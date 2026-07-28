TFT : MàJ 17.8, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 17.8 de TFT a été déployée le mercredi 29 juillet 2026, et Space Gods touche à sa fin pour laisser place à Enchanted Wilds, désormais disponible sur le PBE. De plus, le Trésor Classic de Crocc fera également sa sortie, un clin d'œil à LoL Classic qui arrive en même temps. Concernant les équilibrages sur le set 18, seuls quelques ajustements sont de la partie, relatifs à petite dizaine de champions, et certaines synergies. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 17.8 de TFT ci-dessous.

Patch notes 17.8 de TFT

Enchanted Wilds

Nous travaillons actuellement sur le prochain set, Enchanted Wilds, qui sera disponible sur le PBE le 28 juillet. Pour en savoir plus sur le set, consultez notre dernier Dev Drop, ou les contenus plus courts.

Trésor Classic de Crocc

Lore & Legends de Crocc a droit à sa version Classic ! Préparez-vous à redécouvrir les monstres PvE de LoL, le tribunal de Kayle, des objets emblématiques tels que le Cœur d'or et plus encore !

Le Trésor Classic de Crocc sera disponible peu après la sortie du patch.

Il apporte des éléments de League Classic à Lore & Legends de Crocc.

Changements majeurs

Majeurs, comme mon impatience face à la sortie d'Enchanted Wilds.

Types

Section Anima est très efficace et assez facile à atteindre (j'ai entendu dire que la technique consiste à relancer pour l'avoir en phase 2-5). Nous réduisons la puissance de ses récompenses les plus puissantes tout en ajustant certains butins de Section Anima (5).

Morgana obtient un nouveau type, Canalisateur. Comme la classe accueille un tank supplémentaire (et pas moins puissant), nous lui appliquons un léger nerf.

Psionique (4) n'a pas encore eu l'occasion de révéler tout son potentiel. Nous ajustons les objets psioniques afin d'encourager un engagement plus poussé envers ce type.

Objets de Section Anima :

L'Annihilateur - Puissance : 30% ⇒ 25%, régénération de mana : 5 ⇒ 4

Armure de déflaglace - Durée de l'étourdissement : 2 sec ⇒ 1,5 sec, PV du bouclier : 25% ⇒ 20%

Lamentation de la lionne - Armure et résistance magique : 30 ⇒ 25, vol de résistance : 4 ⇒ 3

Tableau de butin Section Anima (5) :

Nouvelles options : 9 PO / 2 champions à 4 PO / 3 Duplicateurs riquiquis + 3 PO

Options supprimées : 1 Gants de voleur / Emblème de Voyageur

Options ajustées : 2 champions à 5 PO + 1 PO ⇒ 1 champion à 5 PO + 3 PO, Emblème de Challenger + 1 PO ⇒ Emblème

de Challenger, 1 composant + 5 PO ⇒ 1 composant + 2 PO

Et :

Canalisateur (5) - Mana des alliés : 3 de régénération de mana ⇒ 2 de régénération de mana

Objets psioniques (4) :

Conservateur de biomatière - PV de base : 550 ⇒ 650, soin augmenté : 22% ⇒ 30%

Liaison de drone - Dégâts du 2e drone : 20% ⇒ 30%

Matrice - Amplification des dégâts : 10% ⇒ 15%, dégâts de zone : 75% ⇒ 100%

Optique de verrouillage - AP/AD : 20% ⇒ 30% 20% ⇒ 30%

Unités : Palier 1

Briar et Twisted Fate ont eu leurs patchs, mais cela fait quelques patchs que ces champions à 1 PO n'ont pas atteint le milieu de partie en tant que carrys équipés.

Dégâts d'attaque de Briar : 35 ⇒ 40

Twisted Fate - Dégâts max de la compétence : 410/610/920/1565 ⇒ 450/675/1015/1725

Unités : Palier 2

La relance N.O.V.A. avec Jax est apparue dans la méta après notre Tactician's Crown, lorsque les joueurs se sont enfin rendu compte à quel point Akali est puissante. Nous réduisons les dégâts du saignement de sa Frappe N.O.V.A. afin d'éviter qu'elle ne surpasse les autres compositions de relance.

Un peu de la magie d'Enchanted Wilds s'est infiltrée dans Space Gods, apportant à Gnar le type Bagarreur qu'il possède en tant qu'unité à 5 PO dans notre prochain set.

Akali - Dégâts par seconde de sa Frappe N.O.V.A. : 15/22/28 ⇒ 14/18/25

Gnar est désormais aussi un Bagarreur.

Unités : Palier 3

Tanks jumeaux (optimisation Or) utilise la compétence passive de Samira et sa projection en l'air pour devenir l'une de nos compositions les plus régulièrement dominantes. Nous réduisons la durée et les dégâts de sa compétence passive afin que l'obtention de l'optimisation ne garantisse plus un top 4.

Diana dispose de puissantes combinaisons de Juge stellaire, mais il y a encore de quoi innover, alors nous augmentons légèrement la fréquence de lancement de sa compétence (et réduisons un peu son bouclier) afin de permettre encore plus de combos !

Miss Fortune (Réplicateur) - Dégâts physiques de la compétence : 275/415/660 ⇒ 300/450/675

Miss Fortune (Canalisateur) - Dégâts physiques de la compétence : 80/120/190 ⇒ 90/135/225

Samira - Dégâts passifs : 55/80/130 ⇒ 45/68/115

Samira - Durée de la projection : 1 sec ⇒ 0,75 sec

Diana - Mana : 0/50 ⇒ 0/40

Diana - Bouclier : 275/325/515 ⇒ 230/280/450

Unités : Palier 4

En tant qu'Incantateur de notre prochain set, Morgana bénéficie également des pouvoirs envoûtants du set 18. Nous lui ajoutons une classe similaire axée sur le mana, accompagnée d'un léger nerf compensatoire afin d'introduire de nouveaux plateaux de Canalisateur !

Morgana est désormais également un Canalisateur.

Morgana - Mana : 30/80 ⇒ 45/95

Morgana - Soins de base : 600/700 ⇒ 550/650

Riven - Dégâts de la petite compétence : 90/135 ⇒ 100/150

Riven - Dégâts de la 3e activation : 160/240 ⇒ 180/270

Unités : Palier 5

En parlant d'optimisations qui garantissent un top 4 gratuit, ne sous-estimez pas celle-ci.

Zed - Pénalité de PV : 33/40% ⇒ 25/35%

Optimisations