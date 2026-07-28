TFT : Ivern, comment fonctionne ce légendaire sur le set 18 ?
le 28 juillet 2026 à 16h16
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, va faire son entrée sur le PBE le 28 juillet 2026, et sa sortie officielle a été fixée pour le 26 août prochain. La communauté pourra ainsi découvrir un ensemble placé sous le signe d'une nature sauvage et surprenante, et rythmé par la mécanique des esprits de la forêt (Wisps). Vous devrez en outre composer avec de nouvelles origines et un roster remanié de personnages, comme le légendaire Ivern, dont le fonctionnement mérite quelques éclaircissements.
Ivern, présentation du légendaire du set 18 de TFT
Sur Enchanted Wilds, Ivern sera l'un des légendaires à 5 PO, et présentera un type unique : Aîné de la forêt. Concrètement, il vous permettra de créer un biome en récoltant des graines, ce qui sera rendu possible par des activations de compétence. Vous serez ainsi en mesurer de cultiver votre plateau, en faisant apparaître des hexagones qui amélioreront les unités posées dessus.
|Hexagone
|Effet
|Où les trouver ?
|Arbre
|Pourcentage de PV max
|Forêt, Marais, Flanc de montagne
|Roche
|Armure et résistance magique
|Cascade, Ruisseau, Flanc de montagne
|Feu
|Régénération du mana
|Marais, Cascade, Ruisseau
|Fleur
|Vitesse d'attaque
|Forêt, Ruisseau, Flanc de montagne
|Champignon
|Amplification des dégâts
|Forêt, Cascade, Marais
Ivern sera toujours à positionner sur le dernier hexagone, au centre du plateau. Pour le reste, vous devrez faire en sorte de placer des hexagones correspondant au placement idéal de chaque unité, par exemple avec vos tanks en première ligne dans des arbres et des roches.
En combat, Ivern accordera un bouclier à ses alliés ayant pour effet de l'amplification des dégâts, en échange d'une petite quantité de dégâts infligés. S'il parvient à lancer 6 fois son sort, alors ses boucliers offriront de la vitesse d'attaque cumulable : vous aurez donc tout intérêt à lui accorder des objets octroyant de la régénération du mana pour en profiter au maximum, et booster ainsi votre équipe.
Ivern sera ainsi un support de qualité sur le set 18 de TFT, et il pourra être testé dès le 28 juillet 2026 sur le PBE.
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