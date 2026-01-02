TFT : Le T-Hex sème le trouble sur le set 16

Le T-Hex s'est fortement fait remarquer en fin d'année 2025 sur le set 16 de TFT. La communauté se demande désormais si autant de puissance concentrée en une seule unité est ou non une bonne chose.
Les fêtes de fin d'année 2025 ont permis aux joueurs de TFT
d'accorder plus de temps à l'ordinaire à l'auto-battler de Riot Games, et une unité à accaparé l'attention de tous durant cette période. En effet, le T-Hex, le légendaire de Piltover, a su se faire amplement remarquer, et les meilleures compositions du jeu tournent à présent autour de lui.
Le T-Hex a-t-il ruiné les fêtes sur TFT ?
Si vous maîtrisez les rouages du set 16 de TFT
, vous avez sans doute expérimenté les compositions axées sur le T-Hex
en fin d'année 2025. Bien que son déblocage soit relativement exigeant, puisque vous avez besoin de 9 niveaux d'étoile d'unités de Piltover pour l'obtenir, il n'en demeure que le jeu en vaut la chandelle au regard de sa puissance. En Platine et plus, le T-Hex a été joué près de 3 millions de fois depuis les 3 derniers jours, et présente un placement moyen de 3.92.
Certes, il n'est pas le champion le plus souvent posé selon les données du site metatft
(il s'agit de Swain, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il dispose de 3 synergies), mais plus vous avancez vers le haut elo, plus son taux de victoire augmente (26 % à partir de Master).Le T-Hex est alors devenu l'élément central des meilleures compositions de TFT
, et les publications des joueurs sur Reddit en témoignent, étant donné qu'il est à présent l'un des principaux sujets de conversation de la communauté.
My disappointment is immeasurable and my day is ruined
byu/Its5AM_INeeDSleeP inTeamfightTactics
Nous nous étions d'ailleurs demandé quel légendaire 3 étoiles était le plus fort sur Lore & Legends
, et avions pensé qu'il s'agissait du Baron Nashor. Nous avions tort : le T-Hex 3 étoiles est plus fort que le Baron, et à 2 étoiles, le combat tourne régulièrement à l'avantage du dinosaure, du moins si le set up qui l'entoure est optimisé.
Faut-il que Riot Games apporte un nerf à cette unité ?
Lorsqu'une composition ou un personnage semble trop performant, Riot Games a coutume de proposer un équilibrage. Néanmoins, le cas du T-Hex est plus complexe que d'habitude, et ce en raison de ses conditions de déverrouillage.
Une Caitlyn 3 étoiles est souvent nécessaire, ce qui entraîne une perte de points de vie et d'économie notable en début de partie. Jouer le T-Hex représente un pari risqué
, car sans une part de réussite, vous pourriez ne jamais parvenir au niveau 9.
Watch T Hex Beam Beam vs Yunara 3
byu/Bubbly_Example9192 inTeamfightTactics
Pour calmer le jeu, le développeur pourrait ajouter une condition de niveau à son déblocage, ce qui empêcherait d'affronter des T-Hex en fin de phase 3, mais dans ce cas, comment espérer un début de partie acceptable en jouant autour de Piltover ? Le prochain patch de TFT est prévu pour le 7 janvier 2026, et apportera certainement une réponse. En attendant, le débat est ouvert, alors n'hésitez pas à partager votre avis sur Reddit, ou en commentaire.
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