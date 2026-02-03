TFT : MàJ 16.4, les détails de la mise à jour

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds
Retrouvez notre tier list des meilleures compositions à jouer sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds.
Patch notes 16.4 de TFT
Systèmes
Probabilité d'apparition par niveauNous avons constaté que les stratégies de relance fonctionnent plutôt bien pour les unités à 2 PO, mais les unités à 3 PO n'ont pas encore fait leurs preuves. Ce set regorge d'unités à 3 PO puissantes, mais il est souvent trop risqué ou trop coûteux de tenter de les obtenir au niveau 7. Par conséquent, nous augmentons leur probabilité d'apparition au niveau où vous les relancez. En plus de renforcer les unités à 3 PO, un niveau 7 plus équilibré permettra également aux joueurs de relancer quelques fois au niveau 7 afin de renforcer leur plateau avant de passer au niveau 8.
- Probabilité d'apparition au niveau 7 : 19/30/40/10/1% ⇒ 16/30/43/10/1%
XP entre les niveauxDans le dernier patch, entre la méta Riggs pour arriver rapidement au niveau 9 (Ziggs et Ryze) et la méta Bilgewater, les joueurs avaient déjà adopté la stratégie des unités 3 étoiles à 4 PO. Dans ce patch, le niveau 9 étant plus difficile à atteindre, cette stratégie est beaucoup plus populaire, favorisant le niveau 8 par rapport au niveau 9. Ainsi, nous revenons sur les changements apportés dans le patch 16.3 et les associons à quelques nerfs des optimisations économiques pour que le passage au niveau 9 soit plus avantageux que le fait de rester au niveau 8.
- XP entre le niveau 8 et le niveau 9 : 76 ⇒ 68
Conditions de déverrouillageKennen est un peu trop difficile à déverrouiller pour un Yordle à 3 PO et il est souvent déverrouillé en même temps que Fizz.
Maintenant que Bilgewater ne domine plus les parties entre joueurs de haut niveau grâce à son tempo rapide et à la génération massive de serpents, on va rendre possible de mettre la main sur Tahm Kench plus rapidement. Comme on dit : premiers arrivés, premiers servis.
- Kennen : 8 niveaux d'étoiles ⇒ 7 niveaux d'étoiles
- Tahm Kench : 500 serpents ⇒ 450 serpents
Changements majeursVoilà des changements aussi gros que l'appétit de Tahm Kench.
TypesAller au-delà d'Ionia (3) quand vous êtes sur la Voie des lames, c'est aussi utile qu'un stylo avec une gomme : ça a l'air cool, mais ça ne sert à rien. En augmentant les chances d'attaques bonus, vous trouverez peut-être une utilité à ce stylo muni d'une gomme.
Le type Pistolero (4) n'est quasiment jamais intéressant, car le bonus conféré par le type ne suffit pas à compenser la place prise sur le plateau par ces tireurs sans équipement.
Le type Piltover évolue constamment. Bien que cela soit cohérent avec le thème de ce type, il nous reste encore quelques ajustements à apporter aux modules afin que vous puissiez inventer librement, sans qu'une option prenne le pas sur les autres.
- Ionia (Voie des lames) - Chances d'attaques bonus : 30/35/40% ⇒ 30/38/45%
- Pistolero - Dégâts d'attaque : 20/35% ⇒ 22/40%
- Piltover (2) - Bouclier antichoc : 20% des PV max ⇒ 18% des PV max
- Piltover (2) - Oscillateur calibré : 25% bonus ⇒ 28%
- Piltover (2) - Technobouclier surcadencé : 22% ⇒ 25%
- Piltover (4) - Portail d'accélération : réduction de 40% ⇒ réduction de 35%
- Piltover (4) - Rayon de géantification : 23% des PV ⇒ 28% des PV
- Piltover(4) - Résistances de la Barrière cinétique : 60/20 ⇒ 65/30
Unités : Palier 1Jhin a été légèrement affaibli après sa refonte lors du patch 16.3, nous allons donc le renforcer en ajoutant un peu de quatre dans ses stats.
Sona est la seule compo de relance à 1 PO viable dans le set. Bien que cette compo soit amusante, elle est bien trop puissante pour une relance à 1 PO, nous avons donc décidé de réduire sa principale source de puissance : sa capacité à temporiser grâce à ses soins.
- Jhin - Dégâts de la compétence : 135/200/300 ⇒ 145/215/325
- Sona - Soins : 40/50/80/110 ⇒ 30/40/65/100
Unités : Palier 2Encore trop peu de joueurs relancent Bard en tant que carry, en particulier à des niveaux de jeu plus élevés où ses formes à 1 et 2 étoiles ne rivalisent pas avec les autres en début de partie.
Tristana 3 étoiles et Xin Zhao 3 étoiles ne sont presque jamais équipés d'objets ni placés sur le plateau. Pour tenter de remédier à cela, nous avons décidé de les améliorer en renforçant leur scaling à 3 étoiles.
- Bard - Dégâts de la compétence : 120/170/240/320 ⇒ 130/185/255/325
- Tristana - Dégâts de la compétence : 250/375/565 ⇒ 250/375/600
- Xin Zhao - Soins : 95/135/170/245 ⇒ 105/145/200/280
Unités : Palier 3Darius était affecté par un bug qui affectait considérablement sa jouabilité, mais même après avoir résolu ce problème, nous pensons qu'il pourrait bénéficier d'une amélioration ergonomique, pour lui permettre de déclencher son exécution plus souvent grâce à une durée de saignement prolongée.
Le frère de Darius n'est pas en grande forme non plus. Il s'en sort mieux que Darius, mais de peu, et reste ainsi dans un entre-deux qui le rend insignifiant. En fait, je ne me souviens même pas de son nom. Si seulement il avait une réplique marquante, comme « Bienvenue dans League of Darius », mais non, ça ne peut pas être ça...
Jinx était affectée par un bug qui ralentissait ses attaques, avec une perte de dégâts par seconde d'environ 30%. Nous corrigeons donc ce bug et apportons une réduction des dégâts à titre de compensation, qui devrait être neutre pour les Jinx à 1 et 2 étoiles, mais qui devrait renforcer les Jinx à 3 étoiles.
Correction de certains cas dans lesquels Darius cessait de lancer sa compétence après avoir exécuté des ennemis.
- Darius - Durée du saignement : 4 sec ⇒ 5 sec
- Darius - Dégâts de la compétence par seconde : 15/25/40 ⇒ 12/18/30
- Draven - Dégâts d'attaque bonus : 53 ⇒ 58
- Gwen - Dégâts principaux : 45/68/105 ⇒ 50/75/120
- Gwen - Dégâts secondaires : 20/30/50 ⇒ 25/35/60
- Jinx : Correction d'un bug à cause duquel Jinx perdait parfois des dégâts lors de ses attaques.
- Jinx - Dégâts de la compétence : 65/100/155 ⇒ 50/75/125
Unités : Palier 4De nombreux joueurs considèrent le buff d'Ambessa comme un buff supplémentaire pour Noxus. Notre objectif est que tous les carrys de Noxus puissent jouer leur rôle. Avec un buff pour Draven, Darius et Ambessa, la décision consiste à choisir quelle unité équiper pour tirer parti de ces buffs, plutôt que de choisir quelle unité intégrer à votre compo Noxus (5) ou (7) pour utiliser vos objets. Pour les joueurs qui ne sont pas très portés sur les compos verticales, l'objectif ici est de permettre à Ambessa d'être l'unité principale qui porte les objets, plutôt que d'utiliser les objets restants de Bel'Veth dans vos compos Néant/Bourreau/Flexible.
Lissandra cartonne déjà dans les compos Freljord + Perturbateur, alors pourquoi lui apportons-nous des améliorations ? Voilà la raison : cette compo repose sur la puissance de Freljord + Perturbateur, qui est affectée par un bug (voir la section « Corrections de bugs ») lié à l'amplification des dégâts. Une fois ce bug corrigé, nous nous attendons à ce que la puissance de cette compo diminue considérablement. Comme Lissandra ne semble pas très performante dans d'autres compos, elle est la candidate idéale pour bénéficier d'un buff de compensation.
Avec l'arrivée précoce de Kai'Sa, les compos Néant flexible pouvaient apparaître plus tôt et rester en jeu plus longtemps. Au lieu de nerfer Kai'Sa, que nous considérons comme une unité à 4 PO phare, nous nous attaquons plutôt au tank qui surperforme.
Yunara est l'un des carrys à 4 PO les plus fiables, c'est pourquoi nous avons décidé de réduire sa vitesse d'attaque, pour réduire le scaling de la puissance de ses builds dominants qui bénéficient d'un bonus de puissance grâce à des objets comme Détermination du titan.
- L'écrasement d'Ambessa [NOUVEAU] inflige 40/40/100% de dégâts bonus aux tanks.
- Ambessa - Dégâts de la réinitialisation : 100% ⇒ 80%
- Lissandra - Dégâts de la compétence à la cible principale : 275/415 ⇒ 315/475
- Héraut de la Faille - Gain de PV de la compétence : 350/450 ⇒ 300/425
- Yunara - Vitesse d'attaque de la compétence : 75% ⇒ 65%
Unités : Palier 5Nous mettons davantage l'accent sur l'omnivampirisme d'Aatrox, car ses conditions de déverrouillage vous obligent à en accumuler beaucoup. Cela devrait considérablement renforcer Aatrox 1 étoile, mais nous appliquons un léger affaiblissement compensatoire à Aatrox 2 étoiles pour que cette amélioration ne soit pas trop disproportionnée.
Les ajustements apportés à Aurelion Sol au milieu du patch 16.3 ont amélioré ses performances, mais les joueurs délaissent trop rapidement ses amis Targoniens et atteignent trop rarement les paliers supérieurs du type. Aurelion Sol cumule des effets un peu plus rapidement lorsqu'il est à 1 étoile, mais nous compensons cette vitesse en retardant ses deux améliorations majeures (qui devraient désormais avoir lieu à peu près au même moment) et en facilitant légèrement l'obtention de son trou noir.
Nous rendons Sylas plus intéressant à jouer en augmentant les dégâts infligés par ses compétences Cataclysme et Justice de Demacia.
Les buffs que nous apportons au T-Hex ont pour objectif de créer des combos innovants. Ces buffs visent à aider les unités à 1 ou 2 étoiles qui ne sont généralement pas des pilotes à obtenir leurs permis T-Hex. Le T-Hex sera-t-il donc encore plus puissant ? Peut-être, mais vous n'aurez plus de vos mèmes Jurassic Park.
- Aatrox - Conversion de l'omnivampirisme en dégâts d'attaque : 100% ⇒ 150%
- Aatrox - Dégâts de la compétence : 95/200 ⇒ 95/185
- Aurelion Sol - Poussière d'étoile bonus de Forgeur d'étoiles : 20/33% ⇒ 25/30%
- Aurelion Sol - Améliorations de poussière d'étoile : Poussières d'étoile nécessaires pour les dégâts bruts bonus : 475 ⇒ 550 Poussières d'étoile nécessaires pour la météorite : 750 ⇒ 800 Poussières d'étoile nécessaires pour Trou noir : 1543 ⇒ 1444
- Ornn - PV bonus : 250/450 ⇒ 350/600
- Ornn - Durée du gel : 3 sec ⇒ 5 sec
- Sylas - Dégâts de Cataclysme : 100/180 ⇒ 120/200
- Sylas - Justice de Demacia : 670/1000 ⇒ 700/1050
- T-Hex - Dégâts de la compétence : 145/250 ⇒ 160/265
- T-Hex - Dégâts du missile : 25% des dégâts principaux ⇒ 20%
- T-Hex - Réduction des dégâts par cible : 25% (max 75%) ⇒ 35% (max 80%)
- T-Hex - Combattant Mecha-Hex : 15/25/40% des dégâts d'attaque ⇒ +20/30/40%
- T-Hex - Tireur Mecha-Hex : +10/18/30% d'amplification des dégâts ⇒ +12/20/30%
- T-Hex - Tank Mecha-Hex : 15/25/40% d'omnivampirisme ⇒ 20/30/40%
- T-Hex - Assassin Mecha-Hex : 30/60/100% de chances de coup critique ⇒ 40/70/100%
Objets de baseLorsque nous avons accordé 5 puissance à Dent de Nashor, elle a finalement gagné 7,5 puissance, car cet objet était associé à des chances de compétence critique.
Perso, l'époque où l'on pouvait faire des lignes de front avec une seule unité qui porte une Armure de Warmog et un Lithoplastron de gargouille me manque.
- Lithoplastron de gargouille - Armure de base/résistance magique : 25 ⇒ 30
- Dent de Nashor - Puissance : 20 ⇒ 18
- Armure de Warmog - Pourcentage de PV : 15% ⇒ 18%
ArtefactsNous continuons à renforcer les artefacts les plus faibles. Au fait, j'ai entendu dire qu'Ornn avait également reçu un buff !
- Égide du crépuscule : 200 PV ⇒ 300 PV
- Égide de l'aube : 200 PV ⇒ 300 PV
- Fracasse-coques - Armure de base/résistance magique : 50 ⇒ 60
- Mailles du magnat - Gains de PO : toutes les 12 sec ⇒ 11 sec
- Concentration du sniper : +3 de régénération du mana
- Concentration du sniper - Dégâts d'attaque et puissance : 25% ⇒ 20%
Objets de la lumière
- Lithoplastron de gargouille de la lumière - Armure de base/résistance magique : 50 ⇒ 60
- Dent de Nashor de la lumière - Puissance : 40 ⇒ 35
- Armure de Warmog de la lumière - Pourcentage de PV : 33% ⇒ 36%
OptimisationsNous avons trois (enfin, presque trois) nouvelles optimisations dans le patch 16.4. La première optimisation est Acier doré : l'optimisation de champion qui célèbre le vainqueur de la Tactician's Crown du set K.O. Coliseum. Encore toutes nos félicitations à WithoutYou ! La deuxième optimisation est une version prismatique d'Épreuves du crépuscule. Elle vous permettra sans aucun doute de compléter votre Lorefinder ! Enfin, nous avons une version remaniée de Runes telluriques, qui fonctionne désormais comme une optimisation économique pour débloquer Ryze plus rapidement et profiter de cette unité à 5 PO avec autant de types que vous le souhaitez.
En plus de ces nouveautés prometteuses, nous avons rééquilibré les optimisations économiques les plus puissantes. Bon nombre de ces optimisations sont indispensables pour obtenir des unités 3 étoiles à 4 PO, et bien que cela reste tout à fait possible, ce sera plus difficile, car certaines ressources de ces optimisations ont été réduites.
- [NOUVEAU] Acier doré (palier Or, phase 4-2 uniquement) : Vous gagnez 3 champions non tank à 5 PO. Si vous placez un champion à 5 PO sur le plateau, vos champions de 1 à 4 PO gagnent 8% de durabilité. Championnat K.O. Coliseum 2025
- [NOUVEAU] Épreuves du crépuscule II (palier prismatique, phase 2-1 uniquement) : Vous gagnez 2 Xin Zhao et une Soif-de-sang. Xin Zhao devient un combattant physique. Après 5 combats à 3 étoiles, vous déverrouillez Zaahen. Au début des 3 prochaines phases, vous gagnez un Duplicateur de champion mineur.
- Les runes telluriques : Réactivée. [AJUSTÉ] : Vous gagnez 2 emblèmes de types de région aléatoires. Vous gagnez 2 XP à chaque combat contre un joueur. Ce bonus augmente et passe à 4 XP si 4 types de région ou plus sont actifs.
- Ascension : 60% d'amplification des dégâts après 15 sec ⇒ 45% d'amplification des dégâts après 12 sec
- Barrage d'artillerie - Dégâts de la compétence : 27/40/60/80 ⇒ 32/48/72/96
- L'optimisation Magie chaotique a été temporairement désactivée
- Relances régulières - Relances initiales : 10 ⇒ 16
- Relances régulières - Relances par manche : 4 ⇒ 2
- L'optimisation Carrousels améliorés octroie désormais 4 PO supplémentaires.
- Relances épiques - Nombre de relances : 23 ⇒ 20
- Emblématique : l'équipe gagne 20 PV ⇒ l'équipe gagne 40 PV
- Indécision I - PO : 8 PO ⇒ 5 PO
- Indécision II - PO : 12 PO ⇒ 8 PO
- Lotus précieux II - Chances de coup critique pour l'équipe : 35% ⇒ 25%
- Forgeron ambulant : 10 combats contre un joueur ⇒ 9 combats contre un joueur
- Duplication : [Ajusté] Vous gagnez désormais 10 relances. Aux phases 4-5 et 6-1, vous gagnez un Duplicateur de champion.
- Relances étoilées : n'est plus proposé lors de la phase 2-1
- Puissance 4 - PO : 12 ⇒ 5
- Esprit de la Rédemption - Soins : 10% ⇒ 7,5%
- L'armée des 3 : 8 ⇒ 3
- Gardiens jumeaux - Armure et résistance magique bonus : 40 ⇒ 50
Changements mineursCes changements sont petits, tout petits, riquiquis.
Unités
- La bulle d'aide de Fizz a été mise à jour pour indiquer qu'il frappe en priorité les champions qui ne sont ni tanks ni combattants.
- La compétence de Galio peut désormais infliger des coups critiques correctement.
- La compétence de Ryze ne disparaît plus si la cible meurt pendant le vol.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel l'amplification des dégâts de Perturbateur était plus élevée que prévu pour les unités affectées par l'amplification des dégâts de Freljord.
- Bard ne compte plus l'Invention de Piltover (6) comme une unité 3 étoiles.
- Correction d'une coquille dans la bulle d'aide de Cape solaire.
- Correction d'une coquille dans la bulle d'aide de la récompense de l'Œuf d'or d'Appel du chaos.
- Ciseaux de Gwen et Recyclage ne réinitialisent plus les objets qui se cumulent (Jus chapi-chapo, Lames tueuses, etc.).
- Si un champion dispose de plusieurs Lames funestes et de l'optimisation Lames tueuses, il cumule désormais correctement des dégâts d'attaque lors des éliminations. (Auparavant, cela se corrigeait automatiquement au début de chaque manche.)
- Les conditions de déverrouillage de Kai'Sa et Orianna ont été corrigées dans les Épreuves de Pic-toc.
- Correction d'un bug à cause duquel la musique était retardée lorsque vous partiez en reconnaissance sur certaines arènes pour la première fois.
- Correction d'un bug à cause duquel la couleur du piédestal des champions libérés dans l'arène Le Café de Paris était plus foncée.
Retour de set : Festival des bêtesC'est le premier patch d'équilibrage pour le Festival des bêtes, qui contient principalement des buffs afin que toutes les compos soient au top et que vous misiez toujours sur le bon cheval (c'est l'année du cheval, après tout).
UnitésShyvana et Olaf sont clairement les deux champions les plus puissants du patch du Retour de set, qui regorge de buffs. Shyvana inflige d'énormes dégâts grâce à son type Âme de dragon tout en étant incroyablement résistante. C'est pourquoi nous allons modifier plusieurs de ses statistiques, tout en nous concentrant sur sa capacité de survie.
- Shyvana - Gain de PV au lancement : 30/35/40% de PV ⇒ 15/20/25% de PV
- Shyvana - PV de base : 800 ⇒ 700
- Shyvana - Dégâts d'attaque de base : 70 ⇒ 55
- Vladimir - Dégâts : 350/475/725 ⇒ 350/525/790
- Jarvan IV - PV de base : 800 ⇒ 850
- Kindred - Dégâts : 300/450/675 ⇒ 325/490/730
- Olaf - Vitesse d'attaque au lancement : 150/175/350% ⇒ 140/165/340%
- Zilean - Vitesse d'attaque de base : 0.75 ⇒ 0.8
- Azir - Dégâts : 300/500 ⇒ 350/550
TypesTout le monde adore Fortune.
- Fortune (6) : la valeur moyenne du butin a été augmentée de 3 PO.
- Sentinelle - Bouclier : 175/225/275/500 ⇒ 200/250/300/525
- Fanatique - Dégâts d'attaque de base de Galio : 50/75/115/150 ⇒ 50/85/115/150
- Siphonneur - Omnivampirisme pour l'équipe : 10/25/50 ⇒ 15/30/60%
- Siphonneur - Omnivampirisme individuel : 50/100/125 ⇒ 50/110/135%
Corrections de bugs
- Shyvana ne peut plus lancer sa compétence plusieurs fois par combat, même si elle a suffisamment de régénération du mana.
- Désormais, Lee Sin lâche la quantité correcte de PO lorsqu'il projette un ennemi hors du plateau avec Monétisation malveillante.
- Chapardage octroie désormais une copie du premier ennemi tué, et non plus sa valeur en PO.
- Esprit encombré ne sera plus proposé lors de la rencontre d'ouverture Année du cheval.
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