Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 20 Hz – 20,000 Hz Impédance : 64 Ohms @ 1 kHz Sensibilité : 106 dB

Microphone : Directivité : Omnidirectionnel Type : Détachable Réponse en fréquence : 100 Hz - 10 000 Hz Sensibilité : -42 +/- 3dB

Oreillettes : contour d'oreille

contour d'oreille Type : Filaire USB

Filaire USB Poids : 310 g

310 g Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : Viper V380 Dédié

Viper V380 Dédié Coloris : Noir

Noir Prix : 89,90 €

Unboxing

1 x casque V380 avec câble USB

1 x carte d'utilisation

1 x manuel de garantie et de sécurité

Des stickers Viper

Châssis et fonctionnalités

Oreillettes et arceau

Boutons

Rendu sonore

Rendu microphone

Logiciel et connectique

Connectique

Logiciel

La boîte comporte :Le casqueapparaît comme imposant de par sa structure généreuse et l'ensemble des composants aérés entre eux. Le savant mélange de matériaux entredont il est équipé, permet toutefois de réduire le poids, pour un aspect final qui reste. Nous retrouvons un retour RGB sur l'extérieur des oreillettes, par le biais d'un bandeau périphérique ainsi que du nom de la marque, qu'il sera possible de modifier via le logiciel, mais également avec le bouton sur le casque prévu à cet effet.La mousse disponible sur ces deux zones semble différente. Si l'arceau en propose une légère et assimilée à une mémoire de forme, les oreillettes, quant à elles, sont équipées d'ainsi que plus dense, sans mémoire de forme.Comme les coussinets sont surdimensionnés pour prendre bien plus que votre oreille, il se peut que le choix de la matière permette plutôt à un. Quoi qu'il en soit, le confort d'utilisation est tout de même présent, à condition d'apprécier la forme et l'aspect caisson dû à des oreillettes surdimensionnées.Concernant les fonctionnalités, l'arceau dispose deindépendants entre gauche et droite. De plus, les coussinets sont sur charnières afin de s'adapter au mieux à votre morphologie. La pression de serrage est correcte pour permettre une utilisation prolongée et agréable.Situés sous l'oreillette gauche,à main levée dans le but de régler l'éclairage ainsi que l'activation du micro. Très discrets, ils sont également disposés assez proches l'un de l'autre ce qui peut entrainer l'utilisation non voulue de l'un d'entre eux. Il faut donc prendre le temps de mémoriser leur utilité afin de ne pas modifier inutilement l'une ou l'autre des fonctionnalités.On remarque tout de même que le microphone dispose d'une LED à son extrémité pour définir s'il est activé ou non. C'est également le seul moyen de savoir que l'on a appuyé sur le bon bouton. Aucun retour audio prévu pour, il faut donc tenir le casque en main pour voir l'évolution. Ces boutons sont pratiques et utiles, mais manquent de fonctionnalités pour être vraiment effectifs.Outre ces derniers, le casque est également équipé d'Rien à signaler pour celle-ci puisqu'elle est facile d'accès, car située. Nous pouvons aussi noter qu'elle permet de modifier le, mais ne touche en aucun cas au son de votre ordinateur.Voilà le point qui vous intéresse sûrement le plus lors de l'obtention d'un casque. Bien que les différentes fioritures soient également à prendre en compte, l'objectif principal reste son rendu sonore. Sur ce point leoffre une qualité étonnante si l'on compare à la concurrence. Nous l'avons testé sur différentes gammes sonores, allant du rock au classique, et il s'est avéré tenir la distance sur la plupart d'entre eux. Attention toutefois, il dispose d'un ensemble équilibré, mais quelque peu cristallin. Le son aura tendance à tirer vers les aiguës avec une pointe de faiblesse sur les voix, surtout au cœur des musiques.Concernant les basses, elles sont présentes, bien audibles et même étonnamment agréables. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à obtenir l'ensemble caisson avec basses résonantes et profondes, mais elles font leur travailPour finir, il est important de noter que le plus faible du casque se situe dans la puissance de sortie. Si vous décidez de l'utiliser avec le, il perd son équilibre et peut même devenir désagréable à l'écoute. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une, puisque initialement peu agréable, sachez que le casquene vous accompagnera pas aisément dans cette expérience.Bien souvent déçus par la qualité de rendu du microphone, les casques-micros, surtout à ce prix, sont bien plus des micros d'appoint que des micros de créateurs de contenu ou vidéastes. On ne peut toutefois pas en vouloir au constructeur d'attribuer moins de points surOn relève tout de même quelques points forts, notamment le micro détachable et omnidirectionnel, un indicateur lumineux pour savoir s'il est activé ou encore un. Pour finir, même si la voix n'est pas très fidèle et ressemble plutôt à un retour « radio », on constate qu'il réagit parfaitement à votre voix et la renvoie sans difficulté.Le casquen'est disponible qu'en version USB qui est intéressante pour l'utilisation d'un logiciel et l'amélioration du son. Néanmoins, celaà unepuisque aucun alternatif jack n'est disponible. Le câble de connexiondu casque et ne dispose pas non plus de manette de réglage à la volée.Chaque périphériquedispose d'un logiciel attitré. Avec l'évolution des jeux vidéo, nous continuons à être étonnés de ne pas voir l'emploi d'unà tous les produits d'une marque se populariser. Cela étant, il permet desur le casque et ses configurations. Pour lele logiciel est simple, mais efficace. Il permet de régler assez rapidement les différents effets selon votre convenance puisque nous retrouvons le Xear 3D et le choix des égaliseurs.À noter tout de même qu'il n'existe aucun préréglage de ces derniers, qu'il vous faudra choisir et régler manuellement. Pour le reste,avec l'accès direct au retour lumineux du casque ainsi qu'un modificateur de voix pour les adeptes.