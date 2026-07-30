TFT : Le set 18 de TFT ressemblerait un peu trop à un jeu mobile

Le PBE du set 18 de TFT a ouvert ses portes dans la soirée du 28 juillet 2026, et certains joueurs ont été surpris de constater le rendu visuel du premier ensemble sous le moteur Unreal Engine.

Enchanted Wilds est le premier set de TFT à avoir été développé via le moteur Unreal Engine, c'est pourquoi la période de tests est plus longue qu'à l'ordinaire. Après un report, l'ensemble 18 sortira finalement le 26 août, et le PBE est d'ores et déjà disponible. Or, pour certains joueurs, le résultat est quelque peu déroutant.

Les graphismes du set 18 sur le PBE contrarient les joueurs

Riot Games avait prévenu : la sortie du set 18 de TFT sur le PBE risque d'être assez chaotique, et de nombreux problèmes techniques viendront sans doute entacher l'expérience. Cela n'est pas surprenant si l'on tient compte du fait qu'Enchanted Wilds représente un tournant dans l'histoire de l'auto-battler, puisqu'il s'agit du premier ensemble à employer le moteur Unreal Engine. Votre patience et votre compréhension sont donc sollicitées, mais hormis les soucis techniques, la communauté se montre relativement déroutée au regard des graphismes et des changements visuels, en lien par exemple avec le menu d'option, ou à la suppression de la mini map.

Selon cette publication, la version PC du set 18 sur le PBE n'en serait pas une. Les joueurs évoluant sur mobile ont contredit le joueur à l'origine de cette observation, en expliquant qu'à l'heure actuelle, la version téléphone serait « atroce ». Néanmoins, la remarque initiale, même si elle n'est pas avérée, peut se comprendre.

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Il est vrai que les nouvelles textures graphiques, l'interface et les effets de compétence des personnages disposent d'un rendu laissant penser à celui des jeux sur mobile. Ce ressenti pourrait n'être que le fruit d'une difficulté d'acclimatation au changement, mais il n'en demeure que cela reste un peu déroutant, surtout pour ceux qui jouent à TFT depuis des années.

En plus de cela, le PBE est marqué par un manque de fluidité, mais ne nous inquiétons pas trop prématurément. Cet aspect sera sans doute réglé au cours des semaines à venir par Riot Games, tout comme les déséquilibres des champions et des synergies.

Il est vrai que le lancement du PBE du set 18 est entaché par divers problèmes, mais le développeur avait prévenu. Le maître mot ici est donc la patience, et nous recommandons de faire abstraction de cela, et de vous concentrer avant tout sur l'apprentissage d'Enchanted Wilds et de ses mécaniques.