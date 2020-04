L'évolution du jeu vidéo, accompagnée de l'effervescence du streaming, pousse les constructeurs à se focaliser sur du matériel capable de proposer un son performant couplé à un microphone de qualité. Turtle Beach propose aujourd'hui un nouveau casque qui se veut compétitif et adapté aux streamers, dont voici notre avis.

Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 12 Hz - 20 000 HZ

Microphone : Type : Unidirectionnel et détachable Compatibilité : ne fonctionne pas si utilisation du jack 3.5

Câble : USB : 1 m pour recharge Jack 3.5 : Oui

Type : Sans-Fil

Sans-Fil Logiciel : Control Studio (seulement sur PC)

Control Studio (seulement sur PC) Compatibilité : Xbox One | PS4™ Pro & PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobile/Tablet | PC W10

Xbox One | PS4™ Pro & PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobile/Tablet | PC W10 Autonomie : 30H

30H Coloris : Noir

Noir Prix : 149,99 €

Unboxing



Le châssis



L'armature



Les oreillettes

La connectique



Les boutons



Logiciel Control Studio



Rendu sonore

Rendu microphone

Turtle Beach nous propose ici un contenu simple, mais efficace. La boîte contient ainsi le casque en question, qui est accompagné du micro détaché ainsi que d'une plus petite boîte contenant les câbles d'alimentation, de recharge et de connexion. Tout ceci dans unpour un stockage rapide et efficace.Si vous êtes un fan inconditionné dupoussé ou d'effets multiples et variés, vous pouvez d'ores et déjà changer de choix. Le casqueest très sobre sans pour autant passer inaperçu.Son gabarit légèrement imposant couplé àComme dit plus haut, ce nouveau casque estampilléne dispose d'aucune fioriture. Nous retrouvons ainsiaux coins chanfreinés. Chaque élément semble travailler pour être complémentaire avec le reste du casque. Ainsi, nous avons un serre-tête qui sert aussi de passe câble, qui est rendu confortable par l'ajout de mousse à mémoire de forme. Pour surmonter cela, le casque est équipéqui vient rigidifier le tout.Le réglage de serrage et de taille se fait au niveau des oreillettes, puisque le serre-tête vient s'encastrer dans ces derniers pour éviter une trop grande surépaisseur. Pour finir, le casque se plie facilement avec la possibilité, en prime, depour le mettre à plat.Sûrement l'une des parties les plus essentielles d'un casque puisque ce sont elles qui viendront accueillir vos oreilles et jouer sur le confort d'utilisation. Le premier point non négligeable et facilement identifiable est la taille des coussinets. Avec une épaisseur conséquente et une mousse à mémoire de forme, elles engloberont vos oreilles sans soucis pour un réel confort d'écoute. Équipées de plusieurs zones de pivot, elles sauront s'adapter àPoint positif supplémentaire, grâce au système breveté deles utilisateurs dotés de lunettes pourront éviter l'effet de pression désagréable que certains casques non adaptés peuvent faire subir. Il est ainsi possible de régler la profondeur de mousse de l'on souhaite réduire directement viaen question. Aspect intéressant puisque ces dernières sont facilement remplaçables pour un prix de, ce qui allonge la durée de vie duconcernant les consommables.Le casque est livré avec la possibilité d'être utilisé en version sans-fil à l'aide d'un dongle assez classique, mais aussi à l'aide d'une prise jack 3.5 mm. Cette dernière vous permettra d'utiliser le casque avec un téléphone ou une tablette, par exemple. Il faut tout de même noter que le câble jack est muni d'un micro puisque vous ne pouvez pas utiliser celui du casque lorsque vous êtes branché à l'aide du jack. En cas de problème ou détérioration, il est possible d'obtenir un câble de remplacement sur le sitepourLa stabilité sans-fil reste assez généraliste avec possibilité de se tenir à quelques mètres voire de passer un mur, mais trouvera des limites assez standard.L'un des grands intérêts d'avoir des boutons directement sur le casque pour un mode "main levée". Le casquedispose de deux molettes et autant de boutons. Nous reviendrons sur les molettes lors de la partie logicielle qui arrive juste après.Concernant les boutons, ils servent initialement à l'activation/désactivation du casque ou à l'activation du. De nombreuses technologies pourront être attitrées à ces boutons viaEnfin, sur l'écouteur gauche se situe le bouton capable de muter votre micro. L'activation/désactivation est accompagnée d'une. Cependant, c'est la seule façon de savoir si votre micro est activé ou éteint puisquen'est prévue sur le casque ou micro pour mettre en avant son état actuel.Créé et optimisé par, ce logiciel vous permettra une personnalisation poussée des réglages de votre casque, que ce soit pour le rendu sonore comme celui du microphone. De nombreuses options vous seront aussi proposées. À vous de choisir si vous souhaitez activer le retour micro et à quel niveau ou simplement modifier les égaliseurs. On notera toutefois que le logiciel n'est pas entièrement intuitif et vous risquez dene sachant pas quelle partie modifier en premier.Dans le doute, nous vous conseillons de laisser la plupart des personnalisations que vous ne maîtrisez pas, telles qu'elles sont à l'origine. Pour les adeptes de personnalisation ou les audiophiles, vous avez de quoi modifier le rendu à votre guise pour obtenir une configuration finale adaptée à votreComme vous pouvez l'apercevoir sur la galerie ci-dessus, il est possiblen'importe quelle opération aux boutons se situant derrière votre casque.Nous savons à présent que le casque propose de nombreuses possibilités pour un châssis solide et confortable. Qu'en est-il cependant du rendu sonore, qui reste le cœur du périphérique ?met en avant un bon nombre de logiciels intégrés et capables d'améliorer votre expérience de jeu comme le, les écouteurs 50 Mm™ ou même la technologie. De nombreux noms qui ne vous parlent pas forcément, mais nous ne nous étalerons pas sur le sujet.L'important à relever dans tous ces descriptifs est surtout l'importance qu'à mis le constructeur sur l'expérience de jeu et l'immersion. La plupart de ces technologies vous permettent d'améliorer la spatialisation, le rendu des pas ou des bruits en jeu ou encoreComme nous le disions précédemment, la configuration initiale vous demandera delors de vos sessions films, musiques ou jeu et les enregistrer pour pouvoir les changer à tout moment. Le casque s'adapte ainsi avec aisance à votre façon de fonctionner en proposant, adapté et surtout très professionnel.