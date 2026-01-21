TFT : MàJ 16.3, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 16.3 de TFT, déployé le jeudi 22 janvier 2026, dans cet article.
La mise à jour 16.3 de TFT
a été déployée le jeudi 22 janvier 2026, et un amène notamment un nerf mérité à la région Bilgewater ainsi qu'à Fizz, qui terrorisait les lignes arrières à outrance. D'autres changements notables ont été apportés, par exemple des facilités pour récupérer un champion déblocable à 2 étoiles, mais aussi des ajustements variés chez Ixtal, les légendaires, et certaines optimisations. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le patch notes 16.3 de TFT
ci-dessous.
Patch notes 16.3 de TFT
Systèmes mis à jour
Gain de niveaux
À haut niveau, nous voyons beaucoup de joueurs passer le niveau 8. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est juste trop fréquent. Nous allons donc faire en sorte que le niveau 9 coûte 8 PO supplémentaires, ce qui fait que passer du niveau 8 au niveau 9 sera plus cher que passer du 9 au 10. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du coût du niveau 10, même dans les parties où l'économie n'est pas gonflée par des optimisations prismatiques ou des rencontres de début de partie.
- XP entre les niveaux 8 et 9 : 68 XP ⇒ 76 XP
Rencontres
Nous bannissons certaines optimisations qui ont une trop bonne synergie avec certaines rencontres de début de partie.
Cadeaux de Gwen
Ensemble d'emblèmes :
- Maîtrise de l'artisanat désactivée
- Couronnement désactivé
- Couronne maudite désactivée
- Emblématique désactivé
- Légion des trois désactivée
- Cuisine du Tacticien désactivée
- U.R.F. désactivée
Auras
Il est temps de se pencher sur les auras, et la vôtre envoie du lourd. Mais nos champions à aura, eux, se laissent un peu trop vite abattre à leur mort. Nous allons faire en sorte que leurs auras aient un fonctionnement plus intuitif, ce qui représente un buff. Mais ne vous en faites pas, nous avons un nerf de compensation en vue pour Taric, qui s'en sort déjà très bien.
- Les auras des champions suivants persisteront désormais même après la mort du champion : Shyvana, Skarner, Taric.
Mise à jour des règles de déverrouillage
Au lancement de Lore & Legends, nous avons partagé les règles moins visibles du système de déverrouillage assez tôt et fréquemment. Nous en avons beaucoup appris au sujet de ce système et nous allons mettre à jour la fréquence à laquelle les unités à 4 PO peuvent apparaître, car elles sont pour l'instant trop fréquentes pour des unités déverrouillables et n'offrent pas beaucoup d'options de contre.
Nous ajustons donc les chances d'apparition des unités déverrouillables à 4 et 5 PO pour qu'il soit plus difficile de les avoir à 3 étoiles si personne d'autre ne les joue (s'il n'y a que vous qui les avez déverrouillées) et légèrement plus facile de les avoir à 2 étoiles si au moins un autre joueur les a déverrouillées.
- Les unités déverrouillables à 4 et 5 PO sont plus difficiles à trouver si personne d'autre n'y a accès
- Lorsque plusieurs personnes les ont déverrouillées, il est un peu plus facile des les faire passer à 2 étoiles, mais il sera quand même plus compliqué de les faire passer à 3 étoiles.
Conditions de déverrouillage
Des compos plus accessibles = plus de fun.
Dédicace à toutes ces captures d'écran de joueurs qui commencent la partie avec un Viego 2 étoiles et seulement 2 composants.
- Kai'Sa - Niveau requis : 8 ⇒ 7
- Orianna : 3 unités de Piltover ⇒ 2 objets sur une unité de Piltover
- Tryndamere - Objets requis : 2 ⇒ 1
- Yorick - Objets requis : 2 ⇒ 1
- Warwick : Vi 2 étoiles et Jinx 1 étoile ⇒ 1 objet sur Vi ET sur Jinx (plus de conditions de niveau d'étoiles)
Changements majeurs
Majeurs, comme les dégâts causés par Leona et Diana dans une même compo.
Types
Jouer Bilgewater tempo est la stratégie la plus populaire à haut niveau. Elle vise à gagner des niveaux, acheter les unités et leur mettre des objets en début de partie pour atteindre Bilgewater (7) le plus tôt possible. C'est devenu une stratégie similaire (bien que moins extrême) à celle qui consistait à jouer Draven Légende dans Runeterra reforgée (set 9), grâce à l'impact que cette compo a sur le rythme du salon et sur l'économie, bien qu'elle soit plus difficile à atteindre (car il faut vite tomber sur un Twisted Fate). Nos changements apportés à Bilgewater visent principalement le rythme du type, en diminuant de moitié les serpents obtenus lors des éliminations. Ces nerfs seront bien moins visibles pour les pirates des défaites en série comme moi.
Pour un palier si difficile à obtenir, Darkin (3) n'est pas si impressionnant. Nous n'y allons pas de main morte, afin de vous récompenser d'avoir amassé les armes Darkin.
Nous octroyons à Ixtal des buffs qui n'affecteront pas vraiment les stades les plus avancés du type. Nous voulons nous assurer que les quêtes les moins attirantes valent désormais la peine d'être complétées, afin qu'il soit normal, lorsque vous empochez les récompenses à 700 fragments solaires, de voir un Brock 2 étoiles (si vous utilisez les Duplicateurs). Et c'est génial, car comme dit le dicton : Brock qui roule n'amasse pas mousse, mais Brock 2 étoiles les tabasse tous.
Comme le T-Hex est sous contrôle à Piltover Park, nous allons pouvoir nous concentrer sur les modules qui sont les moins performants. Attendez, c'est quoi ça ? On buff aussi le T-Hex ?! Oh non, ça recommence... que tout le monde quitte cette île ! À suivre dans la section des unités à 5 PO.
- Bilgewater - Dégâts d'attaque/puissance gratuits : 20% ⇒ 15%
- Bilgewater - Coût en serpents des unités à 2 PO : 30 ⇒ 35
- Bilgewater - Serpents par élimination : 2 ⇒ 1
- Bilgewater (10) - Dégâts du canon : 500 ⇒ 300
- Bilgewater (10) - PO par élimination : 5 ⇒ 2
- Darkin (3) - Dégâts : 100 ⇒ 333
- Ixtal - Quête de relances facile (phase 2-6) : 5/6/8/8/8 ⇒ 3/4/7/7/7
- Ixtal - Quête de relances moyenne (phase 2-6) : 10/12/16/16/16 ⇒ 6/9/15/15/15
- Ixtal - Quête de relances difficile (phase 2-6) : 15/18/24/24/24 ⇒ 10/12/20/20/20
- Ixtal - Quête d'intérêts : 6/14/20/20/20 ⇒ 5/12/16/16/16
- Ixtal - Fragments octroyés par élimination de Qiyana : 20/30/40/50/50 ⇒ 30/50/80/80/80
- Ixtal - Fragments octroyés par alternance entre victoire et défaite : 200/280/360/450/600 ⇒ 200/280/400/500/700
- Ixtal - Butin à 700 fragments solaires :
- Butin A : Enclume à artefacts ⇒ Enclume à objets complets + 1 Duplicateur majeur
- Butin B : 30 PO ⇒ 2 Duplicateurs majeurs
- Ixtal - Butin à 800 fragments solaires :
- Butin A : 50 PO ⇒ 30 PO + 2 Brock
- Butin B : 145 PO ⇒ 120 PO + 2 Duplicateurs majeurs
- Butin C : unité à 5 PO ⇒ 2 Brock
- Ixtal - Butin à 900 fragments solaires :
- Butin A : 180 PO ⇒ 160 PO + 2 Duplicateurs majeurs
- Butin B : 60 PO ⇒ 40 PO + 2 Duplicateurs majeurs
- Piltover (2) - Puissance de Rouages infinis : 12 ⇒ 15
- Piltover (4) - Restauration du mana de Portail d'accélération : 35% ⇒ 40%
- Piltover (4) - Amplification de base de Bobine magnétron : 18% ⇒ 16%
- Piltover (6) - Amplification des dégâts contre les tanks d'Armure inhibitrice : 35% ⇒ 45%
- Piltover (6) - Vitesse d'attaque d'Amélioration ! : 15% ⇒ 25%
- Néant proposera toujours une mutation offensive en premier
- Néant - Dégâts de Cracheur d'épines : 111 ⇒ 100
- Néant - PV de l'invocation Carcasse royale : 25% ⇒ 30%
- Néant - Résistances de base de l'invocation : 30 ⇒ 40
Unités : Palier 1
Il n'est pas rare, en milieu et fin de partie, que Blitzcrank ne survive pas assez longtemps pour lancer sa compétence. Nous lui donnons un buff de mana pour qu'il puisse nous prouver que le métal est plus solide que la chair.
Auparavant, Jhin avec des builds de vitesse d'attaque était trop puissant pour une unité à 1 PO, alors qu'il était trop mauvais sans vitesse d'attaque. Nous avons une petite refonte prévue pour lui qui vise à le rendre moins dépendant de la Guinsoo et plus viable lorsqu'il porte une plus grande variété d'objets de dégâts d'attaque.
- Anivia - Vitesse d'attaque : 0,70 ⇒ 0,75
- Blitzcrank - Mana : 60/120 ⇒ 60/105
- Briar - Vitesse d'attaque décroissante : 300%/300%/300% ⇒ 300%/300%/350%
- Jhin Nouveau : la compétence de Jhin fixe sa vitesse d'attaque à 1.
- Jhin - Dégâts d'attaque de base : 48 ⇒ 44
- Jhin - Dégâts de la compétence : 125/190/280/370 ⇒ 135/200/300/400
- Qiyana - Dégâts de la compétence : 160/240/360/480 ⇒ 160/240/400/560
Unités : Palier 2
Les nerfs d'Ashe et Tryndamere du dernier patch étaient un peu trop sévères. Nous espérons que Marc ne s'en rendra pas compte, mais si c'est le cas, le duo reçoit un joli buff cette fois.
Ekko a la palme de la meilleure unité à 2 PO du set, grâce à sa capacité à tanker plus qu'il n'y paraît, à son omnivampirisme et aux derniers buffs octroyés à Zaun.
Comme Orianna fait partie des Incantateurs, son buff de mana devrait être plus que satisfaisant lorsqu'elle est équipée de régénération du mana. Qui sait, peut-être que ces changements combinés au fait qu'elle est plus facile à déverrouiller ouvriront la voie à une nouvelle compo de relances ? L'avenir nous le dira.
- Ashe - Dégâts de la compétence : 120/180/285 ⇒ 135/195/300
- Ashe - Dégâts de la compétence : 15/25/35 ⇒ 20/30/40
- Ekko - Résistances : 50 ⇒ 45
- Orianna - Mana : 20/60 ⇒ 20/50
- Tryndamere - Dégâts de la compétence : 100/150/225 ⇒ 110/160/235
Unités : Palier 3
Certaines personnes ne veulent qu'une chose : voir Diana et Leona ensemble sur le plateau. C'est Lore & Legends, après tout. L'ancien kit de Leona envoyait souvent Diana au mauvais endroit, car cette dernière se concentrait sur les tanks marqués par Leona, ce qui faisait que les compos Diana les plus optimisées étaient celles sans Leona. Mais nous allons enfin les réunir : désormais, Diana gagnera de plus en plus de puissance en fonction du temps de survie de Leona. Ce changement affectera aussi les objets accordés au duo. Diana gagnera à porter des objets tels qu'un Gantelet précieux et une Dent de Nashor, alors que Leona tirera davantage profit des objets de tank qui lui permettront de rester en vie plus longtemps.
Sejuani est un tank à qui on ne donne simplement jamais d'objets. Nous renforçons son bouclier, ce qui devrait rendre l'utilisation d'objets de résistance, voire de puissance, meilleure pour elle (vous remarquerez que j'ai dit meilleure, pas optimale. Sejuani avec une Coiffe de Rabadon ne fera toujours pas de miracles pour vos PL).
- Draven - Dégâts d'attaque de base : 50 ⇒ 53
- Leona Nouveau : tant qu'elle survit, votre Leona la plus forte octroie à votre Diana la plus forte 3/4/5/10 de puissance par seconde.
- Malzahar - Dégâts de compétence : 27/40/65 ⇒ 29/43/68
- Sejuani - PV du bouclier : 475/525/625 ⇒ 525/575/675
- Zoé - Dégâts de compétence : 300/450/700 ⇒ 330/500/770
Unités : Palier 4
Tout comme son homologue tank de Freljord, Braum est souvent laissé sans objet, puisque les unités à dégâts de zone de ses compos (comme Wukong, Taric, etc.) sont cajolées à coups de Warmog, de Cottes, et j'en passe, sans même contribuer aux compos verticales de Braum. Un bon buff de mana devrait rendre l'idée de Braum avec des objets plus attrayante, et avec un peu de chance, vous lui donnerez même une petite cape pour s'abriter du froid.
Diana a droit à une refonte et à quelques équilibrages couplés à des changements de son kit (dont celui mentionné plus haut dans la section de Leona). Auparavant, son mana n'était pas verrouillé (elle pouvait en gagner même lorsqu'elle lançait son bouclier), elle gagnait donc à lancer sa compétence le plus souvent possible pour cumuler les boucliers. Désormais, elle a un bouclier plus puissant, mais il n'est là que lorsqu'elle se rue (donc lorsqu'elle lance sa compétence). Il sera plus puissant à ce moment-là, et elle aura davantage de puissance grâce à sa dulcinée, mais il lui faudra un peu plus de temps pour gagner en puissance au cours du combat.
Nous avons un nerf de taille prévu pour Fizz. Il a toujours été du genre ennuyant, ce n'est pas nouveau. Il lance souvent sa compétence, sans faire trop de dégâts, mais ces derniers temps, il élimine les unités à 4 PO de la ligne arrière trop facilement et trop tôt. Nous retirons une bonne partie de ses dégâts, mais nous doublons son bonus en vitesse d'attaque afin qu'il puisse rapidement relancer Farceur joyeux. Il ennuiera plus d'unités, plus souvent, mais moins violemment.
Maintenant que les conditions de déverrouillage de Kai'Sa ont été mises à jour, elle sera désormais disponible dans votre boutique à partir du niveau 7 au lieu du niveau 8, ce qui signifie que nous devons lui administrer un petit nerf, mais seulement à sa version 1 étoile, pour compenser le fait qu'elle soit plus facile d'accès.
Du côté de Taric, il s'avère que les 90% de durabilité étaient un peu trop similaires à ce qui se faisait avec les Aurochs en matière de fenêtre d'invulnérabilité. Ce n'est pas génial pour la santé générale du jeu, ni pour l'expérience des joueurs, puisque ça pouvait empêcher une compétence complète d'être utilisée, alors qu'il ne bloquait parfois que 2 ou 3 attaques de base. Ces hauts et ces bas sont remplacés par un soin sur la durée qui devrait être plus fiable et moins frustrant, ainsi que plus faible de manière générale.
- Braum - Mana : 60/120 ⇒ 60/105
- Diana - Durée du bouclier : 2 sec sans verrouiller le mana ⇒ le bouclier et le verrouillage de mana prennent fin à la fin de la ruée de Diana
- Diana - PV du bouclier : 80/120/200 ⇒ 100/175/300
- Diana - Dégâts à la cible : 165/250/500 ⇒ 125/190/600
- Diana - Dégâts secondaires : 150/225/1350 ⇒ 140/210/1350
- Fizz : correction d'un bug à cause duquel le ciblage du Fizz n'était pas cohérent parmi les unités de ligne arrière.
- Fizz - Dégâts de zone : 110/165/450 ⇒ 75/115/450
- Fizz - Dégâts amplifiés : 80/120/600 ⇒ 50/75/600
- Fizz - Vitesse d'attaque de la compétence : 50% ⇒ 100%
- Garen - Soins : 300/350/1200 ⇒ 250/300/1200
- Kai'Sa (1 étoile) - Dégâts de la compétence (forme AD) : 42/63/150 ⇒ 39/63/150
- Kai'Sa (1 étoile) - Dégâts de la compétence (forme AP) : 265/400/1600 ⇒ 250/400/1600
- Taric [Ajustement] - À 35% de PV : gagne 90% de durabilité pendant 2 sec ⇒ récupère 300/700/2500 PV en 2 sec
Unités : Palier 5
À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un plateau avec Tibbers, Annie et Sylas ? Vous savez, les TAS ? Même si on sait que ce n'est pas la... TAS de thé de tout le monde.
Aurelion Sol a du mal à trouver chaussure à son pied de dragon céleste, alors qu'un béhémoth de sa taille ne devrait pas avoir besoin de chaussures. Nous retravaillons la façon dont il cumule la poussière d'étoile pour qu'elle se base sur ses dégâts plutôt que sur les unités touchées, pour ouvrir la voie à des builds autres que ceux basés sur le mana. Certains paliers d'amélioration ont été adaptés en conséquence.
Galio bénéficie aussi de certains ajustements de sa compétence. Ses dégâts ne seront désormais plus modifiés en fonction de sa résistance magique, mais plutôt en fonction de sa résistance magique et de son armure. Même si le scaling basé sur la résistance magique collait bien au personnage, nous ne voulons pas que les choix d'objets pour Galio soient si limités. Car disons-le franchement : pour l'instant, les joueurs préfèrent ne pas lui mettre d'objets du tout.
Vous vous souvenez quand on a dit que Taric avait une fenêtre d'invulnérabilité similaire à celle des Aurochs ? Non ? Moi non plus, je vous avoue. Ça remonte, et j'ai pas envie de scroller jusque-là. Bref, la compétence de Kindred en a frustré plus d'un, a causé des scénarios OP et des lancements de compétence un peu mous du genou. Avec un tel coût en mana, sa compétence pouvait sauver un combat en bloquant le lancement de la compétence de Veigar ou du baron, ou tout simplement absorber quelques attaques de base. Ces problèmes de stabilité et de frustration nous ont poussés à la nerfer un peu trop dans le patch 16.2, et nous revenons donc aujourd'hui avec une petite refonte qui devrait se traduire par un buff raisonnable dans la plupart des scénarios. Les alliés recevront désormais un généreux bouclier pour la durée de la compétence, et nous pouvons nous permettre de buffer également la durée et les dégâts du passif d'Éternel de Kindred.
La source de puissance de Lucian et Senna a été difficile à identifier. Enfin, je sais que les armes des Sentinelles de la lumière sont alimentées par l'espoir que tout finira bien, mais c'est pas génial comme mécanique dans le cas présent. Nous ajustons le duo pour qu'il n'applique plus Brume noire sur les ennemis, car ça réduisait beaucoup trop l'armure tout en appliquant des effets de brûlure ou d'hémorragie pendant bien trop longtemps. Ce changement nous permet aussi d'octroyer plus de puissance au gros tir de Senna, mais pas trop non plus. Nous voudrions éviter les situations où elle élimine les carrys de la ligne arrière en début de combat, et le rayon perdra donc en puissance en fonction de la distance.
Grâce aux buffs octroyés à Shyvana, elle devrait lancer plus souvent son cône, ce qui est génial, car ça lui permettra d'avoir de meilleurs angles d'attaque au cours du combat. D'ailleurs, en parlant d'angles d'attaque, qui avait les meilleurs d'après vous dans la nouvelle cinématique de saison : Quinn ou Valor ?
Précédemment, dans les notes de patch de TFT : le T-Hex avait été vaincu dans le patch 16.2 après presque un patch complet de domination utilisant des Caitlyn à 3 étoiles comme batteries de mana. T-Hex a passé un patch complet à se faire discret. Un peu trop discret même, si vous voulez mon avis. Grâce à un petit buff du type Piltover et à quelques améliorations de stats, le T-Hex devrait pouvoir éliminer les champions de première ligne aussi rapidement qu'avant, mais avec quelques limitations. Premièrement, la durée de sa compétence ne sera pas aussi longue sans la régénération du mana de Caitlyn 3 étoiles du patch 16.1 . Deuxièmement, les nerfs de réduction de dégâts sur la distance du patch 16.2 limiteront encore son accès à la ligne arrière. Et troisièmement, nous réduisons les dégâts généraux de ses roquettes qui éliminaient aussi occasionnellement les carrys à l'arrière. Le T-Hex est donc de retour, mais il semblerait que la viande de carry ne soit pas de retour au menu (on ne garantit rien pour votre première ligne, ceci dit).
Ziggs et sa vitesse d'attaque faisaient bien trop de dégâts. Nous réduisons les dégâts magiques du passif de ses attaques pour tout donner à sa Méga bombe infernale !
Xerath - Breloques d'Ascendant :
- Aatrox - L'animation de la compétence ne scale plus en fonction de la vitesse d'attaque.
- Aatrox - Dégâts de la compétence : 85/170/2400 ⇒ 95/200/2400
- Annie - Mana : 0/170 ⇒ 0/160
- Annie - Réduction du mana après avoir lancé la compétence : 150 ⇒ 140 (La compétence d'Annie coûte toujours 20 de mana.)
- Aurelion Sol - Mana : 20/90 ⇒ 25/75
- Aurelion Sol - Dégâts de la compétence : 450/800 ⇒ 480/800
- Aurelion Sol - Dégâts de l'onde de choc : 50/75/1000 ⇒ 100/150/1000
- Aurelion Sol - Refonte de la poussière d'étoile : ne gagne plus 1 poussière d'étoile à chaque fois qu'un ennemi est touché par une compétence. Aurelion Sol gagne de la poussière d'étoile à chaque fois que 250 pts de dégâts sont infligés aux ennemis via ses compétences lors du combat.
- Aurelion Sol - Poussière d'étoile bonus de Forgeur d'étoiles : 20/60% ⇒ 20/33%
- Aurelion Sol - Paliers d'amélioration :
- Amélioration 1 : 15 ⇒ 25
- Amélioration 2 : 60 ⇒ 60
- Amélioration 3 : 100 ⇒ 140
- Amélioration 4 : 175 ⇒ 200, durée de la projection en l'air : 2 sec ⇒ 1,5 sec
- Amélioration 5 : 250 ⇒ 300
- Amélioration 6 : 400 ⇒ 475
- Amélioration 7 : 700 ⇒ 675
- Amélioration 8 : 1988 ⇒ 1543
- Galio - Dégâts de l'atterrissage : 400/675/5000% de la résistance magique ⇒ 150/225/1000% de l'armure + 350/525/5000% de la résistance magique
- Kindred [Refonte] : la compétence n'empêche plus les alliés de mourir. Octroie désormais aux alliés un bouclier équivalent à 350/750/10000% de la puissance pendant la durée de la zone.
- Kindred - Dégâts du passif d'Éternel : 300% des dégâts d'attaque ⇒ 325% des dégâts d'attaque
- Kindred - Durée de la zone : 2 sec ⇒ 2,5 sec
- Lucian et Senna : la bulle d'aide d'Âmes sœurs clarifie que l'amplification des dégâts et la durabilité ne persistent que s'ils survivent.
- Senna n'applique plus Brume noire sur les ennemis.
- Lucian ne consomme plus la Brume noire.
- Senna - Dégâts de la compétence : 170/255/2000 ⇒ 230/350/2000
- La compétence de Senna inflige désormais 8% de dégâts en moins par cible touchée, avec une réduction maximale des dégâts de 40%.
- Mel - Dégâts à la cible principale : 900/1500 ⇒ 1000/1500
- Shyvana - Réduction des dégâts de la compétence passive : 10% ⇒ 8%
- Shyvana - Mana : 0/40 ⇒ 0/30
- Shyvana - Durée de la compétence : 3,5 sec ⇒ 3 sec
- Shyvana - Dégâts par seconde de la compétence : 165/250 ⇒ 185/275
- Mel - Dégâts à la cible principale : 900/1500 ⇒ 1000/1500
- Sylas - Résistances : 70 ⇒ 80
- T-Hex - Résistances : 70 ⇒ 80
- T-Hex - Dégâts d'attaque de base : 75 ⇒ 85
- T-Hex - Dégâts de compétence : 125/200 ⇒ 145/250
- T-Hex - Dégâts des roquettes : 30% des dégâts de base ⇒ 25% des dégâts de base
- Thresh - Dégâts passifs : 30/50 + 1 toutes les 20 âmes ⇒ 30/50 + 1 toutes les 15 âmes
- Thresh - Soin passif : 50% des dégâts infligés ⇒ 75% des dégâts infligés
- Ziggs - Dégâts du passif : 45/80 ⇒ 40/65
- Golem du désert a été renommé Golems du désert
- Golems du désert - Coût : 6 PO ⇒ 8 PO
- Golems du désert - Nombre de golems : 1 ⇒ 2
- Golems du désert - Dégâts d'attaque bonus : 60% ⇒ 40%
- Golems du désert - Puissance bonus : 60% ⇒ 40%
- Arcanes persistants : octroie désormais à Xerath 3 de régénération du mana
- Arcanes persistants - Tirs supplémentaires : 4 ⇒ 2
- Rite de refus : n'octroie plus de durabilité
- Rite de refus : octroie désormais 15% d'amplification des dégâts
- Garde sacrificiel a été supprimé
Objets de base
Nous buffons les objets dont les performances laissent à désirer et octroyons à la Dent de Nashor un buff de puissance pour qu'elle garde sa place dans les builds des lanceurs de compétence.
- Manteau de la nuit Nouveau : soigne 30% des PV manquants à la fin de l'invulnérabilité
- Dent de Nashor - Puissance : 15 ⇒ 20
Artefacts
Les artefacts sont un peu en deçà de ce que nous désirons, nous renforçons donc un peu ces anciens objets. En tant que fan d'Ornn, je ne vois ici que des buffs pour lui.
- Faux des Darkin - PV : 0 ⇒ 250
- Faux des Darkin - Puissance : 25% ⇒ 0
- Cœur de l'aube - Dégâts d'attaque/puissance : 10% ⇒ 15%
- Tremblelames - Vitesse d'attaque par attaque : 5% ⇒ 6%
- Lame du parieur - Chance d'obtenir des PO : 5% ⇒ 6%
- L'indomptable - PV max : 12% ⇒ 15%
- Concentration du sniper - Dégâts d'attaque/puissance : 20% ⇒ 25%
Objets de la lumière
- Dent de Nashor de la lumière - Puissance : 30 ⇒ 40
Optimisations
Bien que ses performances soient au-dessus de la moyenne à haut niveau, Runes telluriques continue de traîner la patte aux niveaux de jeu bas et moyens. Nous en sommes à un point où nerfer cette optimisation en ferait un tel cadeau empoisonné aux niveaux de jeu les plus bas qu'elle en est presque impossible à équilibrer. Nous ramènerons donc cette optimisation sous une nouvelle forme dans un patch futur.
En plus des buffs et des refontes de Diana, Leona et Aurelion Sol, nous ajoutons une nouvelle optimisation pour vous aider dans votre ascension du mont Targon. Serez-vous à la hauteur ? Répondrez-vous à l'appel de la montagne ?
NOUVEAU : Appel cosmique (Palier Or, seulement à la phase 3-2) ; vous gagnez une Lance de Shojin et une Leona. À la phase 3-7, vous gagnez un Taric.
- XP en promotion a été réactivée.
- XP en promotion ne réduit plus le coût de l'XP à 3.
- XP en promotion - XP de base : 36 ⇒ 50
- Patience : l'unité 2 étoiles à 5 PO porte désormais un objet recommandé.
- Patience - Manche : 4-3 ⇒ 4-5
- Héraut de la ruine - Puissance par élimination : 2 ⇒ 1
- Appel du chaos : Golem de mêlée carry supprimé des récompenses
- Appel du chaos - Récompense de l'Œuf d'or, Enclumes à objets complets de base : 2 ⇒ 1
- Chasse éternelle - Dégâts d'attaque bonus d'Ambessa : 30% ⇒ 40%
- Chasse éternelle -Dégâts de Loup : 25% ⇒ 30%
- Composants de guerre - Manches : 5 ⇒ 4
- Mannequins de choc - Durée de l'étourdissement : 1,25 sec ⇒ 1,75 sec
- Demacia à tout jamais - PV par ralliement : 4 ⇒ 3
- Dragons gardiens - Armure/résistance magique sous forme de dégâts de Jarvan : 185% ⇒ 100/120/155/200%
- Exilés - Bouclier : 35% ⇒ 30%
- Expérience à tout prix - XP par manche : 5 ⇒ 4
- Expérience à tout prix - PO initiales : 4 ⇒ 15
- Œuf d'or : Butin offrant Visage de l'âme remplacé par L'indomptable.
- Typologie - PO par phase : 2 ⇒ 7
- Relances imposantes - PV par relance : 8 ⇒ 9
- Gredin - N'octroie plus 2 XP par manche.
- Gredin - PO par manche : 2 ⇒ 3
- Gredin - PO initiales : 1 ⇒ 6
- Copieur ! - Amplification des dégâts : 10/18% ⇒ 8/15%
- Paire de quatre a été supprimée
- Précision et grâce : ne fait plus de ruée au début du combat.
- Précision et grâce - Nouvelle bulle d'aide : au début du combat, les alliés gagnent 25% de vitesse d'attaque pendant 3 sec. Lorsqu'ils participent à une élimination, vos alliés se ruent vers leur prochaine cible et gagnent à nouveau ce bonus.
- Préparation I - Dégâts d'attaque/puissance : 2 ⇒ 3
- Préparation II - Dégâts d'attaque/puissance : 3 ⇒ 4
- Crescendo aléatoire - Valeur en PO de l'unité octroyée en fonction de la phase : 3/3/3/4/4/4/5 ⇒ 2/2/3/3/4/4/5
- Enracinement+ - PO : 4 ⇒ 2
- Objets blindés - PV par objet : 25 ⇒ 20
- Emblématiquement - PO : 7 ⇒ 2
- Emblématiquement+ - PO : 12 ⇒ 4
- Croissance prodigieuse - Dégâts d'attaque/puissance bonus : 25% ⇒ 35%
- Les runes telluriques ont été temporairement supprimées.
- Attente récompensée : n'a plus 2 manches d'attente avant d'octroyer davantage de copies.
Corrections de bugs
- Le mana de Darius ne devrait plus être verrouillé pour plus longtemps que prévu dans certaines circonstances rares.
- Bande de voleurs I et Bande de voleurs II sont désormais mutuellement exclusifs.
- Galio n'interagit plus de manière imprévue avec d'autres systèmes.
- Paliers inférieurs n'octroie plus un champion à 1 PO supplémentaire.
- C'est des instruments de cuisine, pas de la nourriture : Tahm Kench ne peut plus cracher des Spatules et des Poêles à frire.
- Les objets de Bilgewater n'interagissent plus de manière imprévue avec d'autres systèmes.
- Les unités ne perdent plus la durabilité octroyée par Ami trapu I si elles s'éloignent de leur allié avec plus de 1750 PV pendant le combat.
- Les mutations du Néant des paliers les plus élevés ne persistent plus quand le type redescend à un palier inférieur.
- Les armureries restent désormais ouvertes pour une durée illimitée dans le mode Didacticiel.
- Désactivation de l'optimisation Sentinelles de la lumière
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