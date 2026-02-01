TFT : La méta devient incontrôlable à cause des épiques 3 étoiles

La méta du patch 16.3 de TFT vous surprendra sans doute : le meilleur moyen de gagner est de parier sur l'assemblage d'un champion épiques 3 étoiles.
Chaque mise à jour de TFT
bouleverse la méta, et le patch 16.3
a l'a bouleversé en profondeur. Désormais, et cela s'est observé durant le week-end du tournoi professionnel TPC du 28 janvier, le meilleur moyen de remporter la victoire est de trouver un personnage épique 3 étoiles.
Il n'y a jamais eu autant d'épiques 3 stars sur le set 16 de TFT
Les publications Reddit faisant état de la méta de TFT
depuis le déploiement du patch 16.3 abondent et continuent de se multiplier. Pour enregistrer un top 1, la solution la plus efficace n'est plus d'accéder au niveau 10 en posant des légendaires variés, mais de rester au niveau 8 pour récupérer un épique 3 stars.
Hitting 3star 4costs seem too easy these days
byu/Ok_Presentation6507 inTeamfightTactics
En effet, Riot Games a modifié le montant d'expérience requis pour atteindre le niveau 9
, dans l'optique de ralentir la domination des compositions de type Peeba.
- XP entre les niveaux 8 et 9 : 68 XP ⇒ 76 XP
Même s'il ne s'agit au premier regard que d'une hausse de 8 PO, ce changement est loin d'être anodin et a eu des conséquences auxquelles le développeur ne s'attendait probablement pas. Les joueurs ont désormais tendance à rester au niveau 8, et la meilleure condition de victoire est alors d'assembler un épique à 3 étoiles.
Pourtant, Riot Games avait fait en sorte de diminuer les chances d'obtenir un personnage déblocable 3 stars
, mais cela n'a en rien désincité les joueurs à tenter cela. Les Héraut de la Faille, les Warwick, les Singed voire les Yone sont encore trouvés, et le reste du lobby ne peut bien souvent rien faire pour les deny.
Qui plus est, les champions qui ne sont pas à déverrouiller se récupèrent encore plus aisément : puisque tout le monde essaie de constituer un épique 3 étoiles, l'ensemble du lobby s'entraide en retirant une multitude d'exemplaires de 4-cost du pool.
"Mortdog" a toutefois indiqué qu'il partagerait un aperçu du patch 16.4 en début de semaine (normalement le 2 février), à la suite d'observations effectuées durant le tournoi TPC Bilgewater Cup AMER et EMEA. Les professionnels ont tous tenté des épiques 3 stars, et nous avons vu des Kai'Sa et des Lissandra à 3 étoiles à plusieurs reprises, reflétant ainsi la faille du patch 16.3. Il y a donc fort à parier qu'une solution sera proposée rapidement, et en attendant d'en savoir plus, nous vous invitons à garder cela en vue dans vos parties : prenez le temps de scout
vos adversaires pour les empêcher de prétendre à une victoire trop facile.
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