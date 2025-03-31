TFT : Comment jouer la composition Divinecorp ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Divinecorp sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique Divinecorp du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Divinecorp sur TFT ?
Même si elle suit une direction claire, la composition Divinecorp (classique) du set 14 de TFT
est assez difficile à mettre en place, d'autant que le late game peut se révéler désastreux si vous ne parvenez pas à récupérer vos carrys épiques et légendaires 2 étoiles. De plus, il est préférable d'avoir obtenu un emblème
et d'avoir suffisamment d'or pour reroll Senna
.
Pour jouer la composition Divinecorp,
il est préférable de démarrer tout de suite en évoluant autour de cette synergie. Vous pourriez donc faire appel à Rhaast et Morgana, qui seront accompagnés de Sylas et Jhin. Ajoutez Rhaast et Gragas au niveau 6 afin d'avancer avec 4 Divinecorp, en remplaçant aussi Jhin par Senna, qui devrait dans l'idéal être reroll au niveau 8.
En vérité, vous devrez tout mettre en œuvre pour atteindre ce niveau aussi vite que possible et sans vous ruiner, afin d'acheter Vex et Sejuani. Allez au niveau 9 pour trouver/améliorer Renekton et Garen, ainsi que Urgot. Grâce à Garen, vous serez en mesure d'attribuer les effets de la synergie Divinecorp à Vex puis à Urgot (ou Zed si vous ne parvenez pas à mettre la main dessus).
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Renekton
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Manteau de la nuit
- Mercure
Notez que si vous obtenez un objet issu de la Forge, comme le Canon ultrarapide
, vous devriez cliquer dessus et l'attribuer à Renekton, qui est excellent en tant que carry placé à l'arrière. Dans ce cas, accordez-lui une Lame enragée de Guinsoo, voire une Force de la Trinité et positionnez le devant Vex et Senna.Sejuani
Vex
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Rédemption
- Voeu du protecteur
- Linceul de la congruence
Senna
- Buff bleu
- Gantelet précieux
- Brise-garde
- Dent de Nashor
- Lance de Shojin
- Poignard de Statikk
- Dernier souffle
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Tueur de géants
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Urgot, qui pourrait recevoir un Lame enragée de Guinsoo avec un Dernier souffle si vous n'avez pas assemblé de Linceul de la congruence.
Quand jouer la composition Divinecorp ?
Jouer Divinecorp
peut se décider dès le début de la partie, en particulier si vous avez obtenu une optimisation axée sur cette synergie ou un emblème. Par ailleurs, recevoir naturellement des unités de ce trait devrait vous encourager à suivre ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques ou légendaires. Être contesté sur Sejuani, Vex, et surtout Renekton,
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Divinecorp sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Divinecorp
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Divinecorp, Diadème de Divinecorp, Couronne de Divinecorp
- Ascension divine (augment Divinecorp)
- Banc de Pandore
- Cleptomanie
- Forgeron ambulant, Forge portative, Forge à retardement
- Butin aléatoire
- Connivence
- Buffet de composants
- Trésors enfouis
- Buffet de composants
- Investissement
- Ascension sociale
- Ligne arrière renforcée
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)