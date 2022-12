Caractéristiques

Dimensions : L = 463 mm / l = 236 mm / H = 33,5 mm

L = 463 mm / l = 236 mm / H = 33,5 mm Format : Full

Full Poids : 1 040 g (sans repose-poignets) 1 300 g (sans repose-poignets)

1 040 g (sans repose-poignets) 1 300 g (sans repose-poignets) Câble de recharge : x2 câble USB 2.0 tressé de 1,8 m

x2 câble USB 2.0 tressé de 1,8 m Couleurs : Blanc ou noir

Blanc ou noir Technologie : Anti-ghosting: N-Key (NKRO) 100 % anti-ghosting

Anti-ghosting: N-Key (NKRO) 100 % anti-ghosting Switch : Titan II Optique rouge (linéaire) / Titan II Optique marron (tactile)

Titan II Optique rouge (linéaire) / Titan II Optique marron (tactile) Logiciel : ROCCAT SWARM

ROCCAT SWARM Prix : 229,99 €

Unboxing

Clavier gamer ROCCAT Vulcan II Max

Repose-poignets amovible

Guide de démarrage rapide

Châssis

Design

Fonctions

RGB

Performances

Switches

TITAN II OPTIQUE ROUGE Linéaire Point d'actionnement 1,4 mm 3,6 mm distance de déplacement



TITAN II OPTIQUE MARRON Tactile Point d'actionnement 1,8 mm 3,6 mm distance de déplacement



Fonctionnalités

Logiciel

Voici ce qui vous attend à l'ouverture duconserve la base robuste du Vulcan, mais dit adieu à la face supérieure en aluminium brossé pour laisser place à un aspect grenaillé. Loin d'être inintéressante, cette méthode apportequi, sous son format blanc et combiné aux coins chanfreinés et brillants, ne laisse pas de marbre.Sa configuration plein format offre un clavier complet bien qu'assez compact dans l'ensemble, puisque dépourvue de touches macro, sans compter le repose-poignet. Ce dernier,, laisse passer le rétroéclairage situé en partie basse du clavier, où il vient s'y clipser aisément, ce qui permet cet agréable rendu RGB.À l'arrière du châssis, nous retrouvonsainsi que deux pieds amovibles permettant d'incliner le clavier. Pas de folies ici, ROCCAT conserve des particularités communes aux périphériques du genre et au confort immuable.Pour finir, et non des moindres, le clavier est équipé d'un très gros câble d'alimentation assez rigide et non amovible. Sous prétexte d'intégrerqu'il faudra connecter sur des ports 2.0 afin d'alimenter le nouveau système d'éclairage. Néanmoins, un seul devrait être suffisant si vous disposez de ports 3.X. Bien que conquis par le rendu RGB qui est sans appel,et prend de la place, tant sur le bureau qu'au niveau des connectiques de votre ordinateur, même dans le cas d'une connexion simple.L'intérêt principal des claviers grand format est d'éviter les raccourcis multitouches pour se focaliser sur des actions à la volée.est, dans un sens, légèrement différent puisqu'ou, du moins, configuré différemment.Il dispose d'un pavé numérique,, mais fait l'impasse sur les macros seulement accessibles par le biais d'une combinaison de touches. La partie multimédia se situe dans la zone supérieure droite du clavier et est composée de trois boutons et d'une molette. Sans revenir sur la commodité d'un tel système, notons qu'il est seulement envisageable de modifier le rétroéclairage de ces touches etAucune touche macro à la volée, mais un assortiment, où les macros se situent sur les touches « INSER », « SUPPR »... C'est un coup à prendre, n'en déplaise aux adeptes des macros en touches uniques, ils permettent aux joueurs occasionnels detrès souvent inutiles tout en laissant un accès aux utilisateurs aguerris.Néanmoins, et nous y reviendrons dans la partie logiciel, les raccourcis FN recommandés par le constructeur sont loin d'être intuitifs. Prenons pour exemples les touches « IMPR », « ARRÊT » et « ATTN » qui sont doublées respectivement des fonctions « CPU », « GPU » et « RAM »Enfin, le clavier nous parvient en simple filaire et sans possibilité de connexion annexe pour le doux prix de. Même en prenant en compte l'inflation ainsi que l'évolution du marché, le Vulcan II Max est un peu cher en comparaison de la concurrence, saufSublime, c'est le seul terme qu'il faut retenir pour l'évolution proposée parconcernant ses nouveaux switchs et le fameux éclairage. Déjà conquis par le retour visuel,propose en prime l'intégration de, seulement sur certaines touches, permettant de mettre en avant le raccourci secondaire. Pour exemple, avec les touches FX allant jusqu'à « ATTN », nous constatons que l'appuie sur FN augmente l'éclairage des actions liées. Cela peut s'apparenter à de la fioriture, or le rendu saura trouver preneurNotons tout de même que l'éclairage double des touches mériterait d'être mieux scindé, pour réduire l'éclairage principal de la même touche, bien qu'il soit efficace. Rappelons que c'est cette technologie qui oblige l'utilisation de double USB-A et qu'en l'absence d'un(USB disponible sur le châssis du clavier), nous sommes en droit d'espérer une compensation à la hauteur de notre perte.Pour finir, les configurations se font directement à l'aide du logicielselon un large panel de possibilités, bien que celui-ci ne soit pas des plus intuitifs.Nous retrouvons les fameux switchs titans, de réalisation maison, mais sous une forme différente de ceux disponibles sur la série Vulcan Pro. À l'achat, voici ceux accessibles :Les interrupteurssont compatibles avec la plupart des capuchons de touche tiers à montage croisé afin d'apporter plus de personnalisation. Pour notre cas,. Difficile de ne pas tomber amoureux du confort de frappe et d'utilisation des interrupteursTout comme lesest un réel plaisir à utiliser tant pour jouer que travailler. La frappe est agréablement amortie avant depermettant l'activation d'une autre touche sans trop d'effort. Avec un cliquetis présent, mais léger, il reste globalement silencieux à l'utilisation, pour un clavier mécanique. À cela vient s'ajouter la forme des keycap, incurvés pour les touches internes et bombées sur celles du bas. Votre doigt y trouve un accueil adapté et ne manquera pas de glisser sur les touches d'à côté, améliorant ainsi la précision.Pour finir, notons quepour essayer de compenser les erreurs des premières versions. Lors de notre test du, nous avons remarqué des difficultés d'activation de switchs pour les maîtres d'animaux suite au dépôt de poil entre le keycap et la zone d'activation, obligeant un entretien régulier. Pour le moment,. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous faire savoir si cela évolue.En outre, quoi que nous puissions dire, la disposition particulière desest propice à la captation de poussière ou autres indésirables. Nous conseillons donc d'en prendre le plus grand soin et de penser àpour éviter tout amas ou problème. Prenez en compte qu'Le retour du fameux Easy-Shift [+] qui permet d'associer une deuxième fonctionnalité à de nombreuses touches du clavier. Il peut s'agir de touches de raccourci, de macros, de commandes multimédias, mais pour que cette fonction soit disponible,. Pour affecter Easy Shift à un bouton, il suffit d'ouvrir le logiciel, accéder à l'affectation touche/bouton et sélectionner le bouton auquel vous souhaitez affecter la fonction. Sur leil est automatique intégré à la touche MAJ.Idéal, performant et intéressant à sa sortie, le logicielne semble recevoir aucune amélioration technique. S'il permet de configurer l'intégralité du clavier en commençant par les raccourcis, le rétroéclairage ou même les macros, c'est un réel supplice à l'utilisation. Très peu d'aide à la compréhension est disponible, les encadrés de choix sont difficilement lisibles et les menus sont parfois imbuvables.Bien sûr,. Toujours est-il que la motivation peut rapidement vous faire défaut,vous cantonnant à des choix primaires là où il pourrait développer bien plus.Fondamentalement, le logiciel permet d'obtenir ce que vous souhaitez de votre clavier et parfois même bien plus à condition de bien vouloir y porter attention.embarque un nombre conséquent de technologies au sein de son périphérique qu'il serait dommage de laisser pour compte par la simple appréhension d'utilisation de. Un point queà terme pour s'associer au grandiose des claviers de la marque.