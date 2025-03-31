TFT : Comment jouer la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry sur TFT ?
La composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry du set 14 de TFT
peut vous conduire vers la victoire car elle se montre très résistance aux assauts de vos adversaires et les élimine à petit feu, à condition d'être réussie. Sa mise en place n'est pas la plus aisée, car vous devrez reroll plusieurs unités de palier 3, en particulier Fiddlesticks, et vous renforcer par la suite de champions épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry,
vous pourriez commencer en plaçant tout de suite 2 Bagarreurs, à savoir Alistar et Dr. Mundo, et utiliser Zyra et Seraphine comme source de DPS. Ajoutez Darius et Fiddlesticks au niveau 6, et remplacez Zyra par un quatrième Bagarreur, en l'occurence Gragas. Il vous faudra ensuite slow roll Fiddlesticks, Gragas et Mordekaiser au niveau 7, et n'avancer qu'une fois que vous aurez trouvé vos carrys. Au niveau 8, vous devriez évoluer avec 6 Bagarreurs, et Alistar laissera sa place à Kobuko. Rhaast et Cho'Gath (pour BoumBot) se joindront dès que possible à votre équipe. Enfin, au niveau 9, faites appel à Garen pour que Fiddlesticks puisse bénéficier du trait Bagarreur.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Fiddlesticks
Gragas
- Bâton de l'archange
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Joyau putréfiant
- Main de la justice
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cape solaire
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, mais Garen, Cho'Gath et Kobuko sont à privilégier. Notez qu'il est préférable d'avoir un objet diminuant les résistances magiques de vos ennemis, comme une Étincelle ionique ou encore un Joyau putréfiant
(à placer sur Fiddlesticks).
Quand jouer la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry ?
Comme toute composition basée sur le reroll d'unités de palier 3, jouer Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous mener dans cette voie. Dans un premier temps, recevoir naturellement des unités Bagarreur, et surtout des exemplaires de Fiddlesticks, Gragas et Mordekaiser, indique que cette sortie est sans doute la bonne, tout comme le fait d'obtenir des composants utiles à Fiddlesticks. Une optimisation axée sur Bagarreur incarne également un facteur révélateur.
Nous vous recommandons néanmoins de prêter attention à ce que font les autres joueurs. Être contesté sur Fiddlesticks et Gragas pourrait ruiner votre partie, et vous mener tout droit vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bagarreur reroll avec Fiddlesticks carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Bagarreur, Diadème de Bagarreur, Couronne de Bagarreur
- Entraînement post-mortem (augment Bagarreur)
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Boutique truquée
- Frères d'armes
- Ticket prismatique
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Lotus perforant
- Présage renforcé
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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