Caractéristiques

Connexion : Sans-fil

Sans-fil Compatibilité : Xbox One et Série X / Win 10 PC / Attention, une autre version permet la compatibilité PlayStation et Nintendo Switch

Xbox One et Série X / Win 10 PC / une autre version permet la compatibilité PlayStation et Nintendo Switch Fréquence de réponse : 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Batterie : 15 h - 900 mAh, lithium-polymère rechargeable

15 h - 900 mAh, lithium-polymère rechargeable Micro : Rabattable et omnidirectionnel

Rabattable et omnidirectionnel Écouteurs : 50 mm avec aimants en néodyme

50 mm avec aimants en néodyme Forme de coussinet : extra-auriculaire à mémoire

extra-auriculaire à mémoire Prix : 99,99 €

99,99 € Coloris : Blanc ou noir pour la version 600 Gen 2 / Seulement Noir pour la 700

Unboxing

Le casque STEALTH 600 Gen 2

Transmetteur USB sans fil

Câble de chargement USB-C

Guide de démarrage rapide

Autocollant Turtle Beach

Global du casque



Châssis

Oreillettes

Boutons et molettes

Logiciel

Microphone

Avis de la rédaction

Les casquesont pour habitude d'être confortablement installés au cœur d'un emballage en carton qui permet uneà la fois du casque, mais aussi des nombreux composants qui l'accompagnent dont voici la liste :Bien que les casquesaient tendance à se ressembler, ils n'en restent pas moins confortables et sont très pratiques d'utilisation puisque pensés selon les retours des utilisateurs. Voici un détail complet du. Il est aussi à noter queavec laPour notre cas, le casque est blanc, mais il dispose aussi d'une version noire. Au premier abord et même au toucher, lefait « plastique » et on doute à première vue de son confort. Il n'en reste pourtant pas moins agréable puisque le choix des composants permet tout d'abord demais aussi de le rendre plus solide. Son aspect léger est un point qui se confirme dès la première utilisation. Il est ainsi envisageable, couplé avec le choix de la mousse pour l'arceau et les oreillettes, de l'utiliser sur de longues sessions avec un confort permanent.Pour le serre-tête nous restons sur du classique avec un réglage via une glissière et unequi coure sur la partie supérieure du casque.Élément essentiel du casque, associé à l'arceau ils représentent la partie auditive, mais aussi confort du périphérique. Pour ce faire, fort d'une certaine expérience, a décidé de proposer des mousses à mémoire de forme englobées de tissus. Au toucher comme à l'utilisation, c'est une combinaison intéressante et confortable. Toutefois, elles restent bien moins épaisses que celles du Elite Atlas Aéro que nous avons testé récemment. Cette différencel'expérience de jeu, mais pourra être un détail important selon les attentes des joueurs.Également, nous y retrouvons la compatibilité avec les lunettes qui semble être un point maîtrisé par. Bien qu'il ne dispose pas d'un moyen de modification à l'instar du Elite Atlas Aéro les porteurs de lunettes peuvent aisément se laisser tenter par cet aspect. Les oreillettes ne sont d'ailleurs pas démontables.Avec une, les oreillettes englobent parfaitement tous les types d'oreilles bien qu'elles soient très ajustées. Une nouvelle fois, ce point restera àde chacun puisqu'elles ne gênent en rien à son utilisation ni même son. Nous nous sentons simplement dans un espace bien plus fermé qui donne aussi un sentiment d'étanchéité totale.Au nombre de deux chacun, ils permettent un réglage à main levée des éléments essentiels tels que le son ou le retour micro pour les molettes, mais aussi l'allumage du casque ou l'activation du modesur les boutons. Pour rappel concernant ce dernier point, il s'agit d'une exclusivitéqui permet d'accentuer la plupart des bruits afin d'avoir une écoute plus attentive et précise de l'environnement qui vous entoure. Vous entendez donc plus facilement les bruits de pas ou de rechargement lors d'une partie depour exemple.Nous l'avons relevé lors du test sur le casque Elite Atlas Aéro , mais les boutons se situent à l'arrière de l'oreillette gauche. On retrouve donc la marque de, mais accompagnée d'une légère amélioration. Lors de précédents tests, nous enclenchions malencontreusement les boutons ou molettes lorsque nous prenions en main le casque pour l'équiper ou déséquiper. Pour lela gêne est amoindrie puisque l'emplacement est légèrement différent, le tout sur un casque plus petit.Le logiciel n'est pas encore disponible, l'article sera mis à jour dès lors qu'il le sera.Bien que le microphone ne soit pas l'élément le plus important sur le choix d'un casque, il n'en reste pas moins utile. Voici donc une vidéo pour vous donner une idée de la qualité de ce dernier.On notera toutefois que son côté bascule est très agréable puisqu'il permet dedu casque, mais rend le microet assez éloigné de votre bouche.En bref, le casqueest un bon casque audio qui manque toutefois un peu de fond. Le son est agréable, mais mériterait plus de basses et un timbre légèrement moins clair. Il reste cependant agréable si vous ne souhaitez pas l'utiliser avec un volume beaucoup trop élevé. Passé cela, leest confortable même après de longues heures de jeux ou travail. Cependant, le câble de rechargement ne permet pas une utilisation pendant qu'il est branché ce qui peut facilementPour le reste, en globalité, le casque reste dans un bonen proposant un contenu audio et micro. Le rendu microphone est assez fidèle, mais sa rigidité et son aspect omnidirectionnel le positionnent assez loin du visage ce qui peut devenir contraignant si vous êtes plusieurs dans la même salle.Vous pouvez retrouver le casque Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 directement sur Amazon, à un prix de vente de 99,99 euros