage » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Hameçonnage
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Gragas
, puisqu'il deviendra une source de DPS et de contrôle remarquable. Concrètement, si il ressemblera encore davantage à celui que vous avez sans doute connu sur LoL, avec une compétence repoussant ses adversaires et le soignant.
Vous gagnez 1 Gragas. Les attaques de votre Gragas le plus fort ont une chance de repousser les ennemis et de leur infliger des dégâts magiques supplémentaires. Sa compétence le soigne et renforce sa prochaine attaque.
Jouer avec « Hameçonnage
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Gragas
.
Quelle composition construire autour de l'augment de Gragas du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Hameçonnage »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la synergie Bagarreur, et se rapproche de la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry
. Il est également possible de jouer The Chug Bug
au sein d'une composition classique Divinecorp
.
Pour jouer Hameçonnage
, vous devriez commencer la partie en évoluant tout de suite autour de Bagarreur, par exemple en faisant appel à Dr. Mundo, Alistar, Darius, et bien sûr, Gragas. Au niveau 6, remplacez Alistar par Mordekaiser, et ajoutez Senna et Fiddlesticks. Avancez ensuite au niveau 7 pour y slow roll vos carrys 3 étoiles, Gragas, Senna, Fiddlesticks et Mordekaiser. Il ne vous restera qu'à vous diriger vers les niveaux 8 puis 9 afin d'inclure Cho'Gath, Kobuko, et en dernier, Garen.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Gragas
Mordekaiser
- Soif-de-sang
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Main de la justice
- Étincelle ionique
- Coiffe de Rabadon
Senna
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Cape solaire
- Étincelle ionique
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Fiddlesticks
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Ouragan de Runaan
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Bâton de l'archange (x2 idéalement)
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
Quelles autres optimisations jouer avec « Hameçonnage » ?
En ayant opté pour l'augment Hameçonnage
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Blason de Divinecorp, Diadème de Divinecorp, Couronne de Divinecorp (si vous jouez cette transversale)
- Blason de Bagarreur, Diadème de Bagarreur, Couronne de Bagarreur (avec la composition présentée ici)
- Ascension divine (augment Divinecorp)
- Entraînement post-mortem (augment Bagarreur)
- Première ligne
- Connivence
- Buffet de composants
- Boutique truquée
- Frères d'armes
- Ticket prismatique
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Lotus perforant
- Présage renforcé
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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