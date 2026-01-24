TFT : Aurelion Sol oppresse la méta avec plus de 50 % de taux de victoire

Dominant sur le PBE du set 16 de TFT, Aurelion Sol avait subi le revers de la médaille avec la sortie de Lore & Legends. Avec le patch 16.3, le dragon Targon prend sa revanche.
Durant les fêtes de fin d'année de décembre 2025, la communauté de TFT
avait connu des heures sombres en raison de la suprématie du T-Hex
, le légendaire de Piltover. Fort heureusement, Riot Games avait réglé le problème en lui faisant subir un nerf majeur, mais l'histoire se répète au lendemain du déploiement du patch 16.3
, mais cette fois, avec Aurelion Sol.
Aurelion Sol étouffe la méta de TFT au patch 16.3
La mise à jour 16.3 de TFT
est sortie depuis le jeudi 22 janvier 2026, et l'on en viendrait presque à regretter que le T-Hex ne soit plus suffisamment puissant pour rivaliser avec la nouvelle terreur de la Convergence, Aurelion Sol
. En effet, après plusieurs semaines à avoir été boudé par les joueurs, le Forgeur d'étoiles brille et domine largement le jeu. Les statistiques partagées par le site tactic.tools
ne mentent pas : si vous avez un Aurelion Sol à 2 étoiles, alors vous avez une chance sur deux d'enregistrer un Top 1.
Le débloquer n'est d'ailleurs pas particulièrement difficile, du moins, si vous êtes quelque peu chanceux dans vos actualisations : une Leona à 2 étoiles pour obtenir Diana, et un Taric, et le tour est (presque) joué. L'ajout de l'optimisation Appel cosmique
vient en outre aider ceux qui veulent composer avec Targon, puisqu'elle vous octroie l'épique de la région à coup sûr en 3-7.
En raison du buff de taille offert à Aurelion Sol, il n'est plus utile de lui accorder uniquement des objets régénérant le mana : le dragon peut désormais porter un Gantelet précieux, combiné à une Dent de Nashor (ou deux), ce qui booste encore un peu plus ses dégâts.
Les joueurs ont ainsi rapidement remarqué que les meilleures compositions du moment étaient celles tournant autour d'Aurelion et en abusent pour gagner des LP. Les plaintes se multiplient d'ores et déjà sur Reddit.
Riot making one patch without a game breaking busted unit = level impossible
byu/no-hints inTeamfightTactics
Pour beaucoup, Riot Games a commis une bourde, et se doit de la réparer au plus vite, au risque de devoir jouer trop longtemps dans une méta oppressante. Le développeur n'a pas encore réagi pour l'instant, mais il se pourrait qu'un correctif soit apporté au cours de la semaine prochaine, au regard des statistiques un peu trop impressionnantes du personnage. Restez donc à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de TFT
, et vous lever peut-être un matin en découvrant une bonne nouvelle.
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