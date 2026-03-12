Test REDMAGIC 11 Air et Cooler 8 Pro : La légèreté au service de la performance

Avec le 11 Air, REDMAGIC prend un virage inattendu. Fini le format trapu et costaud du 10S Pro : place à un téléphone gaming fin, léger, au dos transparent et franchement futuriste. Sous cette nouvelle silhouette se cachent pourtant des arguments solides, à commencer par le Snapdragon 8 Elite, une batterie de 7 000 mAh et des gâchettes physiques parmi les plus réactives du marché. On a passé le REDMAGIC 11 Air à la loupe pour vous dire si le fond est à la hauteur de la forme.
Caractéristiques
Écran : OLED 6,85 pouces 144 Hz sans aucune encoche ni trou
Définition : 1.5K (2688 × 1216 pixels)
Processeur : Snapdragon 8 Elite et puce RedCore R4 pour le gaming
Mémoire vive : Jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X
Stockage : Jusqu'à 512 Go en UFS 4.1
Refroidissement : ICE 14.0 avec ventilateur interne à 24 000 RPM
Batterie : 7 000 mAh (Double cellule)
Charge : 80W en filaire (bloc inclus dans la boîte)
Photo : Capteur principal 50 MP avec OIS et ultra grand-angle 8 MP
Selfie : 16 MP logés sous la dalle de l'écran
Poids : 207 grammes
Prix : À partir de 499 €
Unboxing
Le REDMAGIC 11 Air arrive dans un packaging soigné, sobre et cohérent avec l'identité visuelle de la marque. À l'intérieur on retrouve le téléphone, un câble USB-C rouge caractéristique, un adaptateur secteur 80W, un outil d'éjection pour le tiroir SIM ainsi qu'une coque de protection transparente. Petite remarque au passage : l'adaptateur fourni dans notre exemplaire n'était pas compatible avec les prises européennes, pensez-y si vous commandez en import direct. Rien de bloquant, mais ça mérite d'être signalé.
Design
Si vous avez suivi notre test du REDMAGIC 10S Pro, vous savez à quel point le design de la marque était jusqu'ici ancré dans une esthétique gaming carrée et trapue. Le 11 Air rompt clairement avec ça. À 207 grammes et 7,85 mm d'épaisseur, il s'impose comme le téléphone le plus léger de la gamme, et de fait, ça se ressent dès la première prise en main. Le dos transparent qui laisse deviner les composants internes ajoute une touche futuriste vraiment réussie, et l'ensemble reste élégant même hors contexte gaming.
Il y a quand même un point qui interpelle. Les optiques débordent nettement du châssis, ce qui donne une impression de fragilité assez prononcée quand on pose le téléphone à plat. La coque fournie règle le problème, mais elle efface du même coup une bonne partie de la finesse gagnée. Pour un modèle qui s'appelle « Air », c'est un peu dommage. Le RGB, lui, a été mis en sourdine par rapport au 10S Pro : quelques effets sur le logo et la zone du ventilateur, désactivés par défaut. Un choix qui plaira à ceux qui trouvaient l'ancien look un peu trop voyant. Enfin, les boutons sur la tranche demandent une pression assez ferme, ce qui surprend les premières heures avant de devenir une habitude.
Écran
On ne va pas tourner autour du pot, la dalle OLED du 11 Air est franchement belle. L'absence totale d'encoche ou de poinçon change vraiment l'expérience visuelle, la caméra selfie étant logée sous l'écran sans la moindre interruption de la surface d'affichage. Ainsi, que ce soit pour une session de jeu ou pour regarder une série, l'immersion est totale. La colorimétrie est superbe et la luminosité tient la route même en plein soleil, ce qui est loin d'être systématique dans cette gamme de prix.
Par rapport au 10S Pro qui proposait du Full HD+ à 240 Hz, le 11 Air fait un choix différent avec sa dalle 1.5K à 144 Hz. On perd un peu en fréquence de rafraîchissement, mais on gagne clairement en piqué et en résolution. C'est pourquoi il est difficile de dire lequel des deux arbitrages est objectivement meilleur, tout dépend vraiment de l'usage. Pour les gros consommateurs de vidéo, c'est clairement un argument massue.
Gaming
C'est évidemment là qu'on attendait le 11 Air, et il ne déçoit pas. Testé sur PUBG, Honkai et Genshin Impact, le téléphone enchaîne les sessions sans jamais broncher, même en poussant les réglages graphiques au maximum. Sa configuration lui permet de se défendre sans complexe face aux autres gaming phones du marché, et ce à un tarif souvent plus accessible. Le Game Space, activable à la volée sans quitter la partie, permet de tout gérer depuis une seule interface, que ce soit la fréquence d'image, la réattribution des touches, la colorimétrie ou encore la puissance du ventilateur. C'est vraiment bien pensé, et on apprécie de ne jamais avoir à sortir du jeu pour ajuster quoi que ce soit.
Les gâchettes physiques à 520 Hz font partie des points forts du téléphone. Elles sont précises, réactives, et servent même de déclencheur en mode photo, peut-être même un poil trop sensibles dans ce dernier contexte. En revanche, on perd le retour tactile franc d'une vraie touche physique : on sent qu'on appuie, mais pas vraiment qu'on enfonce un bouton comme sur une manette classique. C'est inhérent au format. Sur le 10S Pro la glissière physique avait un côté instinctif que le bouton latéral du 11 Air reproduit moins naturellement, même s'il remplit exactement le même rôle. On a aussi testé le téléphone avec une Razer Kishi V3, et la compatibilité est parfaite pour ceux qui veulent pousser l'expérience encore plus loin.
Refroidissement et Cooler 8 Pro
Le téléphone chauffe en session intensive, c'est inévitable, mais le système embarqué fait vraiment bien son travail. Le ventilateur se fait entendre sans jamais vraiment gêner, et sa puissance reste modulable directement depuis le Game Space. Une application dédiée permet d'aller encore plus loin en choisissant le type d'activation du ventilateur, ainsi que le son qui annonce samise en route. Ce dernier point est clairement gadget, mais ça montre que REDMAGIC a pensé aux détails, et c'est toujours appréciable.
Disponible depuis le 10 mars 2026 et affiché à 64 €, le REDMAGIC Cryo Cooler 8 Pro vient en complément pour les sessions les plus exigeantes. Malgré un aspect plastique, il est bien construit et le refroidissement se fait ressentir quasi instantanément à l'activation. Une couche thermosensible change de couleur en temps réel pour indiquer visuellement l'état du refroidissement, ce qui est à la fois pratique et plutôt stylé.
L'éclairage RGB avec ses six modes ajoute une touche gaming assumée tandis que le ventilateur à 11 pales tourne jusqu'à 6 200 tr/min pour une puissance de 36W. Le tout pour seulement 113g sur la balance, de fait l'ensemble reste raisonnable en termes de poids.
Il est important de connaître, avant d'acheter, le fait que le Cooler est aimanté, mais pas le téléphone. Ainsi, pour en profiter sans support, il faudra coller la plaque en acier fournie directement sur le dos du 11 Air. Sinon, le grand support clip fait le travail, mais l'ensemble devient alors assez imposant. Ça reste fonctionnel et pas si lourd qu'on pourrait le craindre, mais c'est une concession à avoir en tête. Notez que nous avons simulé le collage en glissant la plaque sous la coque, et cette configuration ne refroidit pas le téléphone. La version Two-in-One intègre d'ailleurs un filetage universel 1/4" sur le clip, ce qui peut intéresser les streamers souhaitant fixer l'ensemble sur un trépied.
Sur le 11 Air il n'est de toute façon pas indispensable, vu que la gestion thermique embarquée suffit dans la grande majorité des cas. En revanche, si vous jouez sur un smartphone moins bien équipé thermiquement, il devient franchement intéressant.
Photo
Soyons honnêtes, la photo n'a jamais été le terrain de jeu favori des REDMAGIC, et le 11 Air ne renverse pas la tendance. Le capteur principal de 50 MP fait le job pour un usage courant, mais il reste loin du niveau d'un smartphone haut de gamme orienté photo. L'ultra grand-angle perd beaucoup en définition par rapport au 10 Air en passant de 50 à 8 MP, et le mode macro présent sur le 10S Pro disparaît complètement ici. Pour ceux qui avaient apprécié cette option sur le modèle précédent, c'est un recul notable.
Ce qui compense en partie, c'est le travail logiciel. L'application est bien fournie avec une grille de cadrage, le choix des formats et la possibilité de retoucher les clichés après coup. L'IA peut booster automatiquement les photos, mais elle a parfois la main trop lourde avec des visages trop lissés et des couleurs poussées à l'excès.
Heureusement, tout ça se désactive, et c'est justement là que le 11 Air marque un point important par rapport à son prédécesseur. Dans l'ensemble les photos sont plutôt belles, mais elles sont moins naturelles lorsque la luminosité vient à manquer tandis qu'elles peuvent légèrement manquer de définition. Pour une utilisation courante, il reste toutefois entièrement adapté.
Intelligence artificielle
Sur le 10S Pro, certains traitements IA étaient préconfigurés d'office sans vraiment laisser le choix. Ici, c'est l'utilisateur qui décide de ce qu'il active ou non, et de fait, ça change vraiment l'expérience au quotidien. Google Gemini est bien intégré, avec de la retouche photo assistée, Google Lens accessible directement depuis l'appareil photo, et une fonction de traduction en temps réel vraiment intéressante qui génère même un récapitulatif automatique de la conversation une fois terminée. Utile, concret, et pas intrusif.
REDMAGIC propose aussi Mora, son IA maison censée accompagner l'utilisateur un peu partout dans l'interface. L'intention est bonne, mais l'outil manque encore d'intuitivité et son intérêt n'est pas immédiatement évident. On est clairement dans le gadget pour l'instant, même si ça peut rendre service une fois qu'on prend le temps de l'explorer. C'est pourquoi on conseille d'y revenir après quelques jours de prise en main plutôt que de passer à côté dès le départ.
Autonomie
Avec 7 000 mAh contre 6 000 mAh sur le 10 Air, le 11 Air affiche une endurance impressionnante. On enchaîne les sessions de jeu sans angoisser sur le niveau de batterie, et en usage mixte l'autonomie tient largement la journée sans effort. La charge est rapide dans les faits, même si on a plafonné autour de 40W lors de nos tests alors que la fiche technique annonce 80W. Ce n'est pas bloquant, mais c'est un écart à signaler.
Ce qui nous a vraiment séduit en revanche, c'est la fonction Charge Separation. Elle permet d'alimenter le téléphone directement via le secteur sans toucher à la batterie quand on joue branché. C'est ainsi une excellente façon de préserver la longévité de l'accumulateur sur le long terme, et ça montre encore une fois que REDMAGIC pense aux joueurs qui utilisent vraiment leur téléphone de façon intensive.
Audio
Les haut-parleurs stéréo du 11 Air s'en sortent bien. Le son est clair, bien présent, et le moteur haptique X-axis apporte un retour vraiment agréable en jeu, notamment sur les impacts. Ce n'est pas le point le plus spectaculaire du téléphone, mais c'est propre et ça contribue à l'immersion globale sans décevoir.
Concessions
Comme souvent avec les gaming phones, et le 10S Pro n'y échappait pas non plus, le 11 Air impose quelques compromis. Si l'on passe outre la macro récemment expliquée, il convient de noter l'absence de charge sans fil. L'absence d'eSIM peut aussi être un point bloquant selon les opérateurs et les usages.
Bien qu'elle soit mieux effectuée, La gestion des applications en arrière-plan, qui permet avant tout de profiter d'une autonomie optimisée, reste assez agressive, une habitude maison qui peut agacer au quotidien, même si elle participe probablement à maintenir les performances en jeu. Enfin, la certification IP54 offre une protection contre les projections d'eau mais ne garantit pas une étanchéité totale, ce qui reste en retrait face à certains concurrents Android.
Conclusion
Le REDMAGIC 11 Air réussit son pari. En troquant le format trapu de ses prédécesseurs contre un design plus fin et plus léger, la marque prouve qu'un gaming phone peut aussi être agréable à porter au quotidien sans sacrifier ce qui compte vraiment.
Les performances sont au rendez-vous, l'écran est franchement beau, et l'autonomie impressionnante. Petit bémol à garder en tête : profiter pleinement de la finesse du téléphone implique de l'utiliser sans coque, et de fait les objectifs se retrouvent exposés au moindre appui sur une surface. Un compromis à peser selon ses habitudes.
Finalement, à 499 € (configuration basique) le rapport qualité/prix reste difficile à contester tandis que REDMAGIC continue de progresser génération après génération.
+Écran OLED immersif, sans encoche ni poinçon
+Fluidité et réactivité exemplaires en jeu
+Batterie 7 000 mAh, endurance au top
+Game Space très complet, tout à la volée
+IA intéressante et peu intrusive
+Prix attractif à 499 €
-Optiques qui débordent, coque quasi obligatoire
-Charge plafonnée à 40W malgré les 80W annoncés
-Ultra grand-angle en régression, mode macro absent
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