TFT : L'Assemblée, comment fonctionne cette synergie du set 18 ? (Coven)

Retrouvez des explications relatives au fonctionnement de la synergie de l'Assemblée sur le set 18 de TFT dans cet article.

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis le 28 juillet 2026, et les joueurs peuvent ainsi se familiariser avec les nouvelles unités et synergies d'Enchanted Wilds. Parmi les origines propres à cet ensemble, nous retrouvons les mystérieuses championnes de l'Assemblée, le trait risqué du set (Coven).

Présentation de l'origine de l'Assemblée du set 18 de TFT

Quel est l'effet de la synergie de l'Assemblée ?

Sur Enchanted Wilds, l'Assemblée (Coven) incarne le trait risqué. En effet, l'objectif de l'origine est de récupérer un maximum d'essences pour les convertir en butins variés. Les essences s'obtiennent en perdant un combat, ou en éliminant des champions. Néanmoins, la première option est la plus rentable.

(3) → 1 essence par élimination, 18 essences par défaite

(4) → 2 essences par élimination, 22 par défaite

(5) → 2 essences par élimination, 35 par défaite

(7) → 7 essences par élimination, 70 par défaite

(Ces données sont susceptibles d'être modifiées.)

Qui sont les championnes de l'Assemblée ?

L'Assemblée ne comporte que 6 personnages, Lux comprise. Il n'est donc pas possible de jouer une verticale pure.

Camille (palier 1)

Caitlyn (palier 2)

Elise (palier 2)

Cassiopeia (palier 3)

Morgana (palier 4)

Lux (palier 5, si vous êtes chanceux)

Collecter un maximum d'essences pour récupérer des butins

En posant au moins 3 unités de l'Assemblée sur le set 18 de TFT, vous récolterez des essences. Au bout d'un certain montant (40 la première fois), vous devrez faire un choix : continuer la collecte, ou recevoir des récompenses de la valeur correspondante à votre nombre d'essences.

Si vous poursuivez, un nouveau palier vous sera indiqué, par exemple 85 : une fois à 85, le même choix vous sera de nouveau proposé (et présenté comme ci-dessous). Plus vous cumulerez un grand nombre d'essences, plus la conversion en butins sera attractive.

Vous avez ainsi tout intérêt à perdre au maximum, idéalement en éliminant plusieurs adversaires à chaque manche, de façon à optimiser vos gains d'essence. Toutefois, ne paniquez pas si votre série de défaites est interrompue : gagner ne vous fera pas cash automatiquement, comme cela a pu être le cas au cours des sets précédents avec des traits tel que Mercenaire.

Tenant compte de cela, vous pourriez tout aussi bien considérer, dans certains cas, l'Assemblée comme un bonus dans le cadre d'un début de partie victorieux. Il est tout à fait possible d'avancer avec cette synergie, et de n'obtenir ainsi que ponctuellement quelques pièces d'or supplémentaires. Il vous reviendra de juger de l'utilisation que vous ferez de l'Assemblée selon les circonstances de la partie, et les tendances de la méta.