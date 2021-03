Caractéristiques

Le packaging comprend :L'emballage du clavier n'est qu'un léger aperçu du produit qui vous attend. Imposant, assez grand et équipé de nombreuses fonctionnalités, c'est un clavier tout-en-un qui rejoint notre configuration. Il faudra donc lui réserver une bonne place sur le bureau.Affublé d'une combinaison habituelle entre plastique rigide et aluminium aéronautique, lese veut aussi solide que massif tout en restant assez sobre. Le clavier est réparti en plusieurs zones sur lesquelles sont destinées des fonctionnalités bien particulières, telles que leou lesdont nous parlerons plus bas.Le châssis dispose de deux pieds ne permettant qu'une seule inclinaison d'environ 30°. Il est également équipé de patins enpermettant aude conserver une stabilité, et ce, sur n'importe quelle surface.Comme la plupart des claviers de même gamme, ledispose d'un repose poignet amovible. Nous notons cependant qu'il contient également. En effet, une ligne de couleurs accompagnée du logo de la marque vient récupérer l'éclairage du clavier. Il reste toutefois possible de désynchroniser repose poignet et clavier à l'aide du logiciel dédié sur lequel nous reviendrons par la suite.Le repose poignet est magnétique pour une accroche et approche simplifiée et rapide. Néanmoins, pour les adeptes de déplacements fréquents du clavier, il arrive que le repose poignet se décroche plus facilement que prévu. Pas de réel impact sur son utilisation, mais cela demandera quelques manutentions pour garder l'aspect RGB. Les connectiques quant à eux se situent à l'arrière centre du produit et ne semblent pas trop fragiles.Concernant le confort d'utilisation, il joue son rôle à la perfection, et ce, quelle que soit l'inclinaison choisie. La texture dont il est doté est agréable, douce et antidérapante, sans pour autant stocker, de manière intempestive, la poussière.semble s'intéresser plus en détail aux nécessités fonctionnelles des utilisateurs et propose ainsi unpermettant de garder un contrôle total sur vos activités.Très souvent mise en valeur par les constructeurs, cette fonctionnalité devient presque primordiale sur un clavier qui se veut complet. Pour leon retrouve un panel multimédia sur la partie supérieure droite. Cette dernière dispose d'une molette crantée pour le réglage global du volume de votre ordinateur et permet également de le muter au besoin. À gauche, nous retrouvons des molettes à double activation permettant de gérer vos musiques, comme lecture ou pause par exemple. Heureux de constater la présence d'un visuel permettant de savoir au premier coup d'œil l'utilité de chaque molette.Le fameux RGB, sur lequel nous reviendrons plus en détail dans la partie logiciel, fait partie intégrante de la majorité des nouveaux périphériques destinés aux joueurs. Capable d'apporter un atout esthétique, il laisse également la possibilité à l'utilisateur de gérer le rendu à sa guise. Pour lele rétroéclairage est disponible sur les touches du clavier, mais également sur le repose poignet ainsi que des bandeaux sur les flancs gauche et droit. Avec un rendu lisse et agréable pour un échantillon de 16,7 millions de couleurs, rien à redire concernant cette partie.La zone supérieure gauche du clavier permet de modifier à main levée l'ensemble des configurations RGB du clavier. Qu'il s'agisse de l'intensité d'éclairage ou du mode voulu, pas moins de huit boutons sont présents pour vous assister. Il faudra tout de même comprendre leur utilité avant de les maîtriser parfaitement. Cette fonctionnalité permettrait presque de se passer du logiciel.Pour finir, de nombreux raccourcis sont dissimulés sur les touches du clavier, permettant de modifier à tout moment, par exemple,Pour les adeptes de macros,. La méthode d'enregistrement est simple, mais efficace, pour une utilisation rapide et complète.Nous l'avions déjà remarqué avec le test du casque V380 , maisne semble pas vouloir s'étendre côté logiciel. Là où la plupart des concurrents proposent des logiciels centralisés avec des nombreux onglets ainsi qu'un écosystème,à un peu de retard en conservant des logiciels dédiés et très simplifiés. Attention, ils n'en restent pas moins efficaces, simplement plus compacts et moins agréables à l'utilisation. De plus, le clavier présent sur le logiciel n'est pas exactement le même que le(comme il est possible de le voir au niveau de la touche entrée).Un dernier point concernant le clavier, les switchs. Il s'agit de Glorious Kailh rouge avec 45g à l'activation pour du linéaire mécanique. Assez ressemblant du Cherry MX Red classique, le temps d'activation varie entre 20 et 2 ms et se règle directement sur le logiciel. Ils sont fonctionnels, réactifs et agréables à l'utilisation. De par leur côté linéaire, ils n'ont pas de clics accentués et ne disposent pas d'un palier d'activation comme nous pouvons le retrouver sur les switchs mécaniques tactiles ou clicky.Il va sans dire, l'aspect massif et imposant du clavier demande un temps d'adaptation si vous n'êtes pas adeptes. Les habitudes ont la vie dure, il vous arrivera sûrement d'appuyer sur macro 5 à la place de contrôle tant la disposition est favorable. Cela étant, après l'avoir apprivoisé, c'est un réel atout sur la plupart de vos activités. Qu'il s'agisse de jouer, écrire, écouter de la musique ou même tout faire en même temps,Avec une esthétique très sobre, bien que fournie en RGB, il ne plaira pas forcément aux utilisateurs fans d'exotisme et d'éléments atypiques. Le repose poignet peut devenir un problème seulement si vous avez pour habitude de souvent bouger votre clavier. En bref, un excellent compagnon de route à un prix très attractif.Le clavierest notamment disponible sur Amazon pour la somme de 140,00 euros