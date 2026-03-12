Test REDMAGIC 11 Air et Cooler 8 Pro : La légèreté au service de la performance

Conclusion

8.5 Le REDMAGIC 11 Air réussit son pari. En troquant le format trapu de ses prédécesseurs contre un design plus fin et plus léger, la marque prouve qu'un gaming phone peut aussi être agréable à porter au quotidien sans sacrifier ce qui compte vraiment.



Les performances sont au rendez-vous, l'écran est franchement beau, et l'autonomie impressionnante. Petit bémol à garder en tête : profiter pleinement de la finesse du téléphone implique de l'utiliser sans coque, et de fait les objectifs se retrouvent exposés au moindre appui sur une surface. Un compromis à peser selon ses habitudes.



Finalement, à 499 € (configuration basique) le rapport qualité/prix reste difficile à contester tandis que REDMAGIC continue de progresser génération après génération.

+ Écran OLED immersif, sans encoche ni poinçon

+ Fluidité et réactivité exemplaires en jeu

+ Batterie 7 000 mAh, endurance au top

+ Game Space très complet, tout à la volée

+ IA intéressante et peu intrusive

+ Prix attractif à 499 €