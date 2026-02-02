TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 16.4 (2026)

"Mortdog" a dévoilé les grandes lignes du prochain patch de TFT, la mise à jour 16.4, et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend le 4 février 2026 par ici.
La méta des épiques à 3 étoiles
de la mise à jour 16.3 a contrarié les joueurs de TFT
et asphyxié la méta, mais cette tendance devrait bientôt prendre fin. Avant le déploiement du patch 16.4 de Lore & Legends
, "Mortdog" a dévoilé les changements à venir dans cette mise à jour du 4 février 2026
.
À quoi s'attendre avec le patch 16.4 de TFT ?
La mise à jour 16.4 de TFT
a été présentée par "Mortdog" quelques jours avant son déploiement, et elle devrait résoudre les problèmes en lien avec la prolifération des épiques à 3 étoiles, avec un retour en arrière du prix du niveau 9, combiné au nerf d'optimisations axées sur ce type de reroll. Le développeur propose également divers buffs, en particulier pour Gwen, et facilite les conditions de déblocage de Kennen et de Tahm Kench.
D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 16.4 de TFT
ci-dessous :
Systèmes
- XP du niveau 9 : de 76 à 68 (retour à la "normale")
- XP Odds niveau 7 pour les champions de palier 3 : 19/30/40/10/1 → 16/30/43/10/1
Déverrouillage de champions
- Kennen : 7 niveaux d'étoiles au lieu de 8
- Tahm Kench : 450 serpents au lieu de 500
Synergies
Modules Piltover
- Ionia, Path of Blades, chances de proc : 30/35/40 → 30/38/45
- Pistolero, dégâts : 20/35 % → 22/40 %
- Blast Shield, nerf
- Acceleration Gate, nerf de la restoration du mana
- Overclock Capacitor, vitesse d'attaque buff
- Tuned Oscillator bonus, buff
- Gigantification Ray, santé buff
- Kinetic Barrier, résistances buff
Champions
Buffs
Nerfs
- Jhin (dégâts)
- Bard (dégâts)
- Xin Zhao (soins)
- Tristana 3 étoiles (dégâts)
- Draven (AD)
- Gwen (dégâts)
- Lissandra (dégâts de la compétence primaire)
- Ambessa (slam inflige désormais des dégâts supplémentaires au tank, mais les dégâts du reset seront moins élevés)
- Ornn (santé par objet équipé + durée du chill)
- Sylas (dégâts)
- Galio (pourra désormais infliger correctement des coups critiques)
Ajustements
- Sona (soins)
- Jinx (dégâts de la compétence, mais correction de bug)
- Héraut de la Faille (gains de santé)
- Yunara (vitesse d'attaque)
- Darius (saignement plus long mais inflige moins de dégâts)
- Aatrox (buff de l'omnivampirisme converti en AD, mais nerf de l'AD de la compétence)
- T-Hex (buff de l'AD + stats Hex Mech, mais nerf des missiles)
- Aurelion Sol (bonus d'étoiles par Targon au niveau 1 + poussières d'étoiles pour le trou noir buff, mais nombre de poussières pour les dégâts bruts et les météores nerf)
Objets
Buffs
Nerfs
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Aegis of Dawn & Aegis of Dusk
- Hullcrusher
- Mogul's Mail
- Dent de Nashor
- Sniper's Focus (nerf des dégâts mais octroie désormais de la régénération du mana)
Optimisations
- Nouveau : Gilded Steel, palier Or 4-2 : obtenez 3 champions légendaires non-tank. Si vous posez un champion légendaires, vos champions de palier 1 à 4 gagnent 8 % de durabilité.
- Nouveau : Épreuves du Crépuscule prismatique : même effet que l'augment Or, mais accorder en plus une Soif-de-Sang ainsi qu'un duplicateur mineur au début des 3 prochaines phases.
- Retour et ajustement des Runes telluriques (2 emblèmes + 2 XP par tour + 4 XP par tour une fois 4 traits de région actifs)
- Ascension (buff)
- Barrage d'artillerie (augment Rumble), buff
- Chaos magic : désactivé temporairement
- Efficient shopper, buff
- Commerce core : ajustements, nombre de relances initiales buff, mais n'offrira plus que 2 relances gratuites par tour au lieu de 4
- Epic rolldown : nerf
- Indecision I & II : nerf
- Lotus précieux II : nerf
- Living Forge : buff
- Max build : ajustements
- On a roll ne pourra plus être proposé en 2-1
- ReinFOURcement : nerf des PO
- Spirit of Redemption : nerf
- Three Threes : nerf des PO
- Twin Guardians : buff
Le patch 16.4 du set 16 de TFT
sortira le mercredi 4 février 2026, retrouvez-le en intégralité par ici
.
commentaires (2)
Très tôt mercredi matin, juste après la maintenance, je ne connais pas l'heure exacte désolée
a quelle heure il sort heure francaise